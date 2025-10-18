Santander refleja el cambiazo del Dépor en menos de seis meses

Once titular del Dépor ante el Racing de Santander en El Sardinero el 27 de abril de 2025 Fernando Fernández

No ha pasado ni medio año desde la última visita del Deportivo a El Sardinero, pero el once que puede presentar mañana el equipo coruñés poco se parecerá al que jugó en ese mismo escenario el 27 de abril. Aquella tarde, con Óscar Gilsanz en el banquillo, el Dépor cayó por 2-1 ante el Racing de Santander y se despidió prácticamente de sus opciones de alcanzar el playoff de ascenso. Desde entonces, apenas han pasado seis meses, aunque el tiempo parece mucho mayor si se observa la transformación del equipo.

De aquel once solo cuatro jugadores siguen hoy en la plantilla: Yeremay, Mario Soriano, Diego Villares y José Ángel. Y no todos tienen garantizada su presencia en la formación inicial ante el Racing. José Ángel Jurado apenas ha podido participar en dos encuentros tras un largo proceso de recuperación de sus problemas físicos, mientras que los otros tres se han consolidado como piezas habituales en la rotación de Antonio Hidalgo. Los demás integrantes de aquel once ya no visten de blanquiazul.

El portero Helton Leite fue traspasado al Fortaleza brasileño, el lateral derecho Álex Petxarroman está cedido en el Andorra, el central Pablo Vázquez fichó por el Sporting de Gijón y el francés Pablo Martínez quedó libre en verano y recaló recientemente en el Nimes francés. También han cambiado de destino Rafa Obrador —cedido entonces por el Real Madrid y ahora en el Benfica tras su traspaso—, Diego Gómez, que milita a préstamo en el Cartagena, y el delantero Iván Barbero, que firmó por el Arouca portugués. De los suplentes de aquel día, solo Cristian Herrera y Zakaria Eddahchouri continúan en la plantilla coruñesa.

Aquel partido lo decidieron los goles de Javier Castro y Karrikaburu —este último de vuelta en la Real Sociedad tras su cesión— y tuvo como anotador blanquiazul a Dennis Genreau, centrocampista australiano que llegó a A Coruña a mitad de la pasada campaña procedente del Toulouse francés. Firmó un contrato hasta 2028, pero el Deportivo le comunicó en verano que no entraba en los planes deportivos y acabó regresando a su país para unirse al Melbourne Victory. Su marcha, tras un paso fugaz como blanquiazul, fue una de las muchas que se produjeron en un vestuario con múltiples cambios respecto al de aquella tarde de abril.

Además, el Dépor afrontó aquel duelo condicionado por las bajas de Dani Barcia, David Mella, Ximo Navarro y Sergio Escudero. Solo este último, lateral izquierdo vallisoletano, pudo reaparecer en los últimos partidos de la pasada campaña, mientras que los otros tres no se pudieron despedir de la 2024-25 desde el césped.

Los múltiples cambios que mostrará el Dépor respecto al once de abril contrastan con la estabilidad del Racing, que podría presentar un equipo similar al de la última visita blanquiazul. De hecho, ocho de los titulares que alineó José Alberto López —Jokin Ezkieta, Álvaro Mantilla, Javier Castro, Mario García, Maguette, Andrés Martín e Iñigo Vicente— siguen en el equipo cántabro, aunque el lateral francés Clément Michelin será baja por sanción.

En cambio, el Deportivo que viaja ahora a El Sardinero es otro, con nuevas caras en casi todas las líneas. Antonio Hidalgo ha moldeado un bloque distinto, con varios fichajes que se han asentado desde el verano. La recuperación de piezas importantes y la llegada de nuevos refuerzos han modificado en gran medida la cara del equipo. El Dépor vuelve a El Sardinero sin apenas testigos de aquella tarde de primavera, pero con la intención de que el escenario deje un recuerdo distinto.