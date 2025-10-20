Dépor
Así fueron los partidos de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo
A falta del Cádiz-Burgos de esta noche, repasamos todos los duelos del fin de semana que dejó muchos cambios en la parte alta de la tabla de Segunda División
La jornada 10 de LaLiga Hypermotion llega a su fin, a falta del Cádiz-Burgos que se disputará esta noche en el Nuevo Mirandilla. Este fin de semana dejó triunfos que mueven la parte alta de la clasificación, equipos que se hunden todavía más en los puestos de descenso y una veintena de goles que puedes revivir a continuación. Aquí puedes ver todos los resúmenes de la décima jornada de Segunda División:
Andorra - Granada
Ceuta - Mirandés
Zaragoza - Cultural Leonesa
Leganés - Málaga
Valladolid - Sporting
Castellón - Albacete
Córdoba - Almería
Racing de Santander - Dépor
Las Palmas - Eibar