Ryan Babel vende su primera casa en Liverpool: Grandes recuerdos, líos bancarios... y Royston Drenthe como "inquilino del infierno"

Ryan Babel, en un partido con el Deportivo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Pocos futbolistas tienen una relación tiempo jugado-huella generada en la afición del Deportivo como Ryan Babel. Al menos en el siglo XXI. El delantero neerlandés, que no estuvo ni seis meses en A Coruña, dejó un gran recuerdo sobre el césped y posteriormente se reveló como un gran personaje fuera del mismo, al tiempo que la parroquia blanquiazul seguía sus aventuras tras su paso por Riazor.

Ahora, ya retirado, Babel sigue siendo muy activo en sus redes sociales y su última aparición ha sido para anunciar que vende la primera casa que compró cuando llegó a Liverpool. Su primera propiedad, de hecho, ya que era la primera vez que salía de la vivienda familiar en Países Bajos.

Drenthe como inquilino y una hipotéca

En su cuenta de Twitter, el exfutbolista narra todos los dolores de cabeza, y también los buenos recuerdos, que le trae ese lugar, incluidos problemas que tiene cualquier ciudadano de a pie, como inquilinos problemáticos o sorpresas con la hipoteca:

"Mi primera casa en Liverpool 🔴

Después de 18 años, por fin he resuelto todo el drama bancario y las historias de inquilinos alocados que tuve en mi primera propiedad. Ha llegado el momento de dejársela al próximo afortunado.

Esta casa guarda muchísimos recuerdos… fue el primer lugar al que me mudé después de dejar la casa de mis padres. Llena de emoción, errores y lecciones. Cuando me fui de Liverpool, la alquilé a varios inquilinos… uno de ellos fue mi viejo compañero neerlandés Royston Drenthe. Digamos que le dio un nuevo significado a la expresión “inquilino del infierno” 😂… de algún modo se le olvidó pagar el alquiler durante su etapa en el Everton e incluso decidió construir una discoteca dentro de mi casa sin permiso. Parece increíble, pero no lo es".

Aun así, siempre me he sentido orgulloso de ser dueño de esta casa… está en una zona excelente, lleno de recuerdos, risas y un poco de caos. La única razón por la que la vendo ahora es por aquella hipoteca de tipo variable en la que me metieron cuando no tenía ni idea del mercado inmobiliario. ¡Lección aprendida por las malas!

A quien acabe quedándose con esta casa… espero que te traiga tanta alegría (y quizá menos sorpresas) como me trajo a mí".