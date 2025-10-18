El golazo de falta de Chacón para incendiar Zaragoza

Chacón, durante un partido entre Burgos y Cultural Leonesa | LALIGA

Luis Chacón, atacante de la Cultural Leonesa cedido por el Deportivo, es uno de los claros protagonistas del partido entre el conjunto leonés y el Real Zaragoza que todavía está en juego. El jugador de Pontedeume ha anotado el 0-2 en el Ibercaja Estadio con un golazo de falta directa que ahonda en la situación de crisis del Real Zaragoza, que juega con nueve por las expulsiones de Juan Sebastián y Akouokou.

El jugador gallego asumió la responsabilidad de lanzar una falta ligeramente escorada hacia la derecha, por lo que en teoría sería idónea para un zurdo. Pero a Chacón le dio igual la teoría. Carrerilla corta de un par de pasitos y lanzamiento con el interior del pie diestro por encima de la barrera y con la rosca perfecta para que el balón se colara por la escuadra de la portería defendida por Esteban Andrada.

Es el segundo gol de Luis Chacón en la presente temporada con la Cultural Leonesa. El mediapunta había inaugurado su casillero anotador en el 2-4 a domicilio en El Sardinero ante el Racing de Santander, donde también firmó una asistencia.

El eumés, que tiene contrato con el Deportivo hasta 20228, ya estuvo cedido el pasado curso en el cuadro leonés, con el que marcó trece goles y fue clave en el ascenso a Segunda División. Chacón tuvo la posibilidad de militar en la plantilla del Dépor de cara a la 2025-26, pero finalmente el jugador y el club coruñés acordaron un nuevo préstamo a la Cultural, donde sigue creando obras de arte, ahora en Segunda.

Anteriormente, Chacón ya había avisado con un lanzamiento desde el mismo punto, aunque Esteban Andrada logró desviar a córner el golpeo del gallego con efecto por fuera de la barrera.