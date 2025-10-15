Quagliata vuelve a entrenar y apunta al Racing de Santander

Quagliata, en el Deportivo-Almería de la última jornada QUINTANA

La defensa del Dépor recupera efectivos de cara al exigente compromiso de este domingo (18.30 horas) que le enfrentará al Racing de Santander en El Sardinero. El lateral zurdo italiano Giacomo Quagliata entrenó este miércoles con normalidad junto al resto de sus compañeros y puede volver al once, después de perderse el choque contra el Málaga de la pasada jornada.

El defensa, que había sido titular en los últimos cuatro partidos, fue baja de última hora en el choque contra el cuadro boquerón debido a unas molestias en una cadera. Una sobrecarga que todo apunta a que ya la ha superado. En el choque con los malacitanos ocupó su posición Sergio Escudero, aunque el pucelano reconoció que no estaba al cien por cien. También tuvo sus minutos en el carril izquierdo Rubén López, que ya había ocupado esa demarcación el curso pasado, en Primera RFEF, cuando jugó cedido en las filas del Barça Atlètic.