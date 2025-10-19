Jugadores del Dépor celebran un gol en Riazor ante el Huesca Quintana

Los inicios de temporada, especialmente en competiciones tan igualadas como la Segunda División, suelen dejar escenarios paradójicos como el que se vivirá esta tarde en El Sardinero (18.30 horas), donde se encuentran dos aspirantes al ascenso a los que la realidad de la categoría de plata les ha pinchado el globo para devolverlos a la tierra tras sendos inicios prometedores.

Tres jornadas sin ganar ha encadenado el Deportivo, colista en esta racha con únicamente dos puntos de nueve y tratando de ponerse en pie después de ser zarandeado en Málaga. También viene de perder el Racing de Santander, que después de firmar un inicio inmaculado, cuatro victorias en cuatro jornadas, apenas ha sido capaz de sumar de tres en una ocasión desde el 7 de septiembre. Una serie de cinco fechas en las que ha sufrido tres derrotas.

Gallegos y cántabros circulan a la par por una autovía que termina en un estrecho túnel por el que solo podrá pasar uno. Eso sí, el premio es de los gordos. Porque así es la ‘Hypertensiones’. El que gane dormirá líder y disipará de un plumazo buena parte de las dudas que las nubes del otoño han descargado sobre ambos proyectos. El que pierda tendrá que coger un desvío hacia ese destino que nadie quiere visitar: la crisis.

Refuerzos con caché

En medio de esta atmósfera de calma tensa, Antonio Hidalgo y José Alberto reciben al menos dos buenas noticias. Dos refuerzos de caché como Mella y Peio Canales, que pusieron en pausa el buen momento que atravesaban con sus clubes para viajar a Chile con España y disputar un Mundial sub-20 que no tuvo el desenlace esperado.

Es más que probable que ambos partan de inicio por dos motivos de peso. El primero es el aire fresco que siempre aportan este tipo de jugadores jóvenes. “La alegría que aporta”, señaló hace poco Hidalgo como uno de esos intangibles que suma el canterano. El otro, por que ambos bandos llegan a la cita con varias bajas de peso que los técnicos deben solucionar. El preparador deportivista, de hecho, no encontró la forma de recomponer con garantías la estructura desde que el de Teo recibió la llamada de la selección. Esta ecuación se volvió todavía más compleja con la lesión de Ximo Navarro, lo que provocó un galimatías que terminó en desastre en La Rosaleda. La vuelta de Mella alivia muchos de los problemas de amplitud y profundidad, aunque Hidalgo debe ajustar también las grietas defensivas recientes. Lucas Noubi, otro internacional que vuelve, tiene opciones de estrenarse de inicio en un once en el que se espera el regreso de Mulattieri en punta.

José Álberto salió de El Molinón sin tres puntos, pero con tres bajas importantes. Salinas, Michelin y Sangalli se lo perderán. El primero por lesión, los otros dos por el polémico tramo final en el partido ante el Sporting que desató duras críticas contra el colegiado desde tierras cántabras.

Con un ojo en el VAR

Y es que el arbitral será el tercer equipo que comparta focos esta tarde en El Sardinero. Tanto Dépor como Racing llegan a la cita con cierto malestar después de la última jornada. El cuadro local probó su propia medicina con dos expulsiones en Gijón —una en el banquillo y otra con el partido finalizado— después de haber jugado minutos en superioridad en cinco de las nueve jornadas disputadas esta campaña. Por parte blanquiazul, se trata más de prevenir después de revivir fantasmas del curso pasado con el VAR ante el Málaga, en el primer encontronazo del año con el videoarbitraje