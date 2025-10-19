Mella, durante un momento del partido ante el Racing de Santander Fernando Fernández

Estas son nuestras notas tras la derrota del Dépor ante el Racing de Santander.

GERMÁN. Bastante trabajo (5): Frustró una opción muy clara de Peio Canales en el primer acto. Salvó al Dépor en varias en la primera, pero no tuvo nada que hacer en sendos goles. Evitó más tantos.

LOUREIRO. Volvió al centro (6): Regresó al centro de la zaga, donde mejora sus prestaciones. Vio la amarilla por un encontronazo con Mantilla. Pierde la marca a Jeremy en el segundo tanto local.

BARCIA. Serio (6): Atento al corte y providencial, yéndose al suelo en varias ocasiones para frustrar los ataques locales. Bastante atento ante el letal ataque cántabro. Fue uno de los cambios.

QUAGLIATA. Trabajador (6): Regresó al once tras superar sus molestias en una cadera. Bien en defensa y sumándose también al ataque. Lo intentó y supo parar el partido con algunas faltas tácticas.

GRAGERA. Falto de ritmo (4): Fue el encargado de ayudar a la defensa para la salida de tres. Cometió a veces errores en los despejes. Acabó de central. No estuvo muy acertado. Necesita coger ritmo.

VILLARES. Acabó fundido (6): Tuvo de nuevo como compañero a Soriano. Intercaló buenos momentos con algunas imprecisiones, sobre todo en los pases. Rompió líneas para sumarse al ataque. Fundido.

LUISMI CRUZ. De más a menos (5): Se ubicó por la izquierda, aunque se metía por dentro cuando se abría Yeremay. Acabó ejerciendo como interior. Se fue desdibujando con el paso de los minutos. Mal día.

MARIO SORIANO. Siempre suma (6): De nuevo, uno de los timones del equipo. Sirvió el centro raso que supuso el gol en propia de Mantilla. A pesar de tener menos el balón, aportó. Fue sustituido muy pronto.

EDDAHCHOURI. Muy poco (4): A punto de marcar, tras una jugada personal, con recorte incluido. El balón no cogió rosca suficiente y no vio por poco portería. Apenas ganó duelos y cometió faltas innecesarias.

YEREMAY. Poca chispa (5): Se asoció con Quagliata por la izquierda. Volvió a tener libertad para moverse por todo el campo. Más allá de algunos destellos, se le ve cansado y con menos acierto.

EL MEJOR. MELLA. Con muchas ganas (7): Regresó al once y demostró que tenía ganas de aportar. Fue el que más gustó la portería rival. Ejerció como lateral de largo recorrido. Estuvo punto de marcar en el primer acto con una volea que paró en dos tiempos Jokin. Se le vio con piernas frescas, a pesar de llegar de jugar el Mundial sub-20. Sirvió varias asistencias a Stoichkov, que se quedó a las puertas de marcar. No dejó de correr y de aportar tanto en ataque como en las coberturas. Se mostró incombustible.

LOS CAMBIOS

Mulattieri (4): Falló una ocasión clara.

Noubi (5): Pudo marcar en el tramo final.

Stoichkov (6): Gozó de tres ocasiones de gol muy claras.

Escudero (4): Notó un pinchazo en los 'isquios'.

Rubén López (4): Le echó ganas, pero sin fortuna.