Las tres claves de Brizzola del Rácing-Depor

Mella y Noubi en el partido ante el Rácing Fernando Fernández

El extécnico y exjugador del Dépor, Carlos Brizzola, analiza la derrota contra el Racing de Santander y las tres claves del encuentro.

Sorpresa inicial

Sorprendió la colocación de Mella en el lateral derecho, con una línea de cuatro en salida de balón y de cinco para defender, con Luismi por el izquierdo y Mella por el diestro. Planteamiento muy arriesgado contra el Racing. Llega el 0-1, pero el Dépor se hunde y los locales empatan.

Cambios en ataque y en defensa

Mulattieri entra por Eddahchouri, se ubica Gragera como central pero rápidamente es sustituido por Noubi. Sin tiempo casi para verlo llega el 2-1, en una acción de pasividad defensiva total, mezclada con confusión. Entran Escudero, Stoichkov y Rubén tratando de mejorar el resultado y la imagen.

Hay talento, falta orden

Stoichkov y Noubi pudieron marcar. Jugando con tres centrales, dos carrileros y dos medios el Dépor no defiende bien. No entiendo por qué Yeremay aparece tan poco. Él es mágico, pero desde banda y arrancando en carrera. Como decía Arsenio, que fue mi entrenador, orden y talento. El talento lo tenemos, falta el orden.