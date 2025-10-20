El 'totum revolutum' como único camino al electroshock del Deportivo

Noubi, lamentándose en El Sardinero tras fallar una ocasión Fernando Fernández

La versatilidad puede ser una virtud para encontrar soluciones en momentos comprometidos. Pero también un arma de doble filo para generar caos en las propias filas. Algo de ambas caras de la moneda vivió el Deportivo en El Sardinero, pues Antonio Hidalgo y su staff no se cansaron de intervenir desde el banquillo para provocar un electroshock al conjunto herculino.

Caído desde minutos antes del 1-1 después de una primera parte que apuntaba a tener muchas luces, el Dépor solo reaccionó con la revolución final, una vez el preparador agotó los cinco cambios a falta de 23 minutos, después de haber tocado ya todos los botones posibles.

El ‘totum revolutum’ acabó con el conjunto herculino volcado al ataque, a partir de un primer remate de Mulattieri —alto, tras una gran conducción individual de Villares— que desencadenó la reacción.

“Creo que dentro dos partidos hai situacións que cambian esa inercia. Na segunda parte, no momento no que somos capaces de facer a primeira ocasión, cambia o partido e conseguimos empurrar un pouco máis”, apuntaba al término del encuentro Miguel Loureiro, dando en el clavo de la modificación de guion. Cuestión táctica, pero también de cabeza.

Y es que entre el intermedio, en el que Zakaria Eddahchouri dejó su plaza a Samuele Mulattieri, y el minuto 67, en el que Rubén López entró en sustitución de Mario Soriano, Hidalgo ejecutó los cinco cambios. Cinco reemplazos en 22 minutos y unos cuantos vaivenes para transformar el 3-5-2 en ataque y 4-4-2 en defensa del primer tiempo en un 5-3-2 que finalmente fue 3-4-3 y en el que Gragera pasó a ser central de facto, Escudero también, Rubén López acabó entrando para remontar y Yeremay volvió a ser el encargado de dar amplitud por la izquierda.

La revolución

La modificación de punta por punta no fue la única pieza movida en el descanso. En el intermedio, Gragera pasó a ser central sin balón, para acompañar la faceta que ya estaba ejerciendo con pelota. A cambio, el Deportivo podía dejar que Quagliata fuese de nuevo carrilero y mandar a Luismi a la derecha después de un primer tiempo en el que estuvo más pendiente de defender el carril zurdo que de atacar.

Justo antes del 2-1, el asturiano fue sustituido por Noubi , que no ayudó a evitar la remontada racinguista. Ya en desventaja, la incursión de Escudero por Barcia y de Stoichkov por Quagliata fue una modificación radical. Porque el Deportivo ganó a un lateral zurdo en la plaza del central izquierdo y sustituyó a su carrilero siniestro por un segundo punta que mandó a Yeremay Hernández a la banda.

Cerrar con tres, colocar a Villares de pivote, con Mario y Luismi flanqueándole, Mella y Yeremay abriendo el campo y atacando la profundidad y Stoickhov acompañando a Mulattieri.

Antonio é un adestrador ao que lle gusta cambiar cousas. É capaz de ver o fútbol e sabe que situacións son máis ventaxosas para nós" Miguel Loureiro

No era el último toque de corneta. Sin tiempo a observar cómo funcionaba el experimento, Hidalgo renunció a razón para meter más corazón. Fuera Mario Soriano, dentro Rubén López. Un cambio que, descontextualizado, podría parecer defensivo. Pero que en el concierto del Sardinero, equivalía a perder cerebro para ganar piernas. No estuvo demasiado bien Rubén López con balón, pero sí ayudó con su movilidad a que el equipo se estirase. Aportó una energía que puede ser tan intangible como fundamental.

“Antonio é un adestrador que lle gusta cambiar cousas e lle gusta analizar que está facendo o rival, por onde facerlle dano e por onde nos estamos sufrindo máis durante os partidos. É capaz de ver o fútbol e saber que situacións son máis ventaxosas para nós”, explicaba Loureiro al término del encuentro, preguntado por esos constantes cambios que no terminaron de ayudar al equipo hasta que en el intento final todo se cuadró.

“Nós, como futbolistas, debemos estar moi concentrados. Facémolo durante a semana. Son cousas que traballamos e que estamos perfectamente capacitados para facer. Evidentemente hai cousas que se proban durante os partidos que non saen. Cando o equipo rival te está desaxustando un pouco hai que cambiar cousas para darlle a volta e cambiar a inercia. O fútbol moderno esixe moito a nivel táctico e creo que somos un equipo moi completo nese sentido. Estamos preparados para facelo”, recalcaba al defensor, fiel conocedor del ‘Método Hidalgo’.

Hundidos

Más allá de la cuestión de los relevos, el ‘15’ deportivista también explicó cómo vio el encuentro desde dentro del campo. Según el parecer del cercedense, el Deportivo no se hundió demasiado a la hora de defender: “A miña sensación é que empezamos moi ben. Mesmo saíndo desde atrás eramos capaces de construír. Nese bo momento fumos capaces de poñernos por diante. Eles, perdendo 0-1 dan un paso cara diante. Lanzan máis xente á presión e estábanos costando saír. Empezamos a xogar un pouco máis en longo e a partir de aí, fanse con balón e empurran un pouco máis. Pero non estabamos incómodos. Estabamos defendendo moi xuntos, que era moi importante porque eles buscan recibir moito entre liñas e atacar os espazos a partir de aí”.

Sin apenas conceder ocasiones aunque cada vez pudiendo estirarse menos, el Deportivo ofreció el gol en una acción en la que debió estar “más contundente” y ese 1-1 hizo “moito dano” al equipo, que no se supo reponer hasta los últimos 20 minutos, cuando la revolución salió cara.