El fabrilista Samu se quedó fuera de la convocatoria de Hidalgo por segunda vez

Samu y Rubén López en el banquillo de Riazor durante el Dépor-Burgos Quintana

"En esa posición no contemplamos, ahora mismo, ninguna entrada. Eso quiere decir que Samu va a estar con nosotros entrenando. Evidentemente tiene mucha competencia con Loureiro, Lucas, Barcia, Ximo puede entrar en esa posición... Tenemos cubierta esa posición. Samu va a ser uno más”, manifestó Antonio Hidalgo el pasado 20 de agosto, once días antes del cierre del mercado de verano. El mensaje del técnico blanquiazul fue claro, llegaba con los centrales del primer equipo, Loureiro, Barcia, Comas y Noubi, y Samu Fernández sería una alternativa para el eje de la zaga desde el Fabril.

El preparador blanquiazul se deshizo en elogios hacia el zaguero naronés, que fue una de sus grandes apuestas de la pretemporada. “Está a un nivel muy bueno y nos está aportando mucho. Estoy muy contento con él”, indicó tras los bolos veraniegos.

De cara al arranque de curso, Hidalgo reconoció que Samu “no puede estar toda la semana sin jugar, pero tiene hambre y solidez. Se empapa de cada cosa que le digo y al día siguiente lo hace mejor. La mejor manera de poder verle ha sido la pretemporada que ha hecho. Tiene una competencia leonina y tenemos que buscar lo mejor para él”.

Fernando Soriano también dejó clara la confianza en la cantera, tras el cierre del mercado: “Abegondo es primordial. En defensa solo hay siete jugadores, pero están Damián Canedo, Samu y Pablo García”.

Diez jornadas después de haber arrancado la temporada, el jugador de 18 años se ejercita habitualmente con el primer equipo, suele ser un fijo en las convocatorias de Hidalgo, pero no ha jugado ni un minuto. El técnico incluyó a Samu en la lista en ocho ocasiones, pero el pasado domingo, en El Sardinero, se quedó fuera por segunda vez.

El naronés se sentó en el banquillo en los siete primeros compromisos del curso. Hidalgo no lo incluyó en la lista por primera vez para el choque frente al Almería del pasado 4 de octubre. Ese mismo día, el Fabril jugó en Astorga (0-4) y Samu fue titular y jugó 61 minutos.

El central fue convocado por el primer equipo de nuevo ante el Málaga, en la novena jornada, pero el pasado domingo no estuvo en El Sardinero, para el choque con el Racing. El zaguero fue titular con el Fabril contra el Lealtad en Villaviciosa y disputó 83 minutos. Ha jugado cinco duelos con el filial herculino, todos de inicio, y ha completado 414 minutos.