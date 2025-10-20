Lucas Noubi y Arnau Comas, solo en caso de urgencia

Lucas Noubi, en el Racing de Santander-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Lucas Noubi y Arnau Comas fueron los dos primeros fichajes que realizó el Deportivo para reforzar la retaguardia de cara a la temporada 2025-26 y, sin embargo, son los defensas blanquiazules que menos minutos han disputado en las diez primeras jornadas del campeonato liguero.

El belga y el catalán recalaron en la escuadra herculina a principios de julio. Pablo Martínez y Jaime Sánchez se acababan de despedir, así que llegaron para acompañar a Dani Barcia en el eje de la zaga, puesto que aunque Pablo Vázquez aún seguía en A Coruña, tenía los días contados. De hecho, su marcha al Sporting se concretó el 11 de julio. Aún hubo que esperar hasta el 1 de agosto para que el Dépor resolviera el regreso a casa de Miguel Loureiro. Con Noubi, Comas, Barcia y el cercedense ya estaban todos los elementos para el eje de la defensa. Cuatro futbolistas para pelear por dos puestos en el once inicial o incluso tres, dada la querencia de Antonio Hidalgo para alternar una retaguardia de cuatro o cinco jugadores.

Comas en el once

Loureiro, Comas y Barcia formaron juntos en las tres primeras jornadas, mientras que Noubi tuvo que esperar hasta la quinta cita para estrenarse. El jugador formado en la cantera del Barça parecía destinado a asumir un rol importante, pero sus errores le han llevado a terminar ejerciendo un papel igual de secundario que el belga en los últimos encuentros.

Desde que Comas perdió la titularidad, tras la tercera jornada, ambos futbolistas se han convertido en un recurso para dar descanso a los centrales titulares. Una alternativa cuando hacía falta contención en los minutos finales. De hecho, el catalán y Noubi no han coincidido en el campo hasta ahora ni han participado en los mismos partidos. Ni siquiera en Santander, a pesar de estar sin Ximo Navarro, quien podría perderse más de tres meses de competición por una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Aun así, Hidalgo dio minutos en la segunda parte al belga y llegó a situar a Gragera en el eje de la zaga antes que echar mano de Comas, que estaba en el banquillo. Una decisión que no hizo más que confirmar que se trata de dos futbolistas que el técnico catalán emplea en caso de urgencia.

Pérdida de confianza

Comas disfrutó de la titularidad en los tres primeros compromisos de la temporada. En el estreno en Granada (1-3), Hidalgo armó una línea defensiva de cuatro, con Barcia y el catalán en el eje de la zaga, mientras que Loureiro ocupó el lateral derecho y Escudero, el izquierdo.

La tarjeta de presentación de Comas fueron varios despejes largos. Se mostró expeditivo y sin complicaciones.

El exjugador del Barça exhibió más dudas en los dos siguientes duelos, frente al Burgos en Riazor (0-0) y en el empate en Butarque con el Leganés (2-2). Contra el cuadro castellano sufrió mucho por alto. De hecho, perdió los seis duelos aéreos que protagonizó y la tempranera tarjeta amarilla que vio a los 16 minutos le condicionó y se le vio muy incómodo.

Peor lo pasó ante el equipo madrileño. Tuvo problemas de colocación, sufrió mucho ante los atacantes pepineros y llegó tarde a las ayudas en el segundo tanto del Leganés. De ahí que Hidalgo le sentara al final del primer tiempo.

Su mala actuación en Butarque y la recuperación de Ximo llevó al entrenador deportivista a apostar por el balear, Loureiro y Barcia contra el Sporting y dejar en el banquillo a Comas, que solo disputó los catorce últimos minutos en el 1-0 frente al conjunto gijonés.

A partir de ese instante, empezó la rotación entre el catalán y Noubi como recambios para los cierres de partido.

En la quinta jornada, contra el Mirandés, Hidalgo se decantó por el belga para refrescar la zaga. El exjugador del Standard Lieja debutó jugando los siete últimos minutos del duelo, en el que el Dépor goleó 1-5, mientras que Comas ni siquiera saltó al campo. Tampoco lo hizo a la semana siguiente, en la exhibición blanquiazul sobre el Huesca (4-0). El estratega deportivista armó una línea de cuatro atrás con Ximo, Loureiro, Barcia y Quagliata. Noubi relevó a Ximo en los diez últimos minutos y jugó como lateral derecho.

Tras dos encuentros en blanco, Comas volvió a tener minutos en la séptima cita del curso, frente al Eibar en Ipurua (1-1). Comas entró por Mario Soriano en el 72, con 0-1 a favor, y falló en el tanto del conjunto eibarrés con un mal despeje que propició el remate de Ares.

Este error propició que Hidalgo dejara al gerundense sin minutos en la octava jornada, contra el Almería, mientras que Noubi relevó a Ximo en el 65, después de la lesión del lateral. El joven jugador de 20 años estuvo bastante descentrado y cometió dos faltas peligrosas.

Oportunidad desperdiciada

La lesión del balear dejó un hueco difícil de cubrir en el lateral derecho. Contra el Málaga en La Rosaleda, el entrenador optó por alinear a Loureiro en su puesto y devolver la titularidad a Comas, que formó junto a Barcia en el eje de la zaga. Pero ambos se mostraron muy blandos y el Dépor encajó un 3-0. Uno de los goles llegó de un mal despeje del catalán, que desperdició su oportunidad.

Tras su errática actuación, Comas se quedó sin minutos el pasado domingo, en El Sardinero, donde Hidalgo armó una zaga con Mella, Loureiro, Barcia y Quagliatta. Noubi entró por Gragera en el 57 y desperdició una clara ocasión para marcar el 2-2.

Seis duelos, cuatro como titular y 301 minutos ha disputado Comas, por cuatro encuentros, ninguno de inicio y 75 minutos de Noubi. Llegaron para tener mayor protagonismo y, de momento, su rol es secundario.