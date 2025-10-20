¡Mella, cuánto te echamos de menos!

David Mella conduce el balón en velocidad durante el Racing de Santander-Dépor en El Sardinero Fernando Fernández

El Deportivo salió de vacío de El Sardinero. Cayó ante el Racing de Santander (2-1), encadenó su segunda derrota consecutiva y sumó el cuarto partido seguido sin ganar. En el último mes de competición es, de hecho, el equipo con peores números de la Segunda División. Pero ninguno de esos datos negativos se puede cargar sobre los hombros de David Mella. El canterano blanquiazul fue, con diferencia, la mejor noticia de la tarde.

El futbolista de Teo regresó al once titular después de tres encuentros ausente por su convocatoria con la selección española sub-20, que disputó el Mundial de Chile. Volvía tras casi un mes sin competir con el Dépor y lo hizo dejando la sensación de que su presencia cambia la cara del equipo. Mella se ha ganado a pulso un estatus de jugador imprescindible para Antonio Hidalgo. En Santander volvió a demostrarlo siendo el mejor. Se le vio con el mismo desparpajo que antes de marcharse con la selección, pero incluso con un punto más de madurez y responsabilidad. Despliegue físico, lectura táctica, profundidad, desequilibrio y, sobre todo, un notable paso adelante en defensa para un futbolista de perfil claramente ofensivo.

Su regreso permitió a Hidalgo recuperar una estructura más reconocible, la que mejor había funcionado en el arranque de temporada. Con el ‘11’ como carrilero derecho, Loureiro y Dani Barcia formaron la pareja de centrales y Quagliata ocupó el costado izquierdo, alternando entre las funciones de lateral y tercer central según las necesidades y la altura de Luismi Cruz, que completaba por momentos una defensa de cinco.

La influencia de Mella fue inmediata. En los primeros minutos generó la primera oportunidad clara del Dépor. Yeremay alcanzó línea de fondo y centró con la izquierda; Mella, llegando desde atrás, conectó una volea también con la zurda. El remate salió potente, aunque no del todo ajustado, y Jokin Ezkieta, imperial durante todo el partido, respondió con una parada de reflejos.

Tras un encuentro anterior en La Rosaleda en el que al Deportivo le costó generar peligro, el canterano necesitó dos acciones para mostrar que sigue siendo uno de los jugadores más verticales de la plantilla, quizá el que más. En cada arrancada transmitía la sensación de que el equipo podía ganar metros y respirar. Y esa energía tuvo recompensa en el 0-1. Controló un balón abierto a la derecha, recortó hacia dentro y filtró un pase medido al desmarque de ruptura de Mario Soriano. El centro raso y potente del madrileño acabó dentro tras el intento de despeje de Álvaro Mantilla. Una acción simple, pero con la importante contribución del canterano.

Con el marcador a favor, el Dépor dio un paso atrás. El contexto cambió y el de Teo ya no pudo desplegarse tanto en ataque, aunque mantuvo la concentración atrás frente a uno de los ataques más potentes de la categoría, con futbolistas desequilibrantes como Iñigo Vicente o Andrés Martín. En ese escenario más defensivo, Mella mostró de nuevo una creciente madurez táctica que no suele asociarse a extremos tan jóvenes. Tapó su banda, dobló esfuerzos y eligió bien cuándo saltar a por el rival y cuándo esperar.

En la segunda parte, con el Racing remontando y el Deportivo sufriendo, se convirtió en el jugador al que el equipo se agarró para intentar salir de la cueva. Cuando el conjunto coruñés parecía encerrado en su propio campo, fue el canterano quien ofreció una salida, una solución, ya fuese por sus conducciones o por su velocidad al espacio. Cada balón que tocaba tenía intención. Y cada cambio de ritmo era una pequeña rebelión contra el dominio del Racing de Santander.

En los minutos finales asumió aún más responsabilidad con el cuero. En un momento caliente, con el equipo cansado y el partido roto, pidió el balón, encaró, provocó faltas y empujó al Dépor hacia adelante. Superó a su par varias veces y generó las pocas situaciones de peligro real que tuvo el conjunto coruñés. Completó tres regates de seis intentados, pero su influencia fue mucho más allá del uno contra uno. Lo demostró en la jugada del gol y también en dos conexiones con Stoichkov en la segunda mitad. En la primera, filtró un pase raso y preciso que el andaluz no pudo culminar, ya que llegó forzado y Ezkieta tapó bien el remate con su pie. Y en la segunda, ya en el tiempo añadido, repitió la fórmula y Stoichkov respondió con un recurso técnico brillante que se topó de nuevo con otra parada de Ezkieta.

Además, su despliegue físico fue una de las imágenes del encuentro. En una acción llegaba a línea de fondo rival y en la siguiente, a cubrir la espalda de un compañero y cortar un ataque local. En el tramo final se midió varias veces con Suleiman Camara, recién ingresado al campo y con energía de sobra. El jugador del Racing, potente y veloz, no pudo superarlo ni detenerlo. Ni siquiera la diferencia de minutos en las piernas inclinó la balanza a favor del futbolista gambiano. La perla blanquiazul impuso su ritmo, su intensidad y su agresividad defensiva, haciendo suya la banda derecha como si acabara de entrar él al campo.

Esa resistencia no es nueva. Desde su llegada a la cantera deportivista, Mella ha destacado por una capacidad física poco común. Con el paso de los años ha añadido a su potencia un conocimiento del juego que lo convierte en un futbolista cada vez más completo. Corre, encara, presiona y, cuando la jugada lo exige, se detiene, piensa y cada vez elige mejor. Un perfil que escasea y que explica por qué el Deportivo gana recursos cuando él está en el campo.

Antonio Hidalgo lo resumió al terminar el encuentro: “Mella nos da mucha profundidad, mucha energía, que en esta categoría viene muy bien. Ha estado fuera y ahora ya lo podemos tener y disfrutar”. Palabras que confirman la jerarquía que ha ganado el atacante dentro del vestuario. Con él, el equipo tiene algo que no se encuentra fácilmente: electricidad.

Además de su influencia ofensiva, el duelo en Santander dejó un nuevo ejemplo de su polivalencia. A pesar de su juventud, ha actuado ya en varias demarcaciones y ahora también de lateral. Comenzó el partido en la banda derecha, como carrilero, pero tras la salida del campo de Dani Barcia, el de Teo pasó a ocupar el lateral puro. En ataque siguió ganando altura gracias a que Lucas Noubi abría su posición, pero en defensa cumplió con rigor. Fue su primera vez en esa posición durante un tramo prolongado y el resultado, pese a la derrota colectiva, invita a pensar que Mella está capacitado para ser casi lo que quiera.

El zurdo terminó el encuentro con un tiro a puerta, dos pases clave, tres regates completados, 21 pases en campo contrario y dos faltas recibidas. Cifras notables para un futbolista que, más allá de los datos, fue el motor del Deportivo. En un partido con pocas luces, fue de los pocos que aportaron algo de claridad.

Mella no empezó la temporada como titular indiscutible. La llegada de Luismi Cruz aumentó la competencia, pero su respuesta ha sido la de los jugadores que marcan diferencia: trabajo, versatilidad y personalidad. A base de esfuerzo y actuaciones notables, se ha ganado un hueco fijo en los planes de Hidalgo. El lugar es lo de menos. Lo importante es que esté en el césped. Nunca duden de Mella.