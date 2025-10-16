El Racing, bestia negra del Deportivo en la era reciente

Idiakez (i), durante el Dépor-Racing del 27 de octubre de 2024, su último partido como técnico blanquiazul Quintana

Deportivo y Racing de Santander han protagonizado 88 enfrentamientos oficiales a lo largo de la historia. La balanza se decanta ligeramente a favor de los herculinos, que se han impuesto en 39 ocasiones, han perdido 31 veces y han empatado los 18 choques restantes.

Ese cierto equilibrio se mantiene en El Sardinero, donde el balance es de quince victorias, trece empates y 16 derrotas. Sin embargo, el Racing se ha convertido en una fuente de disgustos para los coruñeses las últimas veces que han compartido categoría. La pasada campaña, el cuadro santanderino provocó la destitución de Imanol Idiakez como técnico deportivista en la primera vuelta y prácticamente sepultó las escasas opciones de los coruñeses de pelear por el playoff de ascenso en la segunda. La anterior ocasión que coincidieron, durante la 2021-22, en Primera RFEF, el equipo racinguista arrebató el liderato a los coruñeses, tras un aplazamiento polémico, se proclamó campeón y envió a los blanquiazules a un playoff en el que dejaron escapar el ascenso en la final, frente al Albacete en Riazor (1-2).

Adiós conjunto a Segunda

Deportivo y Racing abandonaron juntos la Segunda División por última vez. Fue al finalizar la temporada 2019-20, en la que el bloque cántabro concluyó como colista, con 33 puntos, y el cuadro coruñés ocupó la primera de las cuatro plazas de descenso con 51 puntos.

Aquel curso, ambas escuadras firmaron un empate en El Sardinero (1-1) en octubre de 2019, mientras que el equipo blanquiazul se impuso en Riazor (2-1) en enero de 2020.

Después de una primera campaña en la categoría de bronce —la última como Segunda B— en la que compitieron en grupos distintos, coruñeses y cántabros se reencontraron en la temporada 2021-22. De nuevo, el primer duelo del curso entre ambos fue en octubre. En ese caso, el día 21 del décimo mes de 2021. Deportivistas y racinguistas llegaron empatados a 16 puntos al duelo de El Sardinero. Eran segundo y tercero, a dos del Unionistas, que lideraba el Grupo 1. El choque acabó 0-0 y ambos cayeron una plaza en la tabla, en favor del Fuenlabrada, que ganó al Valladolid Promesas (0-1) y aprovechó el empate del líder ante la SD Logróñés (3-3) para darle caza y compartir el primer puesto.

Aplazamiento polémico

Fue a partir del enfrentamiento de la segunda vuelta cuando el Racing se convirtió en una bestia negra para la escuadra coruñesa. El conjunto herculino y el cántabro debían medirse en Riazor el domingo 30 de enero de 2022 en un duelo correspondiente a la jornada 21. Los blanquiazules, entrenados por Borja Jiménez, encadenaban cinco triunfos y trece jornadas sin perder, con diez victorias y tres empates. Eran líderes con 46 puntos. Los santanderinos, dirigidos por Guillermo Fernández Romo, llevaban cinco citas sin morder el polvo, con cuatro triunfos y un empate. Ocupaban el segundo puesto con 40.

Un día antes del encuentro, el Racing solicitó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento, debido al positivo por covid del delantero Patrick Soko y del capitán, Íñigo Sainz-Maza. Antes de recibir la respuesta, la expedición racinguista decidió no viajar a A Coruña. Esa misma tarde, la RFEF confirmó la suspensión del duelo.

Aquel aplazamiento frenó la racha de los coruñeses, que no jugaron hasta el 6 de febrero. Los de Borja Jiménez retomaron la actividad con dos derrotas seguidas ante el Real Unión (1-2) y la SD Logroñés (1-0).

El cuadro cántabro, por su parte, solo disputó un partido, que empató con el Badajoz (0-0), ya que también aplazó su cita de la jornada 22, contra la Cultural Leonesa.

De esta forma, el Dépor-Racing se jugó el 16 de febrero, con cinco puntos de ventaja para los coruñeses, pero con un partido más jugado que el equipo de Fernández Romo.

Miku se encara con Patrick Soko durante el Dépor-Racing del 16 de febrero de 2022 Patricia G. Fraga

Los cántabros ganaron (0-1) con un gol de Íñigo, uno de los dos positivos que forzaron el aplazamiento, se situaron a dos puntos del Deportivo y dependían de sí mismos para asaltar el liderato. El adelantamiento en la tabla se produjo el 27 de febrero, sin que el Racing hubiera jugado aún el partido aplazado con la Cultu. El Dépor empató en San Sebastián de los Reyes (0-0) y los verdiblancos golearon al Real Unión (4-1). Ambos equipos empataban a 50 puntos, pero el mejor balance goleador ponía por delante a los racinguistas, que, además, tenían un partido menos. Los cántabros ya no pararon hasta completar las 19 jornadas seguidas sin perder, con quince triunfos y cuatro empates, proclamarse campeones y subir a Segunda.

Fin de ciclo

El Dépor aún jugó dos temporadas más en la categoría de bronce, así que no volvió a medirse al Racing hasta el 27 de octubre de 2024. Fue en la duodécima jornada de Segunda. El cuadro coruñés afrontó el duelo instalado en puestos de descenso con diez puntos. El equipo de Imanol Idiakez llegaba dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Ante el Racing, en Riazor, llegó la sexta (1-2) y el club decidió destituir al técnico vasco y subir a Óscar Gilsanz desde el Fabril.

En la jornada 37, el Dépor visitó El Sardinero inmerso en una racha de nueve partidos sin perder y como undécimo en la tabla, a ocho puntos del playoff y con once puntos de ventaja sobre el descenso.

El cuadro cántabro venció 2-1 y convirtió el playoff en una quimera para los coruñeses, a nueve puntos de distancia, cinco partidos por jugarse y seis equipos por encima hasta alcanzar la sexta plaza.