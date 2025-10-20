Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La pesada mochila de los goles a domicilio

El Deportivo todavía no ha logrado una puerta a cero en seis partidos

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/10/2025 14:29
Eddahchouri conduce el balón durante el choque en El Sardinero
Eddahchouri conduce el balón durante el choque en El Sardinero
Fernando Fernández

El Deportivo lleva cuatro jornadas sin ganar y sin que haya todavía que hacer saltar las alarmas, es innegable que octubre no está siendo el mes de los blanquiazules.

Para más inri estos dos partidos seguidos lejos de Riazor evidenciaron un problema continuado en este inicio liguero: el Dépor siempre ha encajado como visitante.

Mario Soriano fabrica el gol deportivista en El Sardinero

El Deportivo vuelve a gripar y cae en Santander (2-1)

Más información

En estas diez primeras jornadas ligueras ha recibido en seis encuentros a domicilio diez goles. Las dos últimas jornadas los coruñeses han recibido cinco dianas: tres en La Rosaleda y dos en El Sardinero.

Una plaza a la que volvió el portero del Dépor Germán Parreño, con pasado verdiblanco y que cree que buena parte de la derrota tuvo que ver con lo acertado que estuvo su homólogo en el arco contrario. “Al final se decide porque Jokin (Ezkieta) para tres ocasiones muy claras. Hay que seguir trabajando, porque hemos generado mucho en un campo difícil ante un equipo trabajado que lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas”, dijo en zona mixta.

Germán Parreño, portero del Dépor, durante el partido ante el Racing de Santander

Germán Parreño: "El partido se decide porque Ezkieta para tres ocasiones muy claras"

Más información

Los herculinos no solo han encajado los mismos tantos en las últimas dos jornadas que en el cómputo total de los cuatro partidos anteriores a domicilio. Además, por primera vez en este curso han encadenado dos derrotas consecutivas. Para salir del bache el meta alicantino apela a dar el máximo en cada encuentro.

“La lectura es que hay que competir al 100%. La categoría es así. Ningún campo ni ningún equipo te regalan nada. Somos conscientes de ello y trabajamos para eso. Tenemos clara la calidad y el trabajo que hay, y seguimos así. Nos basamos en nuestro trabajo y en el día a día. Lo que se vea desde fuera es algo incontrolable desde dentro. Hay que seguir trabajando y afrontar cada partido como una final, como estamos haciendo”, indicó el arquero, feliz de volver el fin de semana que viene a Riazor: "En casa, con nuestra afición, nos sentimos muy arropados”.

Te puede interesar

Mile OAR

El OAR aplaza el partido contra el Sinfín por los compromisos de dos de sus internacionales
María Varela
El jugador cedido por el Deportivo en la Cultural Leonesa, Luis Chacón, celebrando su gol junto a sus compañeros

Así fueron los partidos de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo
Lucía Dávila
Diego Villares y Ezkieta en el Racing de Santander-Deportivo del pasado domingo

Dos de doce: el mes negro del Deportivo en 5 claves
Jorge Lema
David Mella conduce el balón en velocidad durante el Racing de Santander-Dépor en El Sardinero

¡Mella, cuánto te echamos de menos!
Eder Pereira