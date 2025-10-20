Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Así fueron los partidos de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

A falta del Cádiz-Burgos de esta noche, repasamos todos los duelos del fin de semana que dejó muchos cambios en la parte alta de la tabla de Segunda División

Lucía Dávila
20/10/2025 12:24
El jugador cedido por el Deportivo en la Cultural Leonesa, Luis Chacón, celebrando su gol junto a sus compañeros
LaLiga Hypermotion

La jornada 10 de LaLiga Hypermotion llega a su fin, a falta del Cádiz-Burgos que se disputará esta noche en el Nuevo Mirandilla. Este fin de semana dejó triunfos que mueven la parte alta de la clasificación, equipos que se hunden todavía más en los puestos de descenso y una veintena de goles que puedes revivir a continuación. Aquí puedes ver todos los resúmenes de la décima jornada de Segunda División:

Andorra - Granada

Ceuta - Mirandés

Zaragoza - Cultural Leonesa

Leganés - Málaga

Valladolid - Sporting

Castellón - Albacete

Córdoba - Almería

Racing de Santander - Dépor

Las Palmas - Eibar

