Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Lucas Noubi ya está de vuelta a las órdenes de Antonio Hidalgo

El central belga regresó de la convocatoria con su selección y trabajó junto al resto de la plantilla en Abegondo

Jorge Lema
Jorge Lema
16/10/2025 13:06
Lucas Noubi, en el entrenamiento de este jueves con el Deportivo en Abegondo
Lucas Noubi, en el entrenamiento de este jueves con el Deportivo en Abegondo
RCD

Después de acudir a Málaga en cuadro, Antonio Hidalgo va recuperando efectivos poco a poco de cara a otra dura salida, en este caso a El Sardinero. El último en reincorporarse a la disciplina blanquiazul fue Lucas Noubi, que después de su convocatoria con Bélgica, este jueves se puso de nuevo a las órdenes del técnico deportivista.

Noubi se ejercitó con normalidad junto al resto de la plantilla, por lo que no tendrá ningún problema en estar disponible para medirse al Racing de Santander. Tampoco ha tenido ningún desgaste más allá de los kilómetros de vuelto, ya que no llegó a saltar al césped en ninguno de los dos partidos del combinado belga.

David Mella, durante la rueda de prensa

Mella regresa con ambición: "Si jugamos como siempre, vamos a ganar"

Más información

El central, que todavía no ha sido titular esta temporada, le da a Hidalgo otra alternativa en la búsqueda de recomponer la línea de cobertura tras la baja de Ximo Navarro. Tras la prueba fallida en Málaga y el regreso de Mella, tiene opciones de formar parte de una zaga en la que se espera que Miguel Loureiro vuelva al puesto de central.

Todos menos Ximo

Buenas noticias en general desde la enfermería para el preparador catalán, que en principio solo tendrá que lamentar las bajas de Ximo  y Bachmann para esta jornada. Quagliata volvió a completar la sesión con normalidad y parece haber superado definitivamente sus molestias en una cadera,  mientras que Stoichkov, que terminó antes de tiempo la sesión del miércoles por control de cargas, también trabajó al mismo ritmo que el resto.

Hidalgo continúa también siguiendo de cerca a varios jugadores del Fabril que empiezan a ser habituales en la dinámica del primer equipo. Ante la ausencia del portero austriaco, Hugo Ríos se consolida como tercer portero. Samu se ganó un puesto en la pretemporada y tanto Fabi como Noé continúan haciéndose hueco en el día a día del técnico.

Te puede interesar

Mella, durante el partido ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel la temporada 2024-25

El Dépor ya conoce el horario de su visita al Córdoba
Esther Durán
Víctor, primero de pie por la derecha, forma con el Deportivo en el campo del Atlético Aviación (2-0) en partido de Copa jugado el 10 de mayo de 1942

Historias del Dépor | Víctor, el racinguista que la tuberculosis arrebató al Deportivo
Lois Novo
Carles Marco, durante la rueda de prensa en el Coliseum

Marco y el caso Mencía: "El club hace las cosas bien; no sabíamos nada"
Chaly Novo
Loureiro, durante un momento del partido en La Rosaleda

Loureiro: "Non podemos caer no pesimismo porque che metan tres goles"
Jorge Lema