Villares, un titular que se acostumbra al banco

Diego Villares, conduciendo el balón en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

El chico para todo no fue la solución esta vez. El Deportivo perdía 2-0 en Málaga después de una primera parte llena de errores cerca del área propia y también en la ajena. Así que Antonio Hidalgo decidió intervenir. El técnico catalán quiso modificar la forma de amenazar a su rival y el sacrificado fue Diego Villares.

Otras veces remedio para cualquier mal, el preparador deportivista decidió prescindir de las virtudes del vilalbés. Aunque el partido estaba roto y para abarcar campo no hay nadie como el ‘8’, Hidalgo entendió que mantener a Gragera en la sala de máquinas, acercarle a Mario Soriano y situar a Luismi Cruz por delante, con Stoichkov cayendo al sector derecho y Yeremay clavado en el pasillo izquierdo, le iba a dar más control. Que no necesitaba tanto correr, como atacar con inteligencia. Así que mantuvo a un Gragera que estaba para poco más y prescindió del hombre del brazalete.

Más allá de que la apuesta no salió bien, la decisión de Hidalgo hizo que Villares se estrenase en una nueva faceta como jugador del Deportivo: quedarse en el banquillo en el descanso. El centrocampista de Vilalba ha jugado 175 partidos con el Deportivo, de los que ha sido titular en 156. El número llama la atención, pero más lo hace el hecho de haber llegado a acumular 155 encuentros sin ser sustituido antes del minuto 55.

Sí, Villares nunca había sido relevado al descanso o durante una primera parte. Un síntoma de fiabilidad en lo futbolístico, pero también de capacidad para mantenerse sano.

Casi una hora

De este modo, su relevo más temprano como jugador titular del Deportivo fue en el citado minuto 55, aunque ese registro tiene ‘trampa’. Porque dicha sustitución se dio en la última jornada de la pasada liga, en la que el Deportivo ya caía goleado 0-3 en Riazor ante un Elche que, con ese resultado, ya era equipo de Primera.

Diego Villares oposita a entrar en los '50 principales' del Dépor Más información

Óscar Gilsanz, ‘maestro’ de Diego, decidió entonces evitar al capitán un trago amargo mayor y ‘premió’ su esforzada temporada con una dosis de banquillo. Mejor descansar la última media hora que seguir sufriendo dentro del verde porque sí.

De este modo, más allá de ese encuentro, el registro más ‘real’ del vilalbés se eleva hasta los 59 minutos. Fueron los que disputó Diego en el Stadium Gal aquel 5 de noviembre del 2023 en el que el Deportivo se empotró con estrépito ante el Real Unión. El centrocampista fue sustituido por Pablo Valcarce ya con 3-0 en el marcador. Esa temporada, su siguiente partido empezando de inicio con menos minutos fue el encuentro contra la Real B en Riazor, en el que disputó 65.

Así, Villares llegaba a la actual temporada con 147 encuentros como titular del Dépor, de los que únicamente dejó de completar 37. Esta temporada, a pesar de jugar de inicio en todos, solo ha completado tres. Es un cambio recurrente.