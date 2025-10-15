Mella regresa con ambición: "Si jugamos como siempre, vamos a ganar"

David Mella, durante la rueda de prensa Patricia G. Fraga

David Mella fue el principal protagonista durante la mañana del miércoles en la ciudad deportiva de Abegondo. Recién llegado de Chile, donde disputó el Mundial sub-20 con España, el canterano se ejercitó a las órdenes de Antonio Hidalgo y compareció en la sala de prensa. Habló de su experiencia como mundialista, de los últimos resultados del Dépor y del partido de este domingo (18.30 horas) ante el Racing de Santander.

Experiencia en el Mundial: “Ha sido muy bonito. Es uno de los mejores torneos que puede haber de categorías inferiores. Está muy bien organizado y es una pasada jugar en todos los estadios que juegas, aunque las gradas no se llenen”.

Momento: “Me quedó la espina de irme bien con el equipo (el Dépor) y querer seguir esa dinámica, pero una oportunidad como es la de un Mundial hay que cogerla”.

Jet lag: “Es un viaje muy aburrido. Muchas horas de avión y también de bus. Vuelvo muy bien físicamente y muy contento de estar aquí”.

Listo para ser titular: “Todo correcto para jugar en Santander”.

Partidos del Dépor: “Los viví muy nervioso porque no podía verlos. Entraba a las aplicaciones de fútbol todo el rato a ver cómo iba el partido”.

Batacazo: “Nuestra idea era ganar el campeonato, teníamos equipo para ello. Es lo que tiene los partidos de eliminatorias. Nos tocó quedarnos fuera a nosotros”.

Favoritos para ganar: “La favorita es Argentina, pero para mí va a ganar Marruecos. Nos demostraron el nivel que tenían en la primera jornada y saben a lo que juegan”.

David Mella vuelve al rescate del Deportivo Más información

Racing de Santander: “Lo preparamos como todos los partidos. Será muy bonito por cómo jugamos los dos. A disfrutarlo como niños pequeños. Tienen un buen equipo, tanto por bloque como por jugadores. Pero si jugamos al 100% como siempre, vamos a ganar".

Palabras de Hidalgo: “Lo escuché. Siempre es bueno que hablen bien de ti. Como canterano que soy disfruto del día a día con una sonrisa. Intento disfrutar de los días que me quedan aquí, que espero que sean muchos más”.

Intento disfrutar de los días que me quedan aquí, que espero que sean muchos más"

Posición: “Me intento adaptar lo máximo posible a las posiciones que mi pidan. No sé en cuál disfruto más”.

Ximo Navarro: “Perdemos mucho. Es una persona que se deja el alma en cada partido, pero hay compañeros que quieren jugar y van a ocupar bien la posición seguro”.

Peio Canales: “No aposté nada con él, solo quedamos en cambiarnos la camiseta al acabar. Del partido del domingo no hemos hablado nada, no queríamos hablar de fútbol en ese momento”.