La defensa del Dépor, a debate: así la ven tres entrenadores de categoría nacional
Simón Lamas, Noé López y Borja Guerreiro analizan el sistema sin balón del equipo tras la lesión de Navarro y el varapalo de Málaga
Málaga como escenario del primer siniestro -casi total- del Deportivo. En La Rosaleda, al conjunto herculino se le cayó de golpe la muralla que había ido construyendo en las ocho primeras jornadas, en las que había logrado añadirse como apellido la palabra solidez.
Perdió tal condición granítica en la Costa del Sol. Y aunque el encuentro tuvo evidentes matices de accidente, también confirmó la presencia de dos nubes que venían asomando en el horizonte.
La primera, las dificultades que el cuadro deportivista comenzaba a enseñar sin balón ya en la segunda parte del Eibar y en algunos momentos contra el Almería. La segunda, la enorme importancia de Ximo Navarro y Giacomo Quagliata para dotar de personalidad afilada la zaga de un equipo que quiere empujar hacia delante, pero que necesita de ese tipo de futbolistas para hacerlo.
Precisamente para escudriñar las bases del sistema defensivo del Dépor y el futuro que está por delante ya sin Ximo durante un largo período, Simón Lamas, Noé López y Borja Guerreiro, tres entrenadores de categoría de nacional del entorno de A Coruña, analizan para DXT Campeón cómo ven la situación.
“O de Málaga non ten que ser preocupante, senón que pode ser circunstancial. Con Ximo melloraron, pero necesitará buscar unha solución para ese terceiro central”, apunta Simón Lamas, técnico del Bergantiños.
El preparador de Vilalba pone en valor el entramado defensivo blanquiazul “moi adaptable a estruturas” gracias a futbolistas como Miguel Loureiro o el propio Navarro. “Necesitas a ese tipo de xogadores por iso creo que Loureiro foi unha gran incorporación. No fútbol de hoxe, os equipos teñen moita variabilidade e mobilidades ofensivas, polo que é importante adaptarte a elas. Gústame a permeabilidade. Cos mesmos xogadores, pode modificar os partidos. É un xeito de proceder interesante e que comparto”, añade el entrenador que fuera segundo de Óscar Gilsanz y con pasado como primer técnico en el Racing Vilalbés y el Vizela portugués.
A do Dépor é unha defensa rápida en espazos abertos, pero á que lle falta altura para defender en determinadas situacións"
Para Lamas, sin embargo, la polivalencia de alguno de los zagueros deportivistas se contrapone a una ‘cara B’: la falta de futbolistas muy dotados para defender el área. “A do Dépor é unha defensa rápida en espazos abertos, pero á que lle falta altura para defender determinadas situacións. Quizáis non sexan os defensas máis eficaces no área”, expresa el preparador del Bergan, para quien “o equipo carece de especialistas en xogo aéreo, no área”.
No parece ser una solución la presencia de Arnau Comas, a quien Simón Lamas no ve, por el momento, como un zaguero ganador lejos de la meta de Germán, pero tampoco cerca de ella: “Con el o equipo ten menos capacidade a campo aberto porque non está tan cómodo, pero pode que tamén dificultades para defender área”.
En la misma línea sobre el central catalán se manifiesta Noé López, entrenador del Silva. “Empezó jugando, pero le cuesta. No es un jugador agresivo cuando el rival va al apoyo y a espaldas sufre”, explica el fisterrán, que ve a Loureiro como la pieza indispensable en el sector central. “Es el único de los defensas específicos que tiene agresividad, carácter, que sabe 'achuchar'. Comas y Barcia, no. Por eso cuando lo sacas del sector central… Pierdes mucho sin él ahí”, desarrolla López, que cuenta con el bagaje previo de una larguísima carrera como lateral derecho en Tercera División y Segunda B.
Algo similar piensa Borja Guerreiro, titular del banquillo del Montañeros de División de Honor Juvenil. El técnico pontés ve a Comas “unicamente cómodo na faceta con pelota”. “É un central ao que lle poden atacar as costas. Ofrece unha sensación de certo medo e así non podes apretar cara diante”, lamenta. En este sentido, Guerreiro también ve imprescindible a Loureiro como central en el eje de la defensa: “É máis agresivo. Permite presionar e correr para atrás. Nesa posición, senón gaña o duelo, a lo menos ensucia a xogada”, matiza.
Soluciones
De esta forma los tres preparadores coinciden en detectar a Loureiro como pieza clave sobre la que volver a reconstruir la solidez que el Deportivo había alcanzado con el cercedense como capitán general de la zaga. A partir de ahí, pueden aparecer más soluciones.
“Toca reinventarse”, resume Noé, que ve en el cercedense y en Barcia la mejor pareja posible: "Dani ahora gana más duelos y tiene una gran salida de balón. Aunque no es rápido, corrige por táctica".
“Hai que ver a Noubi. Ten máis pernas que Comas, aínda que con Melamed non estivo ben. Pero é que Nico é un xogador moi difícil de marcar”, opina Borja Guerreiro. “Senón, está a opción de Samu ou mesmo a de Villares dentro, como terceiro central. Pero iso, con Gragera aínda regresando, faría que o equipo fose moito máis vulnerable nas transicións defensivas. Creo que non se pode prescindir de Diego no centro do campo agora mesmo”, completa.
“Loureiro é un defensa con personalidade, pero que tamén leva anos co míster e ten ese punto a maiores de adaptación e de complicidade. Co paso das semanas, pode que as ideas do adestrador vaian calando tamén no resto. É normal”, explica Lamas para restarle importancia a las dudas en torno a cómo sustituir a Ximo Navarro sin apartar a Loureiro del eje.
En este sentido, el responsable del banco del Bergantiños pone el foco en David Mella: “Si que estou dacordo en que pode ser moi importante o seu regreso para recuperar esa versatilidade para cambiar estruturas e profundidade. Con el vimos a un Dépor moi sólido e moi cómodo”.
Como énfasis en esta trascendencia del santiagués, Lamas apunta al contexto particular que el Deportivo tendrá que afrontar este domingo en El Sardinero (18.30 horas): “Pode ser moi interesante contar con el porque o Racing ten xogadores moi perigosos en banda e Mella permite contar con axudas”.
También Guerreiro considera importante la vuelta del de Teo, aunque más enfocado al apartado ofensivo: “Con el, desde logo, vas atacar mellor. E iso vai facer que sufras menos. Porque se atacas ben, vas ter unha maior sensación de comodidade no partido. Na Rosaleda, con Loureiro e Escudero por fóra, non tiveches a mesma capacidade de ameazar que se estivesen Ximo ou Mella e Quagliata”.
Mientras, Noé ve especialmente significativa la aparición de Mella en los partidos en casa. “Los equipos vienen en bloques bajos y Mella fija mucho a los laterales rivales, por lo que genera espacios entre líneas para que jueguen Mario, Luismi y Yeremay. Es un futbolista con recorrido como el Deportivo no tiene otro. Estira y da profundidad. Además, ofrece versatilidad a la hora de la estructura. Pasaba de presionar a incrustarse en defensa para formar línea de cinco. Pero luego también llegaba, como en los goles contra el Huesca”, desarrolla López.
¿Un matiz de la idea?
Más allá de nombres, también puede existir debate sobre si el Deportivo debe matizar su idea y comenzar a defender sin ir tan arriba y juntándose, ya desde el reinicio del rival, un poco más atrás. “Hidalgo no va a cambiar su forma de jugar e intentará encontrar una solución. Es cierto que varía mucho el plan de partido en función de las virtudes del rival y que se adapta durante el encuentro, que es lo más difícil. Pero su modelo no cambia tanto”, señala Noé López, que cree que más que modificar patrones por las bajas se debe “buscar soluciones”. “El Deportivo las tiene”, recalca.
Mientras, Simón Lamas tampoco ve como mejor solución protegerse. “Dar un paso atrás? Non sei. Pode que iso propiciase máis situacións de centro-remate. E non ten especialistas niso. Por exemplo, o primeiro gol do Málaga é un centro lateral no que o equipo está demasiado basculado fóra da área pequena”, expresa el vilalbés, que recalca su confianza en el "traballo" de Hidalgo: "É un adestrador súper capacitado".
Sí es más partidario de cambios Borja Guerreiro. “Vexo ao Deportivo moi longo. Por esa tendencia a ir a emparellamentos, pero tamén por medo a que non che ataquen as costas. É un problema en cadea. Para ir arriba, é imprescindible apretar de atrás cara adiante, empurrar”, explica.
En este sentido, el preparador del Juvenil A del Montañeros continúa destacando que esas dificultades se cristalizan “nos saltos tan longos que teñen que facer algúns xogadores. É imposible non acabar cansado coa cantidade de metros percorridos en HSR (high speed running ou alta intensidade)”, apunta.
Profundizando en este concepto, Guerreiro ve clave la presión del Deportivo ‘en menos uno’. Es decir, en inferioridad numérica, con un jugador menos de los que el rival implica en su inicio de juego: “Se vas en menos un pero os dous xogadores da primeira liña de presión (os puntas) non ensucian, vendes aos de dentro. O maior problema é cando o rival constrúe de tres. Cando se lateraliza un centrocampista, o interior dese lado chega tarde”.
Por ello, propone como una posible solución el bloque medio: "Eu botoo de menos porque é evidente que o equipo se fai moi longo en bloque alto. Podería axudar a ver un Deporte más xunto”. ¿Otra posibilidad? Ir arriba pero con la clara tendencia a orientar la salida del rival hacia fuera: “Xa que Yeremay non presiona ben, orientar cara a dereita, onde podes xuntar a futbolistas máis gañadores de duelos. Obligar a golpeos e estar preparado para gañar os segundos balóns”.
De este modo, el responsable técnico del ‘Monta’ ve necesario “que o equipo teña claro o que quere facer. Vou a presionar arriba? Vale, pero non en ‘menos un’. Quero xuntarme? Non abandono como tal os pares, pero si priorizo zonas a defender”.
Y es que eso no se ha visto demasiado en los últimos partidos, contra contrarios más dinámicos, el cuadro deportivista ha venido teniendo problemas en esas persecuciones individuales que acaban por desordenarle al no servirles para recuperar el balón. “Estás correndo, pero de xeito descoordinado. Estás emparellando pero con dificultades. Por iso pode ser que contra equipos propositivos debas priorizar o xuntarte. E se queres seguir emparellando, necesitas ganadores de duelos. Na primeira parte contra o Eibar conseguiches non sufrir así”, finaliza.
La posición de Loureiro, el relevo de Ximo Navarro o la idea colectiva general. Son muchos los debates en torno al sistema defensivo del Deportivo que, tras la dura derrota de Málaga han surgido. Pero solo el verde del Sardinero empezará a ofrecer las verdaderas respuestas.