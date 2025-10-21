Así le fue a los cedidos del Dépor: golazo de falta, un asistente y un equipo que continúa sin conocer la victoria

Jairo Noriega, durante el partido ante el Arenas de Getxo Racing de Ferrol

El fin de semana de los cedidos del Deportivo estaba marcado por el reencuentro entre Petxarroman y Mohamed Bouldini, pero finalmente ninguno de los dos jugó un encuentro que terminó sin goles. El lateral vasco vio el partido desde el banquillo y el delantero marroquí no pudo jugar por lesión. El más destacado de esta jornada fue Luis Chacón, que anotó un golazo de falta en la goleada de su equipo al Real Zaragoza.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): continúa siendo titular indiscutible en el conjunto leonés. Completó los 90 minutos de partido y fue uno de los grandes protagonistas de la goleada al Real Zaragoza (0-5) en el Ibercaja Estadio. Justo antes del descanso anotó un golazo de falta directa y subió el 0-2 al marcador, siendo esta la segunda diana en la cuenta personal del eumés esta temporada. Además, en el minutó 86 asistió a Paco Cortés en el quinto y último tanto de su equipo para cerrar una importante victoria con la que los de Ziganda lograron salir de los puestos de descenso.

El golazo de falta de Chacón para incendiar Zaragoza Más información

Bouldini (Granada): hubo reencuentro deportivista en el Estadio de Encamp entre Petxarroman y Bouldini en el encuentro que abrió la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, a pesar de que el marroquí no pudo jugar. La semana pasada el delantero se lesionó apenas dos minutos después de saltar al terreno de juego en el partido ante Las Palmas. Las pruebas médicas confirmaron que sufre un esguince en el tobillo derecho y estará varias semanas de baja. Segundo empate a cero consecutivo para el equipo granadino.

Petxarroman (Andorra): el lateral vasco volvió a entrar en la convocatoria después de cumplir sanción la pasada jornada tras ver la doble amarilla en el duelo ante el Leganés. No disputó ningún minuto en el empate de su equipo ante el Granada (0-0).

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): el mediocentro coruñés continúa siendo indiscutible. El equipo ferrolano logró vencer al Arenas de Getxo en A Malata (3-1), y tras las derrotas de Celta Fortuna y Tenerife se colocaron segundos en la clasificación. A penas cinco minutos después del pitido inicial la ventaja del cuadro local ya era de 2-0 tras un doblete de Pascu, y antes del veinte la aumentaron todavía más a través de Álvaro Ramón. Jairo fue sustituido en el minuto 77 y los de Pablo López lograron su cuarta jornada seguida sin conocer la derrota.

Martín Ochoa (Arenteiro): tercera titularidad consecutiva para el delantero riojano. El equipo de O Carballiño tenía una gran oportunidad para alejarse de la zona caliente en un duelo directo en la lucha por la permanencia, pero no hizo más que confirmar la mala racha en la que están sumergidos. El Mérida venció gracias a un 'hat-trick' de Álvaro García, que anotó el primero apenas un minuto después de comenzar el partido. En la segunda parte confirmó su doblete y, aunque en el 61 Diego Moreno recortó distancias tras una asistencia de Martín Ochoa, poco después el delantero cántabro anotaba el tercero y definitivo tanto para el cuadro local. De esta forma, el Arenteiro se coloca al límite de entrar en puestos de descenso y se sitúa decimoquinto en la tabla empatado a puntos con Unionistas, Athletic Club B y Mérida, quienes continúan en la zona caliente.

Adrián Guerrero (Ourense CF): el conjunto ourensano volvió a caer, esta vez en casa frente al Real Madrid Castilla, y continúa una jornada más sin conocer la victoria en esta temporada 2025-26. Adrián Guerrero fue titular y realizó una buena primera parte, pero la expulsión de Amin Bouzaig por doble amarilla justo antes del descanso hizo mucho daño al cuadro gallego. En la segunda mitad el filial blanco anotó tres goles en poco más de veinte minutos y sentenció el encuentro.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): ambos formaron parte del once inicial en la victoria de su equipo ante el Algeciras y fueron clave en fase ofensiva. El equipo albinegro volvió a ofrecer su mejor versión y logró el cuarto triunfo de la temporada para situarse segundo en la clasificación empatados a puntos con el CE Europa, actualmente líder del Grupo 2 de Primera Federación. Kevin tuvo una ocasión para abrir la lata pocos minutos después de empezar el duelo en el Cartagonova, y en el 36 Aleix Coch anotó en propia puerta tras un centro del delantero burgalés que el defensor del Algeciras despejó mal de cabeza y el balón terminó en el fondo de la red. Kevin fue sustituido en el 63 y dos minutos después llegó el segundo tanto del cuadro local a través de las botas de Rubén Serrano. Por su parte, en el 74 Diego Gómez se plantó solo en el área y falló un mano a mano que terminó despejando Iván Moreno. Finalmente fue sustituido en el 77.