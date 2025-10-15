Lucas Noubi junto a Mella durante un partido de pretemporada ante el Ourense Fernando Fernández

“Soy trabajador y un ganador, me gusta ganar”, fue uno de los mantras que más repitió Lucas Noubi durante su presentación como nuevo jugador blanquiazul, allá por el pasado mes de julio. El defensa belga quería olvidar en el Deportivo la complicada campaña 2024-25 que le tocó vivir en el Standard de Lieja, sin apenas protagonismo. A pesar de su ambición por ganar y gozar de minutos, de momento la participación de Noubi está siendo discreta en el cuadro coruñés. Solo 42 minutos y siempre saliendo desde el banquillo, en las victorias ante Mirandés (1-5) y Huesca (4-0) y las tablas contra el Almería (1-1).

Una hoja de servicios que puede cambiar tal y como está ahora mismo la situación en la enfermería, sobre todo en lo que se refiere a la defensa. Porque la baja de larga duración de Ximo Navarro, unido al mal partido de la zaga ante el Málaga (donde no funcionó la conexión Comas-Barcia) pueden abrirle las puertas del once herculino por primera vez en esta campaña. Además, supondría para él volver a ser titular, algo que no le ocurre desde hace más de un año.

Los 365 días de penitencia de Lucas Noubi Más información

“Tiene buena condición física, defensa a campo abierto, facilidad de mover la pelota, un jugador con un gran desplazamiento”, decía sobre él Fernando Soriano ¿Cómo es el joven belga, al que apenas se ha visto aún en el Dépor, eclipsado por el excelso nivel que estaba mostrando Ximo Navarro? Se trata de un central valiente, que basa su fútbol en la agresividad. Una cualidad que a veces le pesa, como ante el Almería, cuando cometió varias faltas peligrosas al borde del área que a punto estuvo de aprovechar el cuadro indálico. A pesar de que no se trata de un futbolista excesivamente alto (1,84), tiene buen nivel en el juego aéreo. No obstante, la cualidad principal por la que destaca es por su capacidad de defender hacia adelante. Esa destreza en la presión pasa por entender el juego y saber qué momento es el idóneo para hacer saltos de línea y atosigar a su marca.

LA LUPA | Así es Lucas Noubi, el central sin miedo Más información

El Dépor, ya le pasaba en el pasado, sufre con una defensa excesivamente hundida, y el retorno de Noubi puede hacer que la zaga gane altura. Tampoco se arruga a la hora de meter el pie, sobre todo si se encuentra con el rival jugando de espaldas. Robar y correr, una faceta en la que el Dépor está cómodo, pues puede aprovecharse de la velocidad y la capacidad de aprovechar los espacios de “Los cuatro fantásticos”. En su deber está el juego con balón a la hora de construir. Como contrapartida, al igual que le pasa a Miguel Loureiro, puede jugar tanto en el centro de la zaga como de lateral.

Y precisamente la titularidad de Noubi supondría un cambio en la posición del de Cerceda. Porque aunque Loureiro es capaz de ejercer tanto en la posición de lateral como en la de central, sus prestaciones parecen mejorar cuando tiene de compañero a Dani Barcia, con el que compartió posición, casi siempre en el eje. Los dos, junto a Germán Parreño, siguen siendo los únicos insustituibles. Así que la irrupción de Noubi en el lateral diestro traslada de nuevo al centro a Loureiro, su posición predilecta y en la que más contundencia y seguridad le estaba dando al equipo. Su buen entendimiento con Barcia era algo que el jugador del Temple no escondía. “Somos casi familia. Con él me llevo muy bien, somos casi de la misma aldea y nuestros padres se conocen bastante bien. Por el tipo de juego nos compenetramos muy bien”, comentaba en unas recientes declaraciones.

Loureiro y Barcia, la extraña pareja Más información

La extraña pareja de la zaga, que como suele pasar con los opuestos, se sabe compenetrar. El de Cerceda es un defensa más expeditivo, diestro, que muestra carácter y que ya ha hecho gala de su polivalencia. Y el de Cambre es un central de la casa, zurdo, más calmado con el esférico y que va dando pasos al frente en los duelos. Solucionado el centro de la defensa toca mirar hacia el lateral izquierdo, que también adoleció de problemas ante el Málaga. No estuvo tan acertado como en otros lances un Sergio Escudero que volvió al carril zurdo, después de haberse perdido el duelo ante el Almería debido a una dolencia en los isquiotibiales. Reapareció contra el Málaga y reconoció que no estaba al cien, por cien pero que había intentado ayudar a sus compañeros.

Todo apunta a que regresará al once Quagliata, que este miércoles volvió a entrenar con sus compañeros, después de superar las molestias en una cadera que le hicieron perderse el choque en La Rosaleda.

Quagliata vuelve a entrenar y apunta al Racing de Santander Más información

No obstante, en el caso de que no estuviese para los 90 minutos emerge como recambio de cara al segundo acto la figura de Rubén López. Ya jugó unos minutos ahí en La Rosaleda y no le es ajeno ese puesto, pues el año pasado ante el Barça Atlètic disputó varios partidos ahí. “Es un jugador polivalente, versátil, trabajador, que se adapta a muchas posiciones y el hecho de ser polivalente le da opciones de tener más minutos”, comentaba el año pasado el primer técnico que estuvo el filial culé, Albert Sánchez, sobre su fichaje.

Esta versatilidad puede darle más alternativas a Rubén López, ante la falta de opciones en una medular en la que Villares es un fijo y en la que se reparten minutos José Gragera, José Ángel Jurado y Patiño. Y de paso soluciones para una defensa obligada a dar una nueva vuelta de tuerca ante uno de los ‘cocos’ a nivel ofensivo de la categoría.