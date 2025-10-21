Escudero, durante el partido contra el Racing de Santander Fernando Fernández

Si hablase de un jugador diría que Antonio Hidalgo necesita un descanso, pero es el entrenador y no puede ser. Y como no puede ser, digo que Antonio Hidalgo necesita “darle una vuelta” a esta situación, necesita resetear y necesita recapacitar.

Hidalgo ha vuelto a tener un “ataque de entrenador” y ya van demasiados para los pocos partidos que llevamos. También llevamos demasiados entrenadores que han venido aquí a reinventar el fútbol y ya estamos cansados; cansados de los Borja Jiménez y de los Oscar Cano que hemos sufrido a lo largo de estas últimas temporadas.

En el postpartido ya he escuchado a Loureiro, a Germán Parreño y al propio entrenador, los tópicos que se utilizan en los malos momentos y que me dan mala espina, “hay que seguir”, “debemos seguir trabajando”, etc... demasiado pronto para utilizar esas frases de Cadena Cien o de 0,60 como dirían los “Ojete Calor”.

En pretemporada insistí hasta el cierre de mercado en que la plantilla estaba incompleta, que faltaba un central duro y experimentado, así como un ‘8’ que hiciese jugar al equipo, a pesar del aparente despertar de Patiño. Me quejé de la falta de contundencia de Arnau Comas y de que la labor defensiva de Gragera no era la adecuada. Creo que no me equivoqué.

El Deportivo se ha gastado un millón de euros en Luismi y, a día de hoy el fichaje que no el jugador parece más un problema que una aportación acorde a su coste. Hidalgo sufre para alinearlo junto a Mella, Yeremay y Mario Soriano, y el equipo, en esa línea, acaba siendo un grupo de jugadores habilidosos y pequeños pero que no aportan lo que deberían en su conjunto. Mención aparte merece él, en mi opinión, sobrevalorado y parece que intocable Mario Soriano, pero este es tema que da para otro artículo.

Hidalgo tenía el equipo hecho, un equipo agresivo, duro y rápido ¿Por qué se ha roto? No puede ser que solamente por la baja de Ximo, la falta del lateral derecho no es excusa a pesar del gran rendimiento del granadino. No tengo claro en qué posición ha jugado Gragera, ¿ha sido defensa o ha sido pivote? ¿El entrenador está mareando a algunos jugadores? El equipo en casa ha ganado “in extremis” al Sporting y se ha mostrado impotente frente al Burgos y al Almería. Lejos de Riazor se ha mostrado “alocado” en Leganés, mal en Santander y horroroso en Málaga. En Eibar nos empatan en el descuento y, a partir de ahí, el equipo se derrumba. Han sido seis o siete partidos de diez en los que el equipo no me ha gustado.

El resultado del análisis en su conjunto es flojo para un equipo con dinero, con afición, con capacidad para rechazar ofertas por Yeremay o para hacer fichajes de un millón. Conseguir dos puntos de los últimos doce posibles es algo desolador “Orden y talento”... cuánto añoro la primera parte de esta máxima.