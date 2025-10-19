Germán Parreño: "El partido se decide porque Ezkieta para tres ocasiones muy claras"

Germán Parreño, portero del Dépor, durante el partido ante el Racing de Santander Fernando Fernández

Germán Parreño, portero del Deportivo, comentó tras la derrota en El Sardinero ante el Racing de Santander (2-1) que el conjunto coruñés no dio un paso atrás con el marcador a favor y aseguró que el partido se decidió porque Jokin Ezkieta estuvo especialmente inspirado y desbarató “tres ocasiones muy claras”.

Valoración del partido: “Fue un partido competido, como esperábamos. Por momentos nuestro, por momentos de ellos. Al final se decide porque Jokin (Ezkieta) para tres ocasiones muy claras. Hay que seguir trabajando, porque hemos generado mucho en un campo difícil ante un equipo trabajado que lleva mucho tiempo haciendo bien las cosas”.

Paso atrás del equipo tras el 0-1: “No me da esa sensación, han sido ocasiones lejanas. Mi sensación es que, por pequeños detalles, el partido se nos ha ido. Creo que ha sido más acierto de su portero. Nosotros nos hemos volcado, hemos estado acertados, pero él ha estado más”.

Lectura del momento tras dos derrotas seguidas y cuatro jornadas sin ganar: “La lectura es que hay que competir al 100%. La categoría es así. Ningún campo ni ningún equipo te regala nada. Somos conscientes de ello y trabajamos para eso. Tenemos clara la calidad y el trabajo que hay, y seguimos así. Nos basamos en nuestro trabajo y en el día a día. Lo que se vea desde fuera es algo incontrolable desde dentro. Hay que seguir trabajando y afrontar cada partido como una final, como estamos haciendo”.

Importante romper la dinámica en casa ante el Valladolid: “En casa, con nuestra afición, nos sentimos muy arropados. Parece un tópico, pero sentimos un jugador más. Con ganas de que llegue ese partido. Seguir trabajando y compitiendo al máximo”.