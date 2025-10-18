Salvador Lax Franco pita una acción mientras Mario Soriano se lamenta durante el 2-2 en Castalia el curso pasado Fernando Fernández

Los partidos entre Deportivo y Racing de Santander siempre suelen estar rodeados en los últimos años de intensidad. A veces polémicas y controversia. Para añadirle un poco más de picante al encuentro de esta tarde (18.30 horas) el encargado de impartir justicia en este partido será el colegiado Salvador Lax Franco, del comité murciano. Todavía con el regusto del partido ante el Málaga y la polémica sobre la actuación del VAR, el Dépor se vuelve a encontrar con un árbitro que le trae malos recuerdos.

Un trencilla que la temporada pasada con sus decisiones perjudicó los intereses de los blanquiazules. En la jornada 17, en el duelo con el Cádiz, a pesar de que los blanquiazules vencieron (4-2), salía a relucir la falta de criterio del VAR de la que tanto se quejan en el club coruñés. En el Carranza hubo dos jugadas polémicas en las áreas. En ambas salió cruz para el Dépor. En el 62 concedía una pena máxima en contra tras una salida de puños de Helton Leite en la que golpeaba a Carlos Fernández cuando entraba a rematar de cabeza y al ser reclamado desde la sala VOR. El videoarbitraje volvió a intervenir minutos después, en este caso para anular una pena máxima cometida tras agarrón sobre Pablo Vázquez. Lucas Pérez estaba a punto de lanzarlo, pero al final, tras el visionado de las imágenes, el colegiado anulaba la falta.

No sería la última vez que el colegiado murciano se volvería a encontrar en el camino del Deportivo. El 17 de marzo, en el empate en Castalia (2-2) además de Lax Franco estaba en la sala VOR Milla Alvéndiz y ambos le aguaron la fiesta al Dépor. El árbitro no percibía a pie de campo una evidente falta a Mella en la pérdida que terminaría en el primer tanto del Castellón. Tampoco su compañero desde la sala VOR. Después de ese choque, curiosamente Salvador Lax no volvió a arbitrar al Deportivo en esa campaña. Tampoco en esta se habían vuelto a ver las caras, pero el reencuentro entre ambos se producirá esta tarde en El Sardinero.