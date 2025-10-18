Cómo y dónde ver el Racing-Deportivo: El Sardinero pone a prueba la reacción de los de Hidalgo

Villares, capitán del Dépor, durante el partido en El Sardinero de la 2024-25 Fernando Fernández

El Sardinero acogerá este domingo un examen de altura para el Deportivo, que tratará de mantenerse en puestos de ascenso directo a Primera División. El varapalo sufrido el pasado fin de semana ante el Málaga en La Rosaleda (3-0) supuso la primera derrota de la temporada para los de Antonio Hidalgo y el cuadro coruñés espera romper en tierras cántabras la racha negativa de resultados, con solo dos puntos sumados de los últimos nueve posibles.

El Dépor se enfrentará a un Racing de Santander que anhela arrebatar una de las plazas de ascenso directo a los blanquiazules. El equipo dirigido por José Alberto López también viene de caer en la pasada jornada en su visita a un Sporting de Gijón (2-1) que estrenó nuevo inquilino en el banquillo: Borja Jiménez. El Racing no podrá contar para este encuentro con el lateral Michelin y el polivalente Sangalli, expulsados en El Molinón, además de la lesión del joven Jorge Salinas.

Por su parte, Hidalgo tiene las bajas del lateral Ximo Navarro, lesionado de gravedad, y el portero Daniel Bachmann. El técnico de Granollers recupera a David Mella y Lucas Noubi tras sus respectivas convocatorias internacionales, además del italiano Quagliata, que se perdió el duelo en Málaga por unas molestias.

¿A qué hora es el Racing-Deportivo?

Racing de Santander y Deportivo se citan este domingo a las 18.30 horas en El Sardinero. El encuentro corresponde a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion 2025-26.

¿Dónde ver el Racing-Deportivo?

El partido podrá seguirse en directo a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en DAZN, Movistar+, Amazon Prime y LaLiga TV. También se emitirá en Orange Fútbol 2.

Sigue el minuto a minuto en DXT Campeón

Como siempre, en DXT Campeón ofreceremos el minuto a minuto del Racing-Deportivo, junto con la crónica nada más terminar el encuentro y las reacciones de todos los protagonistas.