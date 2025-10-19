Germán Parreño, durante el partido ante el Almería Quintana

Este domingo no será un día más para Germán Parreño en El Sardinero. El portero alicantino, el elegido por Antonio Hidalgo tras las primeras nueve jornadas, volverá a la que fue su casa hace ya diez años. Un Racing de Santander con el que descendió a la extinta Segunda B, en la temporada 2014-15. Había llegado en el mercado de invierno, procedente del Espanyol, donde había empezado en su filial en Segunda B, con tan solo 19 años y con el que llegó a debutar en Primera en la 2013-14.

Germán, en un entrenamiento con el Racing de Santander @GermaPb

Parreño era anunciado el 22 de enero de 2015 por parte de la entidad santanderina tras rescindir el contrato del guardameta Raúl Fernández Cavada, que no era el habitual. El arquero titular era entonces Mario Fernández. Germán gozaba de su primera oportunidad en la jornada 25 y debutaba en Segunda el 15 de febrero en la derrota por la mínima ante Las Palmas (1-0). Dos jornadas después volvería a tener minutos, saliendo desde el banquillo, tras tener que entrar en la derrota ante el Recreativo de Huelva (1-0), tras la roja que veía Mario Fernández. En el siguiente compromiso Germán era titular y contribuía a la victoria frente a Osasuna (2-0). No volvió a jugar hasta 11 jornadas después, cuando el cuadro cántabro perdía en casa ante el Betis (2-4). Los santanderinos en ese momento cerraban los puestos de descenso, con 38 puntos y a dos del cuadro rojillo, que marcaba la salvación con 40.

Las siguientes tres jornadas Parreño era el titular y firmaba buenas actuaciones, que hacían creer a la afición en la salvación. El propio arquero alentaba a la hinchada a través de su cuenta de Twitter. "Nos quedan dos finales... Seguimos! Sí se puede! Esto es el @realracingclub! Orgulloso de vestir esta camiseta!!", tuiteaba en sus redes.

A pesar de que con el cancerbero en la portería el Racing rubricaba dos victorias, ante Numancia (0-2) y Albacete (0-1) y solo una derrota contra la Ponferradina (0-1) la escuadra cántabra entrenada por Pinillos descendía con 44 puntos, a uno de Osasuna (45), que cerraba la salvación.

Un fin de temporada complicado para Germán que, a pesar de debutar en Segunda y de ser importante, vivía en sus carnes un descenso. Aún así, al finalizar la campaña agradecía al Racing de Santander sus meses en El Sardinero. "Muchas gracias al @realracingclub y su afición por hacerme vivir esta etapa corta pero tan intensa! #hayunracinguistamas allá donde esté!", decía en su Twitter.

Regresa ahora al Sardinero un Germán Parreño más curtido, después de su paso por Girona, Elche, UCAM Murcia, Ibiza y ahora Deportivo, con el que suma su tercera campaña, tras lograr el ascenso a Segunda en el curso 2023-24. Este año el portero de Elx ha vuelto al once, favorecido en un primer momento por la salida en verano del titular Helton Leite. A pesar de la llegada del portero internacional austríaco Daniel Bachmann esto no le ha quitado el sitio en el arco. La posterior baja de larga duración de Bachmann (debido a la rotura parcial del ligamento externo de su rodilla izquierda) garantiza su continuidad.

Algo que, por otra parte, se había ganado, tras un gran comienzo liguero, con tres partidos dejando su meta inmaculada, además de solo haber encajado seis goles en las primeras ocho jornadas. No obstante, la pasada jornada con la abultada derrota ante el Málaga (3-0) dejaba un mal sabor en la boca de un Dépor y de un Germán que hasta ese momento lo máximo que había sufrido eran dos goles en las tablas en Butarque (2-2).

Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería Javier Alborés

Más allá de esos focos que han vuelto a él este curso, después de que en la pasada campaña solo jugase cinco partidos y 450 minutos, el arquero, junto a Barcia y Loureiro, los únicos tres intocables de Hidalgo, apelaba en una comparecencia al trabajo y a sumar para el equipo: "Creo que cada año es distinto, cada semana es distinta. El trabajo que vaya a dar y aportar, mi granito de arena, yo lo voy a hacer. Es lo que estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Voy a dar todo, como estoy convencido que todos mis compañeros, para que esto salga adelante y sumar de tres".

El trío del Racing que amenaza la fragilidad defensiva del Dépor Más información

No tendrán ni Germán ni el Dépor una tarea sencilla esta tarde, en el que se medirán al temible trío que integran Andrés Martín, Asier Villalibre y Jeremy Arévalo, que se encuentran entre los siete máximos artilleros de Segunda División. Todo un examen de nivel para Germán una década después en El Sardinero.