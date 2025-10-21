Hidalgo alcanza el suficiente tras las diez jornadas de gracia

Antonio Hidalgo, durante el último encuentro en Riazor ante el Huesca QUINTANA

Si en los diferentes procesos de la vida diaria, públicos o privados, se concede ese periodo conocido como ‘días de gracia’, parece justo hacer lo mismo con un entrenador que llega nuevo a un equipo de fútbol. A cualquier equipo de fútbol. En esa situación está Antonio Hidalgo, que desde su aterrizaje en A Coruña vive seguramente sus semanas más complicadas después de una racha de cuatro partidos sin ganar y haber encadenado dos derrotas.

El Deportivo completó en Santander el primer cuarto de competición o, lo que es lo mismo, Antonio Hidalgo consumió las diez jornadas de gracia que pueden establecer un criterio para valorar el arranque de un candidato al ascenso. Él fue el primero en hablar de ello. Y el resultado, poniendo sus logros en el contexto reciente del club coruñés en Segunda División, deja un suficiente. Ni frío ni calor.

No se puede culpar a nadie que ahora mismo vea el vaso medio vacío atendiendo a la dinámica actual, después de un mes en el que se pasó de la euforia al pesimismo. Cuatro jornadas sin ganar que, en todo caso, no debería suponer una enmienda a la totalidad a lo conseguido por el preparador catalán en el estreno liguero. Ocho partidos sin perder.

Sobre la mediana

Hidalgo ha arrancado su periplo en el banquillo deportivista sumando 16 puntos de 30 posibles, una cifra que le permite alcanzar el suficiente si tenemos en cuenta lo que han hecho sus colegas en los últimos 15 años, desde que el Dépor sufriera el primer descenso de este siglo XXI. Es el mismo botín, por ejemplo, que el que consiguió José Luis Oltra. El mismo técnico que terminó consiguiendo el ascenso a Primera División con récord de puntos al final de temporada. El técnico valenciano tuvo un inicio con más picos y valles, encajando cuatro derrotas en las primeras diez jornadas, pero sumando también cinco victorias y un empate.

En la otra ocasión en la que el club consiguió subir a la máxima categoría en este periodo, el inicio fue similar. Entonces con Fernando Vázquez en el banquillo, el Deportivo logró sortear las dificultades de un verano complejo a nivel económico e institucional, también de confección de plantilla, para irse a los 17 puntos, con cinco victorias como Oltra. El ascenso, en el caso del de Castrofeito, se logró con una suma final mucho menor, pero valió lo mismo.

Sin garantías

Aunque si algo reflejan estos recuentos tras la primera toma de contacto con la competición es que ninguna tendencia garantiza nada. Especialmente en las últimas temporadas, LaLiga Hypermotion se ha convertido en una jungla que premia siempre la consistencia. La solidez y la capacidad para mantenerse firme a pesar de los contratiempos que puedan ir apareciendo en el camino.

Buena muestra de esto son los arranques de Natxo González y la segunda venida de Fernando Vázquez, cuando tuvo que recoger los restos de un equipo que entre Anquela y Luis César habían enterrado durante la primera vuelta. En la 2018-19, tras el descenso, el técnico vasco completó un gran inicio en el que apenas cedió una derrota para un total de 19 puntos. El conjunto deportivista se cayó tras el parón navideño y Natxo terminó destituido antes de final de curso.

En el caso de Vázquez, el fulgor inicial le permitió al Dépor enlazar seis triunfos consecutivos (fueron siete en total con la que logró Luis César antes de su cese) para un total de 20 puntos de 30, el mejor registro. La pandemia supuso la gran estocada a una inercia que ya había ido a menos. El regreso del parón terminó en el dantesco caso Fuenlabrada y el descenso a Segunda B.

En marcha

Esta segunda aventura del entrenador gallego al frente del Dépor arrancó a media temporada, siendo uno de los cuatro técnicos que tuvieron que subirse con el tren en marcha. Luis César firma el mayor suspenso, ya que no fue capaz de ganar en sus primeros diez partidos en la banda de Riazor y fue despedido, curiosamente, después de lograr el primer triunfo en su undécimo encuentro. También tuvo que llegar para apagar un fuego Martí. En ese caso con la intención de dar el último empujón que permitiera seguir aspirando al ascenso. El balear es el único de los diez últimos entrenadores que no alcanzó esa decena de jornadas en temporada regular que establecen la marca mínima para evaluar, pero presenta buenas credenciales. Cuatro victorias para 14 puntos que sí le permitieron llegar al playoff, donde posteriormente ganó tres de los cuatro partidos que disputó… pero perdió el que no había que perder.

El último ejemplo de cambio de banquillo a mitad del río fue la temporada pasada y presenta dos protagonistas opuestos en esta particular clasificación. Idiakez no logró tomar el pulso al fútbol profesional tras el brillante ascenso en Primera RFEF y apenas sumó dos victorias. Óscar Gilsanz tomó el relevo en el banquillo y consiguió estabilizar la marcha del Deportivo, sacarlo de la zona baja y alcanzar la permanencia de forma holgada con cinco victorias y 18 puntos en sus diez primeros partidos. Un ejemplo de constancia que mantuvo a lo largo de todo el campeonato hasta que consiguió el objetivo.