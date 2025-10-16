Yeremay es el jugador más revalorizado de Segunda y el más valioso en una lista con dos deportivistas más entre los diez primeros

Yeremay, celebrando un gol en el partido ante el Le Havre en el Teresa Herrera en Riazor Quintana

Transfermarkt ha publicado una nueva actualización de los valores de mercado en LaLiga Hypermotion y el gran protagonista tiene acento canario y corazón blanquiazul. Yeremay Hernández se convierte en el jugador más revalorizado de Segunda División, tras aumentar su valor en cinco millones de euros hasta alcanzar los 20, una cifra récord tanto personal como en la historia de la categoría de plata.

De esta forma, el extremo del Deportivo mantiene su condición de futbolista más valioso de la competición, y además se convierte en el jugador más cotizado de la historia en la categoría de plata, superando los 18 millones que tuvo Umar Sadiq con la UD Almería en la temporada 2021-22. El canario es el profesional que más sube en una actualización en la que 191 futbolistas han sufrido cambios, y aumenta de esta forma la distancia con los que le seguían más de cerca: Mika Mármol de la UD Las Palmas (diez millones) y Sergio Arribas del Almería (ocho millones), quienes, a pesar de no haber experimentado cambios, completan el podio de los más cotizados de la ‘Hypertensiones’.

Yeremay Hernández, el jugador más valioso de Segunda División según Transfermarkt

Por detrás del blanquiazul destaca la subida de dos delanteros. En primer lugar, el futbolista del Almería Thalys suma cuatro millones hasta los seis, y el atacante uruguayo del Betis cedido en el Mirandés, Gonzalo Petit, sube dos y medio, hasta los cuatro. Con esta última revalorización publicada este jueves, Yeremay suma ya siete subidas consecutivas, igualando a mitos blanquiazules como Albert Luque o su paisano, Juan Carlos Valerón, como los jugadores más valorados en la historia del club herculino desde que comenzaron a hacerse estas mediciones.

Por otro lado, el impacto del canario se refleja también en el rendimiento colectivo. El Deportivo es el equipo que más aumenta su valor total, ganando 6,3 millones de euros en esta revisión y adelantando a Las Palmas (39,3 millones) para situarse como la segunda plantilla más cotizada de Segunda (45 millones), solo por detrás del Almería (51,9 millones). En la parte más baja figura la Real Sociedad B (8,3 millones), la única plantilla con un valor total por debajo de la decena.

Más blanquiazules en el top 10

Pero Yeremay no ha sido el único deportivista en ver su nombre con la flecha verde. David Mella también protagoniza una subida significativa de un millón de euros, alcanzando los cinco y situándose en la sexta posición de esta nueva actualización. El de Teo y su compañero en la sub-20, Peio Canales, quien experimentó exactamente el mismo aumento para en su caso llegar hasta los dos 'kilos', completan la nómina de los jugadores que crecen esta cifra o más en la nueva revisión. Por su parte, Mulattieri se cuela cerrando el top 10 con un valor total de cuatro millones.

Jugadores más valiosos de Segunda División según Transfermarkt

Jugadores más revalorizados de Segunda División en la nueva actualización de Transfermarkt

Otros deportivistas que han experimentado subidas son Dani Barcia (de 300.000 a 1 millón), Diego Villares, con una subida de 100.000 euros, y Zakaria Eddahchouri que pasa de los 800.000 a 1,2 millones). La peor parte se la lleva Charlie Patiño, que desde su llegada a Riazor su valor de mercado ha descendido desde los 9 millones hasta los 600.000 euros. Con tres nombres propios entre los más destacados, el Deportivo reafirma el gran nivel de su plantilla durante esta temporada 2025-26. Yeremay continúa siendo el foco de todas las miradas, David Mella no deja de crecer y Mulattieri consolida un tridente que ilusiona a todo el deportivismo.