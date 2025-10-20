El exblanquiazul Claudio Barragán, nuevo técnico interino del Eldense

Claudio Barragán dirigiendo un partido del Eldense B en este curso @ElRecord

Terremoto en el Eldense del Grupo II de Primera Federación con la salida del entrenador Javier Cabello y la llegada al banquillo, de forma interina, del exdeportivista Claudio Barragán, que desde marzo de este año era el técnico del filial. En el último mes el Eldense había sumado dos puntos de doce posibles, números que han precipitado el relevo en la banqueta.

Una situación similar a la que se había producido el curso pasado en el Dépor, cuando tras el despido de Imanol Idiakez Óscar Gilsanz pasó del Fabril al Deportivo. Lo que parecía ser al inicio algo interino, pasó a tener continuidad y el preparador de Betanzos finalmente completó lo que restaba de curso.

Barragán, que en julio de este año había renovado por un curso tras los buenos resultados con el segundo equipo, dirigirá este martes su primer entrenamiento. La salida de Cabello se produce después del empate cosechado el pasado sábado en el campo del C. E. Europa. El cuadro de Elda, es actualmente duodécimo con 10 puntos y está a dos de los puestos de descenso, que marca el Algeciras, con 8.

Al margen de su gran carrera como futbolista, siendo uno de los delanteros más destacados y estandarte del SuperDépor, Claudio Barragán cuenta con experiencia en los banquillos, tras pasar por las escuadras como Elche, Ponferradina, Cádiz, Mirandés, Hércules y Recreativo de Huelva.