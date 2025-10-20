LA LUPA | Racing 2-1 Deportivo: La dimisión que derivó en atropello

Gragera, en el Racing-Deportivo Fernando Fernández

Dimitir del balón solo podía acabar en un atropello sin pelota. El Deportivo soñó con sacar un importante botín de su visita al Racing. E incluso estuvo cerca de empatar tras reaccionar al zarandeo en el tramo final.

La segunda derrota consecutiva volvió a evidenciar las carencias de un equipo que aprendió de los últimos partidos, pero sigue sufriendo cuando debe contener. Es prácticamente imposible no hacerlo ante el poderío del enemigo. Pero, resulta más complejo si, por el camino, renuncias a la pausa y permites que el rival entre en ebullición.

No logró subsistir el Deportivo a Santander. Tan cerca de sumar y, a la vez, tan lejos. Porque después de un tramo inicial sobresaliente en todas las facetas, el cuadro de Antonio Hidalgo se fue diluyendo conforme se deshacía del balón. Se lo quitaba de encima a través de un juego largo improductivo y, por mucho que estuviese cómodo cerca del área propia, es difícil no sucumbir ante el Racing si dejas de amenazarle.

Aclarado y corte

En ocasiones, el número de cambios no equivale al impacto de los mismos. En El Sardinero, Antonio Hidalgo introdujo dos modificaciones en el once con respecto al de La Rosaleda. Únicamente un par de novedades que, en realidad, generaban un profundo cambio. Porque con Mella y Quagliata por Comas y Escudero, el Dépor era un equipo radicalmente diferente al de Málaga. Más agresivo en defensa y más profundo por fuera en ataque.

Así lo demostró en los primeros compases, en los que además Luismi Cruz se mantuvo en un rol similar al que el técnico le otorgó tras el 1-0 en La Rosaleda. Con él en la izquierda, el Dépor buscaba que el ex del Tenerife se encargase del lateral Mantilla en defensa —fusionándose en la línea defensiva si era preciso— y ejerciese de interior zurdo en ataque.

El plan deportivista con balón pasaba por utilizar al ex del Tenerife como referencia interior, rol que también ocupaba en el otro sector Mario Soriano. Así, junto a Diego Villares por detrás y Yeremay Hernández por delante, el Deportivo disponía de cuatro futbolistas enfocados a moverse por el carril central.

De este modo, el Dépor podía llegar a dos caminos: progresar por dentro o encontrar el pase fácil fuera. Consiguió lo segundo, pues el Racing de Santander, de primeras, priorizó cerrarse mucho. Se hizo un bloque estrecho que facilitó al Deportivo jugar hacia los carriles exteriores.

El Deportivo progresa por la izquierda. Cruz levanta la cabeza y Soriano y Zaka hacen el mismo desmarque para arrastrar a la defensa y darle tiempo y espacio a Mella, que recibe para filtrar en el 0-1

Parecía la respuesta acertada por parte del Racing. Pero esos balones a banda provocaban que el cuadro racinguista basculase y se acabase abriendo por dentro. Ahí aparecían los futbolistas interiores. Bien para generar la superioridad numérica con balón al pie, bien para atacar la profundidad. Fue esto último lo que sucedió en la acción del 0-1, en la que el Deportivo logró progresar por la izquierda y encontrar en el lado débil a David Mella tras un aclarado.

Una vez el balón recaía en el zurdo de Teo, el trabajo colectivo continuaba. Con el lateral Mario García saliendo a banda, Soriano cortaba en profundidad por el intervalo generado entre el propio lateral y el central Facu González y daba a Mella una solución en forma de pase filtrado.

Así, a través de esa jugada el Deportivo encontró el tanto inicial. Y estuvo también muy cerca de empatar en el tramo final, con la buena interpretación y precisión de Mella para conectar con los desmarques de Stoichkov con ese pase interior a la espalda, aprovechando el espacio entre García y Facu.

De nuevo la descarga a Mella y el pase filtrado como método para atacar al Racing. Mulattieri cambia el juego, el de Teo recibe y Noubi desdobla para despistar, mientras Stoichkov ataca el espacio

De atraer a golpear

El Deportivo había encontrado el premio a su plan. Un ejercicio que salía por esa capacidad para encontrarle las vías de agua al Racing una vez el balón iba fuera, pero también por estirarlo a partir de atraerle con combinaciones cerca de portería propia.

El equipo racinguista iba arriba para tratar de recuperar, pero la presencia de Gragera como tercer central en esa zona de iniciación de juego provocaba que los ‘saltos’ del conjunto local fuesen demasiado largos. porque Quagliata acudía a espaldas del tres contra tres (Loureiro-Gragera-Barcia contra Vicente-Arévalo-Martín), demasiado lejos del lateral Mantilla. Mientras, por dentro, Gueye, Puerta y Peio Canales eran menos que Villares, Soriano, Cruz y Yeremay.

Al inicio el Deportivo era capaz de construir superioridades para salir de la presión del Racing. Quagliata conecta fácil con Cruz y Soriano es el hombre libre a espaldas de los tres centrocampistas

En sus momentos con balón, el Deportivo movía al Racing. Le sobraba paciencia y le faltaba miedo para atraer al rival y encontrar al hombre libre. Así, dispuso de varias posesiones largas.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el Deportivo empezó a renunciar a ese plan. Probablemente no fue algo buscando, sino que respondió a una concatenación de factores. Por un lado, el minimizar riesgos con el marcador a favor. Por otro, el estrés que el Deportivo empezaba a vivir ante el titánico desgaste que supone ejecutar un ejercicio defensivo impoluto frente a este Racing.

Pero precisamente renunciar al juego combinativo y buscar el balón en largo sobre un Zaka incapaz de generar nada en ese tipo de acciones hacía que el equipo entrase en bucle. Cada vez más tiempo defendiendo. Cada vez más estrés. Y por tanto, cada vez más tentación de quitarse el balón de encima. Sin hacer daño tampoco en transición al recuperar demasiado abajo, el conjunto deportivista acababa dimitiendo de todo lo que no fuese protegerse.

El Dépor renuncia a jugar. En vez de seguir atrayendo y buscando al libre (Loureiro y Villares con espacio), Parreño decide jugar en largo. No gana el balón y el equipo, partido, debe defender

Pocas rendijas

Si el plan del Dépor funcionó en ataque, de inicio también lo hizo en defensa. Ante un rival poderosísimo con espacio por delante, Hidalgo modificó la estrategia habitual. El equipo dejó de ir a presionar alto y preferenció juntarse.

No había problema. La prioridad era no alargarse como conjunto. No conceder espacios entre líneas, pues el Racing es una escuadra que busca de manera constante encontrar referencias en esas zonas. Progresar en corto para atacar la espalda de la zaga en profundidad.

Para dificultarle la estrategia, el cuerpo técnico deportivista construyó una línea defensiva compuesta por Loureiro, Barcia y Quagliata, tres futbolistas con enorme capacidad para ‘saltar’ hacia delante e impedir giros.

A mayores, el Dépor se fortificaba con David Mella como carrilero derecho, aunque el de Teo acababa siendo en la práctica un lateral ante la tendencia del cuadro cántabro a cargar el juego por su perfil zurdo. Mientras, por el lado izquierdo deportivista, Cruz se encargaba de controlar a Mantilla, más enfocado en ejercer las vigilancias como tercer central que en amenazar por ese carril.

Los diez futbolistas de campo en una sola imagen. El Dépor estaba atrás, pero no concedía espacios. El reparto espacial y las asignaciones eran óptimas

No es fácil defender a un conjunto extremadamente relacionista, que deja de lado las posiciones fijas a cambio de generar un constante movimiento y ocupación de espacios que parece caótico, pero que en realidad es tremendamente racional. Y que además, viene acompañado por una dinámica de pases y precisión que dota de un sobresaliente ritmo al juego.

Pese a la complejidad de la empresa, el Deportivo controlaba bien esos pases interiores, con Villares y Gragera por delante de esos tres defensores, Mario Soriano cayendo a la derecha y Luismi en la izquierda. Y a la vez, la última línea manejaba de manera correcta los ataques en profundidad. Tan solo en un par de incorporaciones desde segunda línea llegó a línea de fondo el Racing. Tan solo en un par de remates lejanos incordiaba.

Los duelos y el caos

Sin embargo, un ejercicio defensivo de tal magnitud de concentración resulta difícil de mantener en el tiempo. Poco a poco, el Racing fue haciendo mella. Sin momentos para respirar con balón, cada vez las referencias eran más complejas de seguir para el Dépor. Cada vez aparecían más espacios.

Pero no fue en una de esas triangulaciones a toda velocidad cómo el Racing encontró el empate, sino en un centro al área en el que el Deportivo no se hizo fuerte. Más allá del gran envío de Vicente y del excelente salto de Arévalo, el equipo deportivista no hizo valer su superioridad numérica.

El centro del 1-1. El Deportivo tiene una amplia superioridad numérica, pero no logra evitar el centro, incomoda poco a Arévalo en el remate y no persigue el (mal) rechace de Parreño

Quagliata, a quien el Racing buscaba atacar la espalda descolgando siempre a un jugador en su zona, perdió el duelo de cabeza. Parreño no estuvo contundente en el despeje. Y Facu estuvo más pendiente del balón suelto que Barcia y Villares. Todo lo construido se iba al traste justo antes del descanso.

Lo que llegó tras el intermedio fue la confirmación de que al Deportivo le había hecho daño el 1-1. Hidalgo introdujo a Mulattieri para ganar un juego directo una baza que Zaka jamás dará. Sin embargo, el cambio más sustancial fue la introducción de Gragera como central en el eje para permitir que Luismi Cruz abandonase la izquierda y se juntase con Mella en la derecha.

Detectó el cuerpo técnico que el equipo se había quedado sin salida y quiso dársela con Cruz en un perfil más natural para él y en el que tenía la posibilidad de lanzar a Mella para expandirse. Pareció mejorar el Deportivo en esas vías de progresión, pero fue un espejismo. Porque el cuadro racinguista había entrado en combustión y comenzó a atropellar.

El Deportivo ya se estructuraba de una manera más evidente en un 5-3-2 que, en vez de ayudarle a protegerse, le hizo entrar en el caos. Porque sí, disponía de más futbolistas en última línea. Pero tenía menos por delante de la zaga. Así, entre las dificultades de Gragera para ‘saltar’ hacia delante y proteger su espalda y la incapacidad de Villares para abarcarlo todo, el partido entró en una nueva dimensión.

Después de un primer tiempo en el que sí estuvo cohesionado, el Dépor se abre. Sin Gragera, Villares no abarca el ancho y el Racing empieza a recibir entre líneas. Con esta triangulación llega el 2-1

Íñigo Vicente comenzó a adueñarse de todo lo que sucedía en el choque. Las recepciones entre líneas, entre Villares y Soriano, eran cada vez más habituales. Y en una de ellas llegó el 2-1, culminado por otra mala defensa de área. Loureiro abandonó la única amenaza para defender la zona y Arévalo ajustició.

El Deportivo estaba grogui y las constantes modificaciones desde el banco no parecían aclararle el panorama, sino confundirle más. Hasta que una conducción de Villares acabó en la ocasión de Mulattieri.

Con un 3-5-2 en el que Rubén ponía la energía para desdoblarse por la izquierda y tratar de darle más tiempo y espacio a Yeremay y Mella se dedicaba a percutir por la diestra con Stoichkov como mejor socio en el área, el Dépor pudo empatar a toque de corneta, aprovechando la falta de cohesión defensiva del Racing. Pero no lo logró y acabó viendo cómo su temprana dimisión con balón acabó conduciéndole al atropello. Normal cuando delante tienes a un potro desbocado al que no le haces correr hacia atrás.