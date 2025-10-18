Cómo y dónde ver el Racing-Deportivo: El Sardinero pone a prueba la reacción de los de Hidalgo
El Dépor visita al Racing de Santander en puestos de ascenso directo, pero sin victorias en las últimas tres jornadas
El Sardinero acogerá este domingo un examen de altura para el Deportivo, que tratará de mantenerse en puestos de ascenso directo a Primera División. El varapalo sufrido el pasado fin de semana ante el Málaga en La Rosaleda (3-0) supuso la primera derrota de la temporada para los de Antonio Hidalgo y el cuadro coruñés espera romper en tierras cántabras la racha negativa de resultados, con solo dos puntos sumados de los últimos nueve posibles.
El Dépor se enfrentará a un Racing de Santander que anhela arrebatar una de las plazas de ascenso directo a los blanquiazules. El equipo dirigido por José Alberto López también viene de caer en la pasada jornada en su visita a un Sporting de Gijón (2-1) que estrenó nuevo inquilino en el banquillo: Borja Jiménez. El Racing no podrá contar para este encuentro con el lateral Michelin y el polivalente Sangalli, expulsados en El Molinón, además de la lesión del joven Jorge Salinas.
Por su parte, Hidalgo tiene las bajas del lateral Ximo Navarro, lesionado de gravedad, y el portero Daniel Bachmann. El técnico de Granollers recupera a David Mella y Lucas Noubi tras sus respectivas convocatorias internacionales, además del italiano Quagliata, que se perdió el duelo en Málaga por unas molestias.
¿A qué hora es el Racing-Deportivo?
Racing de Santander y Deportivo se citan este domingo a las 18.30 horas en El Sardinero. El encuentro corresponde a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion 2025-26.
¿Dónde ver el Racing-Deportivo?
El partido podrá seguirse en directo a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en DAZN, Movistar+, Amazon Prime y LaLiga TV. También se emitirá en Orange Fútbol 2.
Sigue el minuto a minuto en DXT Campeón
Como siempre, en DXT Campeón ofreceremos el minuto a minuto del Racing-Deportivo, junto con la crónica nada más terminar el encuentro y las reacciones de todos los protagonistas.