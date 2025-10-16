Lucas Noubi ya está de vuelta a las órdenes de Antonio Hidalgo

Lucas Noubi, en el entrenamiento de este jueves con el Deportivo en Abegondo RCD

Después de acudir a Málaga en cuadro, Antonio Hidalgo va recuperando efectivos poco a poco de cara a otra dura salida, en este caso a El Sardinero. El último en reincorporarse a la disciplina blanquiazul fue Lucas Noubi, que después de su convocatoria con Bélgica, este jueves se puso de nuevo a las órdenes del técnico deportivista.

Noubi se ejercitó con normalidad junto al resto de la plantilla, por lo que no tendrá ningún problema en estar disponible para medirse al Racing de Santander. Tampoco ha tenido ningún desgaste más allá de los kilómetros de vuelto, ya que no llegó a saltar al césped en ninguno de los dos partidos del combinado belga.

El central, que todavía no ha sido titular esta temporada, le da a Hidalgo otra alternativa en la búsqueda de recomponer la línea de cobertura tras la baja de Ximo Navarro. Tras la prueba fallida en Málaga y el regreso de Mella, tiene opciones de formar parte de una zaga en la que se espera que Miguel Loureiro vuelva al puesto de central.

Todos menos Ximo

Buenas noticias en general desde la enfermería para el preparador catalán, que en principio solo tendrá que lamentar las bajas de Ximo y Bachmann para esta jornada. Quagliata volvió a completar la sesión con normalidad y parece haber superado definitivamente sus molestias en una cadera, mientras que Stoichkov, que terminó antes de tiempo la sesión del miércoles por control de cargas, también trabajó al mismo ritmo que el resto.

Hidalgo continúa también siguiendo de cerca a varios jugadores del Fabril que empiezan a ser habituales en la dinámica del primer equipo. Ante la ausencia del portero austriaco, Hugo Ríos se consolida como tercer portero. Samu se ganó un puesto en la pretemporada y tanto Fabi como Noé continúan haciéndose hueco en el día a día del técnico.