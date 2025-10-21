El Ibiza destituye al exblanquiazul Paco Jémez a pesar de la victoria ante el Real Murcia

Paco Jémez en una rueda de prensa del Ibiza de esta campaña @ibizaud

Paco Jémez y la UD Ibiza separan por segunda vez sus caminos. A pesar de que el técnico y ex del Dépor consiguió este fin de semana una meritoria victoria ante el Real Murcia (0-2) la junta directiva le comunicó este martes su despido. El equipo balear llevaba una mala racha, con tres derrotas seguidas, pero en la pasada jornada había logrado romper esa dinámica ganando a domicilio. No obstante, Amadeo Salvo y su junta decidieron dar por concluida su etapa en la entidad. Su probable sustituto será Miguel Álvarez, que entrenó al Villarreal B la pasada temporada. Este había sonado para el Real Zaragoza, pero finalmente el elegido fue Rubén Sellés.

Es la segunda vez que Jémez es destituido de la UD de Ibiza, equipo al que entrenó entre 2021 y 2022, cuando militaba en Segunda. Sale de la entidad como el técnico con más partidos en la historia del club, con 57 encuentros divididos en las dos etapas en las que estuvo. Son números son de 24 victorias, 13 empates y 20 derrotas. En esta última etapa en la tercera categoría del fútbol español, desde su llegada en noviembre del año pasado, la UD Ibiza sumó 17 triunfos, 7 tablas y 12 derrotas, con un balance de 51 goles a favor y 38 en contra en los 36 encuentros dirigidos.

Más allá de los malos resultados que arrastraba el Ibiza en las últimas semanas desde El Periódico de Ibiza y Formentera apuntan que el detonante estuvo en una controvertida rueda de prensa en la que Jémez criticó a la afición, que le había reprochado haber dado el viernes libre y aprovecharlo para acudir al cumpleaños de su hija en plena crisis deportiva y de resultados.