La Segunda, una categoría de segunda

David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile EFE/Adriana Thomasa

Suele pasar que cuando uno no valora lo que tiene al resto de los mortales le trae al pairo lo que sucede a su alrededor. Por desgracia esta desidia es habitual en la categoría de plata del fútbol español en los últimos años. A muchos dirigentes se les llena la boca al hablar y tratar de hacer pasar la Segunda División como un campeonato liguero que está a la altura de algunas de las primeras del viejo continente, pero a la hora de la verdad lo dicho no se sustenta ni con alfileres. Ejemplos, habelos, hailos, como me cansé de escuchar a mi abuela en muchas ocasiones, y dos ellos han tocado recientemente al Deportivo.

El caso de David Mella y su convocatoria con España (RFEF) para disputar el Mundial sub-20, en el que el combinado nacional no pasó de los cuartos de final al perder ante Colombia (2-3), provocó que el equipo de Antonio Hidalgo se viese privado del jugador los tres últimos encuentros ligueros (Eibar, Almería y Málaga). Casualmente en ninguno el Deportivo logró la victoria al cosechar dos empates y una derrota.

Nadie puede aventurar lo que hubiese ocurrido con el concurso del joven extremo sobre el rectángulo de juego, pero estoy seguro de que el primer puesto de la tabla clasificatoria seguiría en poder de los coruñeses y con un pequeño colchón de ventaja sobre sus principales rivales en la lucha por el ascenso.

Pero hay más, sí, y pese a ello nadie quiere darle la importancia que se merece para después ponerse firme cuando le ve las orejas al lobo.

El partido que LaLiga de Javier Tebas pretende llevar a Miami el próximo mes de diciembre (Villarreal-Barcelona) no cuenta con mucha aceptación y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció ayer que antes de cada duelo correspondiente a la novena jornada de Primera División los jugadores protestarán de forma simbólica “por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga” sobre la posibilidad de la celebración del mencionado partido en suelo americano.

Al organismo presidido por David Aganzo se le olvida que la Segunda División también podría estar en el ojo de Tebas para tratar de programar otro enfrentamiento fuera de nuestras fronteras. Por ello, no es de recibo que los futbolistas que muestren su descontento sean exclusivamente los de Primera.

Pero vistas estas actuaciones, uno cada vez tiene más claro que la Segunda División es una categoría de segunda para la RFEF, para LaLiga y para la AFE. Y así seguimos.