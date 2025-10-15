Lucas Pérez presume de medalla de campeón de la Eredivisie

Medalla de campeón de la Eredivisie de Lucas Pérez Redes sociales de Lucas Pérez

Lucas Pérez ya tiene su medalla de campeón de la Eredivisie. A pesar de que solamente disputó tres partidos con el equipo neerlandés, formó parte durante tres meses de la plantilla que logró el título de liga la campaña 2024-25. Tras su inesperada salida del Deportivo en enero de este año, el delantero coruñés firmó con el PSV Eindhoven hasta final de temporada. Su fichaje se hizo oficial el 23 de febrero, justo un mes después de que conociera que dejaba de ser jugador del conjunto blanquiazul. Pero su etapa en Holanda finalizó con tan solo 24 minutos disputados sobre el césped.

Lucas debutó con el PSV en la semifinal de la Copa de los Países Bajos en la que cayeron eliminados ante el Go Ahead Eagles. En liga regular jugó dos partidos, ambos partiendo desde el banquillo. Finalmente, su aventura en el Philips Stadion llegó a su fin en marzo tras ser diagnosticado de una tuberculosis.

El de Monelos volvió a A Coruña y una vez recuperado, aunque no ha firmado por ningún club tras el mercado de verano, no ha dejado de trabajar y entrenarse en ningún momento para poder continuar su carrera profesional de la mejor manera posible. Durante los últimos meses se le ha podido ver ejercitándose con el Racing de Ferrol y posteriormente con el Rayo Majadahonda en Madrid, su ciudad de residencia en este momento.

Lucas Pérez, del PSV a prepararse sobre el césped del campo del Portazgo para la nueva temporada Más información

En la mañana de este miércoles, compartió a través de sus redes sociales una imagen de la medalla que le acredita como campeón de la Eresivisie. Junto a ella, muestra una carta con unas emotivas palabras del club neerlandés: “En nombre del PSV, quiero agradecerte sinceramente tu presencia y compromiso durante tu estancia en nuestro club. Aunque tu estancia fue breve y te enfrentaste a una enfermedad, apreciamos la energía y el profesionalismo que nos mostraste. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviamos la medalla del campeonato. Eres, y siempre serás, parte de este éxito compartido”.