Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Y tras la polémica de Málaga, un viejo conocido pitará en El Sardinero

Salvador Lax ha sido el colegiado designado para el Rácing-Dépor de este domingo

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
18/10/2025 18:58
Salvador Lax Franco pita una acción mientras Mario Soriano se lamenta durante el 2-2 en Castalia el curso pasado
Salvador Lax Franco pita una acción mientras Mario Soriano se lamenta durante el 2-2 en Castalia el curso pasado
Fernando Fernández

Los partidos entre Deportivo y Racing de Santander siempre suelen estar rodeados en los últimos años de intensidad. A veces polémicas y controversia. Para añadirle un poco más de picante al encuentro de esta tarde (18.30 horas) el encargado de impartir justicia en este partido será el colegiado Salvador Lax Franco, del comité murciano. Todavía con el regusto del partido ante el Málaga y la polémica sobre la actuación del VAR, el Dépor se vuelve a encontrar con un árbitro que le trae malos recuerdos.

Hidalgo y el VAR en Málaga: "En la mano la regla es así, pero el gol a Zaka no lo puede anular nunca"

Más información

Un trencilla que la temporada pasada con sus decisiones perjudicó los intereses de los blanquiazules. En la jornada 17, en el duelo con el Cádiz, a pesar de que los blanquiazules vencieron (4-2), salía a relucir la falta de criterio del VAR de la que tanto se quejan en el club coruñés. En el Carranza hubo dos jugadas polémicas en las áreas. En ambas salió cruz para el Dépor. En el 62 concedía una pena máxima en contra tras una salida de puños de Helton Leite en la que golpeaba a Carlos Fernández cuando entraba a rematar de cabeza y al ser reclamado desde la sala VOR. El videoarbitraje volvió a intervenir minutos después, en este caso para anular una pena máxima cometida tras agarrón sobre Pablo Vázquez. Lucas Pérez estaba a punto de lanzarlo, pero al final, tras el visionado de las imágenes, el colegiado anulaba la falta.  

El colegiado principal, De la Fuente Ramos, comprobando en la pantalla de VAR el "potencial penalti" de Pablo Martínez sobre Luismi Cruz durante el Dépor-Tenerife del curso 2024-25

El VAR y el Dépor siguen con su relación imposible

Más información

No sería la última vez que el colegiado murciano se volvería a encontrar en el camino del Deportivo. El 17 de marzo, en el empate en Castalia (2-2) además de Lax Franco estaba en la sala VOR Milla Alvéndiz y ambos le aguaron la fiesta al Dépor. El árbitro no percibía a pie de campo una evidente falta a Mella en la pérdida que terminaría en el primer tanto del Castellón. Tampoco su compañero desde la sala VOR. Después de ese choque, curiosamente Salvador Lax no volvió a arbitrar al Deportivo en esa campaña. Tampoco en esta se habían vuelto a ver las caras, pero el reencuentro entre ambos se producirá esta tarde en El Sardinero. 

Te puede interesar

Joaquín Panichelli celebra un gol con el Estrasburgo al PSG

Panichelli, de golear en Anduva a poner en jaque al PSG: el antológico cabezazo del pichichi de la Ligue 1
Eder Pereira
Portada de DXT Campeón del viernes 13 de febrero de 1998

Cuando la RFEF se negó a suspender un partido a un Dépor con solo nueve jugadores
Lois Novo
Once titular del Dépor ante el Racing de Santander en El Sardinero el 27 de abril de 2025

Santander refleja el cambiazo del Dépor en menos de seis meses
Eder Pereira
David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile

La Segunda, una categoría de segunda
Juan Ramón Fernández