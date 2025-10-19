Antonio Hidalgo: "Hemos tenido ocasiones clarísimas, pero cuando no estás acertado, te penaliza"

Antonio Hidalgo da instrucciones a Villares durante el Racing-Dépor Fernando Fernández

“Hemos tenido ocasiones clarísimas, pero cuando en esta categoría no estás acertado, eso te penaliza”, lamentó Antonio Hidalgo tras la derrota del Deportivo en Santander. El técnico blanquiazul considera que la falta de acierto de sus jugadores y la brillante actuación del portero del Racing fueron las claves del 1-2 de los coruñeses en El Sardinero. " Jokin ha estado increíble y les ha dado el triunfo", afirmó el entrenador deportivista en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Segunda derrota seguida: "Hemos empezado bien, llegando constantemente a portería contraria, nos hemos encontrado con el gol y nos hemos echado muy atrás. Con balón no hemos estado acertados, en esa situación de estresarles. El Racing es un equipo muy intenso, que te pone mucho estrés. Hemos encajado los dos goles, con los cambios hemos mejorado muchísimo, hemos tenido ocasiones clarísimas, pero cuando en esta categoría no estás acertado, eso te penaliza".

Análisis: "El Racing es un rival que te empuja, especialmente con esos balones filtrados, de derecha a izquierda de Andrés te empuja. Tiene un buen trabajo de hace tiempo. El equipo ha ido con todo hasta el final, incluso con la lesión de Escudero y la situación de Yeremay. Nos está costando un poco más ahora mismo".

Gestión de este bache: "Hay que estar con la cabeza fría, esto es larguísimo, va a haber momentos para todo, salir de esta racha, pensar en lo que tenemos que mejorar. Es un rival que tira mucho fuera del área, en cada partido tenemos muchas ocasiones de gol, hoy quizá haber marcado un gol no ha sido justo, pero el Racing nos ha metido en nuestro campo y no hemos estado a gusto porque no hemos sabido salir".

Factura psicológica con el gol en el inicio de la segunda parte: "Hemos intentado distintas situaciones, cierto es que se han encontrado con ese gol en la salida del segundo tiempo y sienta un poco mal. Pero esto es fútbol, lo hemos intentado hasta el final, con nueve jugadores y hay que seguir".

Escudero: "No sé la lesión de Escudero. Sí que ha notado algo en el isquio y hemos tenido que recomponer la situación. Stoichkov incluso ha jugado de mediocentro. Jokin ha estado increíble y les ha dado el triunfo".

Yeremay no aparece tanto esta temporada: "Yere, como todos, hay días que está mejor y peor. Esto cuenta el trabajo que hay en el día a día. Hay días que estás más fino, Yere trabaja todos los días para seguir empujando, estamos encantados con él".

Mella y Rubén López: "Mella nos da mucha profundidad, mucha energía, ha estado fuera y ahora ya lo podemos tener y disfrutar. Rubén tiene mucha energía, necesitábamos piernas en ese momento porque nos encontraban fácil por dentro, ha hecho unos muy buenos minutos y una pena que no haya llegado ese segundo gol".