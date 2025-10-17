Louzán pide premura a A Coruña por el Mundial: "La cuenta atrás ya empezó, hay que apurarse"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, lanzó este viernes una advertencia al ayuntamiento de A Coruña porque sigue sin avanzar en la candidatura de Riazor para ser una de las sedes del Mundial 2030 de fútbol.

“Es una cuestión de entendimiento entre la ciudad, que es quien lidera esta candidatura, y el propio club. Ahí yo no puedo actuar porque es una labor propia de las dos instituciones. En este caso, el Concello, que tendrá que explicar qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y quién va a financiar todo eso. A partir de ahí, la cuenta atrás ya empezó. Por lo tanto, hay que apurarse para que pueda ser una realidad que la ciudad de A Coruña pueda ser sede”, avisó.

Tras impartir una charla en el Círculo de Empresarios de Galicia, bajo el título de “Un nuevo tiempo en el fútbol español”, Louzán recordó que la responsabilidad de las candidaturas cae “única y exclusivamente” en las ciudades.

“Lo digo porque fueron las ciudades las que presentaron su candidatura a aquella propuesta inicial de la Federación Española, donde yo no estaba aún como presidente. A Coruña está dentro de esa preselección, pero reitero que esa preselección no significa más que un avance de trabajos previos que hicieron las tres federaciones, España, Portugal y Marruecos”, incidió el dirigente federativo, quien dejó claro que la FIFA exige "un mínimo" de 43.000 asientos en los estadios.

Confirmó que Málaga se ha caído de la carrera por el Mundial porque “así lo decidieron sus autoridades”, y apuntó que "en estos momentos" tanto Vigo como Valencia “reúnen las condiciones” para que Balaídos y Mestalla sean sedes.

“La última palabra y la decisión última la va a tener FIFA y eso es lo que les puedo decir, pero como gallego me gustaría. Creo que es una ocasión única que después de casi cincuenta años, Galicia vuelva a estar presente en un Mundial. Espero que finalmente en este caso la ciudad de A Coruña es quien tiene la última palabra para con esto. Y ahí está a la espera también Vigo y Valencia", subrayó.

Louzán destacó que España lidera la candidatura ibérica “con un peso del 55 por ciento en toda ella”, y emplazó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a hablar menos y actuar más: "Los hay que les gusta que avivemos esa polémica. Logré consensos que no estaban previstos. Es fundamental en la vida, quizá hay que hablar menos y hacer más. Él cuando quiera consensuar y dialogar nos tiene aquí para eso. Ojalá Vigo pueda ser una de esas sedes para este Mundial".