Hidalgo y el VAR en Málaga: "En la mano la regla es así, pero el gol a Zaka no lo puede anular nunca"

Antonio Hidalgo repasó las claves del partido entre el Deportivo el Racing de Santander, aunque todavía colean los ecos de la derrota ante el Málaga... y el arbitraje. El técnico repasó las jugadas decisivas del encuentro, una en cada área:

Estado físico: “En principio parece que todo el mundo está bien excepto Ximo. Hemos intentado cuidar a jugadores con molestias, pero en general todo el mundo avanza ya no solo en su recuperación, sino después de estar tanto tiempo fuera, se los ve en un pico de forma más alto. Stoichkov notó algo en el isquio y por precaución decidimos que era mejor tenerlo entre algodones. Hoy está previsto que complete la sesión”.

Málaga: “Lo más importante es que lo que ha pasado, ya no vuelve. Para lo bueno y lo malo. Eso fue semana pasada. Nos centramos en lo siguiente. Analizamos lo que creíamos que podíamos haber hecho mejor, las que se hicieron bien y en mejorar, y a partir de ahí mirar al siguiente partido”.

Mal momento: “Esto va de apretar siempre. Hay que empujar siempre, ir con todo. Muchas veces tienes que saber los momentos. Pero semana normal. En el fútbol, depende de cómo queramos sumar las rachas, puedes ir cogiendo y alguna puede ser jugosa. Gran partido en Eibar, sufrimos al final, hicimos un gran partido ante el Almería, podríamos tener más puntos de los que son, habrá otros que mereciendo menos, sacaremos más puntos. Pero tranquilidad absoluta. Tenemos que mejorar en ciertos aspectos, tener más solidez y a partir de ahí seguir evolucionando”.

Loureiro: “No es tan diferente. La posición que tuvo Lou el otro día fue la del Granada y la que hizo todo el año en Huesca. Sí que es cierto que en esos matices, especialmente en los inicios con balón, esa situación más de central que en otras ocasiones cuando estaba Ximo, pero también es más normal. Cuando vienes en una situación, cambiarla es un proceso para dominarla. Si ganas todo está bien y qué rápido ha ido todo, y si pierdes es la sensación de que deberías hacer otra cosa”.

Noubi: “Tenemos que ir viendo e ir trabajando con él. Es un chico con una ilusión tremenda y ganas de aprender. Son situaciones que tenemos que ver los perfiles que queremos en los momentos de partido y posición. Si lo comparamos de lateral como Ximo, nunca va a ser eso Lucas, pero se puede amoldar”.

Racing de Santander: “Es un equipo que lleva mucho tiempo junto, trabajando, con una misma idea y muchos jugadores que llevan juntos tiempos. Se asocian mucho, te ponen en mucho estrés porque no paran de amenazarte en última línea. Prevemos un partido igualado, tienes que estar muy concentrado, porque ante rivales con tanto talento, a la mínima te pueden hacer daño”.

Segunda línea del Dépor: “Llega un momento que aunque miras lo que tiene el rival, miras lo tuyo y cómo le puedes hacer daño. Si miras el volumen de situaciones que vamos teniendo en cada partido es muy alto. La efectividad va cambiando, pero si el volumen es alto vas a estar cerca de marcar. Tenemos a todos disponibles y veremos qué jugadores podemos utilizar”.

Mella: “Él dice que está para todo, así que está para todo. Tiene ganas, ilusión, esa frescura que siempre un equipo necesita. Los primeros días, después del viaje entendíamos que era mejor dosificarlo un poco, pero estará al 100% para el domingo”.

Partido: “Me gustaría que pasaran pocas cosas en mi portería y muchas en la suya. Pero eso será difícil. Intentaremos controlarlo mucho, pero en el devenir del partido, con el talento que hay en ambos equipos será complicado sostenerlo siempre. Hay que estar metido ante cualquier adversidad y estar concentrado al 100%”.

Ambiente. “Sabiendo de la calidad de todos los equipos de la categoría, El Sardinero es gran escenario con gran ambiente. De un tiempo para aquí, ese estadio empuja muchísimo. El otro día ya estuvimos en un campo parecido, Riazor también empuja… son partidos bonitos y tenemos ganas de jugarlo”.

Arbitrajes. “Yo hablo de lo nuestro. Después del partido vi al árbitro, le pregunté por las dos jugadas. La mano y el gol que nos anulan. La primera dicen que es ‘play the ball’, que el balón le da pero viene de otra parte del cuerpo. Cuando lo explican es realmente la regla. Eso no quita que otras veces se haya pitado, pero la regla dice lo que dice. El gol anulado creo que no lo puede anular nunca, pero lo llaman del VAR y el VAR se lo enseña. Cuando te llaman y te lo enseñan, es difícil que eso lo contradigan. Cuando empezó la temporada, nos dijeron que solo entrarían en errores graves y manifiestos, y para mí no fue. Hace bastante más Murillo para poner la cabeza ahí que Zaka. El arbitraje ha subido muchísimo el nivel. El domingo habrá un colegiado que imparta justicia y a partir de ahí, las situaciones arbitrales del Racing imagino que el Racing podrá hablar más”.

Stoichkov: “Hay que quererlo mucho, entenderlo mucho. No ara de correr y entrenar. Sabe que la competencia es grande, en suposición, esa mediapunta por la izquierda hay gran volumen de jugadores con talento igual que él, es importante que vaya teniendo situaciones con confianza. Cada vez que sale al campo, recuerdas alguna ocasión suya. Es una bendición tenerlo, ya se lo he dicho. Quiere jugar del 1 al 90, pero tengo que ver cuando el equipo lo necesita”.

Cedidos. “Es un seguimiento que hace más a nivel de secretaría técnica. Me gusta ver mucho fútbol y estar informado de lo que está pasando. Kevin y Diego los tengo mucho más a mano en el Cartagena. Hay otros que tengo menos, pero es más la secretaría técnica”.