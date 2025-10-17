Deportivo y Racing, los equipos con más impacto desde el banquillo

Eddahchouri celebra uno de los tres goles que marcó ante el Mirandés Fernando Fernández

El Sardinero acogerá mañana el pulso entre dos de los tres entrenadores de Segunda que mejor explotan sus cambios durante la temporada 2025-26. El deportivista Antonio Hidalgo y el racinguista José Alberto López han completado las cinco permutas en cada una de las nueve jornadas que se han disputado. 45 variantes que han ayudado a modificar el guion de algunos partidos, ya que los suplentes de ambas escuadras han participado de manera directa en ocho goles, entre los que han marcado y los que han asistido cuando han salido desde el banquillo.

Solo otro técnico más ha sacado el mismo rendimiento a sus suplentes durante los nueve primeros duelos de la competición. Se trata de Alberto González, del Albacete, quien también ha completado las 45 permutas, con un resultado de tres dianas y cinco pases de gol de los jugadores que han saltado al césped con el encuentro ya iniciado.

Zaka y Jeremy, los mejores revulsivos

Tanto el Deportivo como el Racing de Santander, además, poseen a los dos mejores revulsivos de la categoría de plata hasta ahora. Zakaria Eddahchouri y Jeremy Arévalo han intervenido directamente en la consecución de cinco goles cada uno, un protagonismo del que no gozan el resto de suplentes de la competición.

El delantero racinguista ha disputado las nueve jornadas, pero solo ha sido titular en tres ocasiones, en Albacete (2-3) en la segunda semana del curso, en Córdoba (2-2) y en la derrota contra el Andorra en el estadio cántabro (1-2).

El atacante nacido en Santander y con padres ecuatorianos ha salido desde el banquillo en los seis encuentros restantes y ha marcado en cuatro de ellos. Cinco goles lleva en total y todos se han producido cuando ha actuado de suplente.

En la tercera jornada entró al campo en el minuto 63 y anotó en el 81, cuando cerró el marcador en el 4-1 frente al Ceuta. En la siguiente cita, disputó toda la segunda mitad. El Racing perdía 2-0 al descanso en Almería e inició la reacción verdiblanca con un doblete, en los minutos 57 y 59, que equilibró el choque. Su compañero Puerta firmó el 2-3 definitivo.

En los dos últimos encuentros, marcó el segundo de los tres tantos de su equipo frente al Málaga (3-0) siete minutos después de entrar al campo, en el 67. Y la única diana de los racinguistas ante el Sporting (2-1). Suplió a Villalibre en el 60 y anotó en el minuto 75.

Eddahchouri también ha intervenido de manera directa en cinco dianas saliendo desde el banquillo, pero en su caso ha anotado cuatro tantos como suplente y ha dado una asistencia.

Tras abrir el curso en Granada como titular y como autor de un gol, el delantero neerlandés de origen marroquí tuvo que esperar hasta la quinta jornada para volver a ver portería. Fue contra el Mirandés (1-5), en el segundo encuentro consecutivo que inició como suplente. Una semana antes, disputó la última media hora en el triunfo contra el Sporting (1-0). Contra el conjunto de Miranda de Ebro, en un duelo que se disputó en Mendizorroza debido a las obras que se estaban llevando a cabo en Anduva, suplió al italiano Samuele Mulattieri en el 81 y solo un minuto después inició su exhibición realizadora, que completó en el 88 con la tercera diana para un hat-trick espectacular en apenas quince minutos y 44 segundos.

Eddahchouri repitió suplencia en el siguiente compromiso liguero, contra el Huesca en Riazor, pese a los tres tantos que marcó frente al Mirandés. El neerlandés pisó el césped de Riazor en el minuto 60 y se encargó de poner el broche al 4-0 contra el Huesca con su quinta diana de la temporada y la cuarta que conseguía saliendo desde el banquillo.

El ‘9’ del Deportivo disputó su quinto y último duelo como suplente el pasado 4 de octubre, frente al Almería. El equipo coruñés iba por detrás en el marcador y Antonio Hidalgo, en su intento de variar el rumbo, introdujo a Eddahchouri por Charlie Patiño en el minuto 55. Siete después, el neerlandés asistió a Yeremay Hernández, quien firmó el 1-1 con el que finalizó el enfrentamiento.

Dos de Villalibre

Jeremy Arévalo y Eddahchouri son los jugadores más desequilibrantes de Segunda División desde el banquillo, pero no son los únicos futbolistas de Deportivo y del Racing que han ayudado a cambiar la marcha de los encuentros.

Asier Villalibre, quien también lleva cinco dianas, ha marcado dos de ellas cuando ha actuado como suplente.

El de Gernika se disputa la titularidad con Jeremy desde el arranque de curso. José Alberto hasta el momento solo ha alineado a un jugador en punta en cada partido. De esta forma, Villalibre ha sido titular en seis ocasiones, mientras que su compañero ha sido la referencia ofensiva en las tres jornadas restantes.

Tres de las dianas del delantero vizcaíno se han producido cuando ha iniciado los partidos en el once. Sin embargo, las dos restantes las materializó frente al Albacete en el triunfo de los verdiblancos (2-3) en el Carlos Belmonte en la segunda jornada del curso.

19 futbolistas distintos han salido en el Racing desde el banquillo en lo que va de temporada. El tercero que ha participado de forma directa en un gol, además de Jeremy y Villalibre, es Michelin, quien se perderá el partido contra el Deportivo por sanción. El defensa francés ha disputado cinco partidos —dos como titular—, aún no ha estrenado su cuenta goleadora y su única asistencia se la sirvió a Puerta en la victoria en Almería (2-3), donde entró al campo en el inicio de la segunda parte.

Otros deportivistas

En el caso del Deportivo, son quince los jugadores distintos que Antonio Hidalgo ha introducido desde el banquillo a lo largo de las nueve jornadas. Eddahchouri no ha sido el único suplente blanquiazul que ha tenido una repercusión directa en el marcador.

Mulattieri consiguió la única diana que ha transformado hasta el momento entrando al terreno de juego durante la segunda parte. Fue en su estreno como deportivista, en la tercera jornada, en Butarque frente al Leganés. El Dépor finalizó el primer tiempo perdiendo 2-0, lo que llevó a Hidalgo a introducir tres cambios tras el descanso. Uno de ellos fue el italiano, que suplió a Eddahchouri y firmó, en el minuto 72, el primero de los dos tantos del conjunto blanquiazul (2-2).

No ha habido más deportivistas que hayan visto portería saliendo desde el banquillo, pero dos jugadores del cuadro coruñés han completado un pase de gol siendo suplentes.

Sergio Escudero, que marcó una diana en la primera jornada en Granada, donde formó en el once inicial, entró al campo en el minuto 66 del enfrentamiento con el Mirandés y asistió a Eddahchouri en el tanto que certificó el 1-5.

Una jornada después, Stoichkov suplió a Luismi Cruz en el 61 y regaló un pase de gol al pichichi blanquiazul en el tanto que cerró la exhibición ante el Huesca (4-0).