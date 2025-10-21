Hidalgo y la continua búsqueda de unas bases sólidas para su Dépor

Antonio Hidalgo da indicaciones a Mario Soriano durante un partido en Riazor Quintana

Ocho onces en las diez primeras jornadas y muchos matices entre la búsqueda de certezas, las adaptaciones al rival y el lidiar con las bajas provocadas por lesiones o convocatorias internacionales. Antonio Hidalgo continúa tratando de encontrar las bases sólidas de un Deportivo que apuntaba maneras y logró colocarse líder, pero ha perdido fuelle en las últimas jornadas.

La sensación la cristaliza los cuatro partidos sin ganar y la evidencia que, desde Eibar, al conjunto herculino le cuesta proteger la meta de Germán Parreño, que ha pasado de ser el meta menos goleado de la categoría a uno de los más exigidos.

Ha tenido mucho que ver el calendario, con tres encuentros a domicilio en el último mes y la visita de uno de los ‘cocos’ a Riazor. Pero el Dépor no ha logrado certificar en esta primera rampa de importante pendiente lo que había insinuado en las primeras jornadas de competición y confirmó contra el Mirandés y el Huesca. Cogió velocidad de crucero en ese inicio de septiembre fulgurante en el que, además, Antonio Hidalgo encontró la fórmula para encajar talento ofensivo y equilibrio. Pero los avatares de la competición le han impedido replicar la pauta.

Hidalgo alcanza el suficiente tras las diez jornadas de gracia Más información

Desde entonces, primero la baja de David Mella y luego la de Ximo Navarro han obligado al Dépor a reinventarse sin encontrar de nuevo el camino. Porque una cosa es ser adaptable al contexto y evolucionar como colectivo y otra muy diferente tener que buscar nuevos pilares sobre los que asentarse.

Así, en estas diez fechas iniciales, al Deportivo le ha dado tiempo a nacer bien parido, crecer hasta parecer un equipo altamente competente en todas las facetas y afrontar una ‘nueva era’ en la que, a pesar de tocar muchos botones, todavía no ha logrado dar con la tecla otra vez.

Carrileros, Gragera-Villares y Zaka

A la espera de la llegada de Mulattieri para competir en el puesto de ‘9’ con Zakaria y con Stoichkov todavía en el Granada, el Deportivo arrancó la liga precisamente contra el conjunto nazarí.

Antonio Hidalgo confirmó lo que venía enseñando en pretemporada y apostó por un equipo conformado por Gragera en el eje del mediocampo, acompañado por un Villares con libertad para soltarse y por Mario Soriano. Yeremay partía como segundo delantero, cerca del ariete neerlandés y con libertad. Luismi Cruz era el carrilero derecho, encargado de marcar al lateral rival sin balón y, si era óbice, fusionarse con la línea defensiva, en la que Miguel Loureiro ejercía ese rol híbrido de lateral diestro-tercer central y Arnau Comas partía en el núcleo de la zaga.

El plan salió bien en Los Cármenes (1-3) e Hidalgo repitió once en el debut liguero ante el Burgos, en el que el Deportivo no pudo pasar del empate (0-0). No generó demasiado, pero controló con solvencia al contrario, lo que provocó que el técnico únicamente modificase un nombre de cara a Butarque: David Mella como carrilero en lugar de Cruz para enfrentarse al poderoso Duk.

Once del Granada-Deportivo y del Deportivo-Burgos La Pizarra del Míster

Patiño como organizador, entran Ximo y Mulattieri

Antonio Hidalgo tomó nota de la mala primera mitad de Leganés (2-2) y de cara al encuentro en Riazor contra el Sporting movió el once. Luismi Cruz regresó al once por Mella -con la selección sub-20 para jugar amistosos antes del Mundial-, pero el gran cambio llegó con Ximo Navarro por Arnau Comas, lo que condujo a Loureiro al centro de la zaga.

Mientras, el impacto de Mulattieri en su debut le otorgó un puesto de titular en detrimento de Zaka y ante la ausencia por lesión de Gragera, Hidalgo apostó por introducir al futbolista disponible más parecido: Charlie Patiño.

Alineación del Deportivo-Sporting

Ante el defensivo planteamiento del Sporting, Cruz fue más extremo que carrilero y Yeremay actuó bastante acostado al perfil izquierdo, con Mario Soriano claramente por delante del doble pivote.

Los ‘Cuatro Fantásticos’… y Quagliata

Después de controlar en todo momento al Sporting y dar el golpe definitivo en el tramo final (1-0), el Deportivo afrontaba la visita a Vitoria para medirse al Mirandés con el regreso de Mella. E Hidalgo apostó por juntar por primera vez a Mario Soriano, Luismi Cruz y a Yeremay Hernández con el canterano de Teo. Los ‘Cuatro Fantásticos’ no habían coincidido minuto alguno en pretemporada ni tampoco en las primeras cuatro jornadas de competición. De no probar su encaje a arrancar como titulares.

El cuerpo técnico del Dépor acopló las piezas colocando a Villares como ancla ante la falta de Gragera (y José Ángel) y después del experimento con Patiño. A su izquierda, Mario Soriano. Y también cerca del capitán, en el flanco derecho, Luismi Cruz. Mientras, Yeremay volvía a ejercer como segundo delantero y David Mella ocupaba todo el pasillo exterior diestro.

El Deportivo firmó sus mejores momentos de la temporada en una brillantísima primera mitad en la que desarboló con balón al Mirandés. Y aunque el conjunto burgalés se acercó en el marcador, el cuadro deportivista remató el partido al contragolpe gracias al acierto de Zaka (1-5).

Alineación del Mirandés-Deportivo. Contra el Huesca, el once fue el mismo, pero no la disposición espacial

La goleada condujo a que Hidalgo no tocase nada en el once de cara al partido contra el Huesca, más allá de matizar las posiciones y roles de Luismi Cruz y Samuele Mulattieri. El andaluz abandonó el teórico puesto de interior derecho para ejercer de enganche. El italiano no terminó de ser referencia pura, sino que cayó con mucha asiduidad en defensa y en ataque al perfil derecho.

En un abrir y cerrar de ojos, el Deportivo machacó (4-0) a su rival a base de ritmo y tino en el área rival, pero también solidez defensiva, pues el Huesca se fue de Riazor con seis remates, ninguno entre palos y unos escasos 0,30 goles esperados en virtud de la claridad de sus ocasiones.

Sin Mella, Stoichkov

El Deportivo disfrutaba y hacía disfrutar. Pero justo en su mejor momento, perdió a David Mella. El zurdo se fue al Mundial sub-20, un percance ya previsto y ante el que Antonio Hidalgo apostó por darle una primera vuelta de tuerca al equipo.

Coincidiendo con la visita a Eibar, el técnico deportivista apostó por dejar de lado el carril largo en la derecha y acompañar a Ximo con Stoichkov por delante. El futbolista cedido por el Granada jugó segundo punta partiendo de la derecha y fue un centrocampista más en defensa. Mientras, Luismi jugaba más escorado al perfil izquierdo y Villares formaba con Soriano en la sala de máquinas.

La estructura del Eibar acabó llevando al capitán a incrustarse en defensa para controlar, junto a Barcia, a los dos mediapuntas locales. Sin embargo, tras comenzar ganando, el equipo se cayó en la segunda mitad. El rival le encontró las vías de agua y las intervenciones desde el banco no pudieron cambiar la dinámica, que condujo al postrero tanto del empate (1-1).

Alineación

Tras perder dos puntos en el añadido en Ipurua, Hidalgo regresó ante el Almería a un plan similar al que había empleado contra el Sporting en casa. De nuevo Patiño como mediocentro para que Villares pudiese liberarse y ser uno de los futbolistas encargados de atacar de manera constante los metros a la espalda que concedía la zaga rival. El Almería se adelantó y la reacción llegó con dos puntas, pero el equipo, agotado ante la amplia pero poco dañina posesión del rival, no pudo culminar la remontada (1-1).

La precipitada vuelta de Gragera y el regreso de Comas

Después del agridulce experimento contra el Almería, que dejó además la importante herida de la larga lesión de Ximo Navarro, Antonio Hidalgo apostó en La Rosaleda por cubrir la ausencia del ‘23’ devolviendo a Loureiro al rol de central-lateral. Con Noubi con Bélgica sub-21, su plaza la ocupó Arnau Comas.

Todavía sin Mella, Luismi Cruz arrancó como carrilero derecho y fue Gragera el que acompañó a Villares en el centro del campo, a pesar de venir de media docena de jornadas ausente. Mientras, en el otro lado del campo, las molestias de Quagliata devolvían a Escudero al once, al que también regresaba Zaka ante la falta de puntería de Mulattieri.

Alineación del Málaga-Deportivo

La apuesta salió mal desde el inicio y al cuarto de hora, Hidalgo mandó a Cruz a la izquierda para abandonar el 5-3-2 hacia algo más similar a un 4-4-2. Pese a ello, el Deportivo siguió siendo un equipo vulnerable, tremendamente largo en defensa y en el que ‘oxidado’ Gragera. Y aunque tuvo ocasiones para cambiar el sino del partido, sus propios errores en ambas áreas le condenaron a un doloroso resultado (3-0).

El Sardinero y el retorno de Mella

El golpe en Málaga condujo a cambios. Con Mella ya de vuelta tras caer eliminada la selección en cuartos de final, el teense llegó e irrumpió en el once. Lo hizo como carrilero derecho y solucionó un quebradero de cabeza a Hidalgo, que no terminaba de encontrar la pieza ideal para jugar en ese puesto. A mayores, Quagliata ya estaba disponible y eso permitió que el Deportivo ganase posibilidad para ser mucho más profundo por fuera.

Alineación del Racing-Deportivo

El equipo, en su forma, volvió a parecerse al que se midió al Mirandés y al Huesca, aunque con Gragera como eje del centro del campo en vez de Villares, que le acompañó. Tampoco hubo un tercer central canónico. En defensa, Quagliata por momentos. En ataque, el propio Gragera, que acabó siendo eso como tal en la segunda mitad, cuando el carrusel de intervenciones arrancó y dejó al Deportivo cerca, pero de nuevo sin puntuar (2-1). Toca seguir buscando unas bases sólidas.