La pesada mochila de los goles a domicilio

Eddahchouri conduce el balón durante el choque en El Sardinero

El Deportivo lleva cuatro jornadas sin ganar y sin que haya todavía que hacer saltar las alarmas, es innegable que octubre no está siendo el mes de los blanquiazules.

Para más inri estos dos partidos seguidos lejos de Riazor evidenciaron un problema continuado en este inicio liguero: el Dépor siempre ha encajado como visitante.

En estas diez primeras jornadas ligueras ha recibido en seis encuentros a domicilio diez goles. Las dos últimas jornadas los coruñeses han recibido cinco dianas: tres en La Rosaleda y dos en El Sardinero.

Una plaza a la que volvió el portero del Dépor Germán Parreño, con pasado verdiblanco y que cree que buena parte de la derrota tuvo que ver con lo acertado que estuvo su homólogo en el arco contrario. “Al final se decide porque Jokin (Ezkieta) para tres ocasiones muy claras. Hay que seguir trabajando, porque hemos generado mucho en un campo difícil ante un equipo trabajado que lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas”, dijo en zona mixta.

Los herculinos no solo han encajado los mismos tantos en las últimas dos jornadas que en el cómputo total de los cuatro partidos anteriores a domicilio. Además, por primera vez en este curso han encadenado dos derrotas consecutivas. Para salir del bache el meta alicantino apela a dar el máximo en cada encuentro.

“La lectura es que hay que competir al 100%. La categoría es así. Ningún campo ni ningún equipo te regalan nada. Somos conscientes de ello y trabajamos para eso. Tenemos clara la calidad y el trabajo que hay, y seguimos así. Nos basamos en nuestro trabajo y en el día a día. Lo que se vea desde fuera es algo incontrolable desde dentro. Hay que seguir trabajando y afrontar cada partido como una final, como estamos haciendo”, indicó el arquero, feliz de volver el fin de semana que viene a Riazor: "En casa, con nuestra afición, nos sentimos muy arropados”.