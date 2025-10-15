Mi cuenta

Dépor

La mejor versión del extremo que mutó a carrilero diestro

David Mella volverá a cabalgar por toda la banda derecha del esquema de Antonio Hidalgo

Dani Fernández
Dani Fernández
15/10/2025 18:15
David Mella golpea el balón durante el partido contra el Burgos en Riazor
David Mella golpea el balón durante el partido contra el Burgos en Riazor
QUINTANA

La semana de trabajo después de perder el partido del fin de semana siempre es larga, pero si recuperas a una de tus mayores armas en ataque, se hace más llevadera. El Deportivo y, sobre todo, Antonio Hidalgo ya tienen a David Mella a su servicio. 

David Mella, durante la rueda de prensa

Mella regresa con ambición: "Si jugamos como siempre, vamos a ganar"

Tras haber caído en cuartos de final del Mundial sub-20 en el último minuto ante Colombia y haber disputado 139 minutos en cinco partidos, el canterano está de vuelta. Mella vuelve a A Coruña con energías renovadas y en un momento clave de la temporada, tanto para el club como para el futbolista. El Racing de Santander mide este domingo a las 18.30 horas el primer pequeño bache de resultados de un Dépor mermado por las bajas. 

Ante esa situación aparece el santiagués como un auténtico refuerzo de lujo para el costado derecho. Después de haber mostrado en las jornadas previas a su marcha a Chile su mejor versión como carrilero derecho, una posición relativamente nueva para el canterano blanquiazul, su regreso supone una excelente noticia para la pizarra del técnico catalán. La lesión de larga duración de Ximo Navarro, unida a la ausencia de Lucas Noubi, mermó mucho las opciones del Deportivo de ganar en La Rosaleda. El regreso de Mella tapa las carencias de los coruñeses en esa parte del campo. Al fin y al cabo, aunque no sea la misma posición exacta, todos beben del mismo agua. 

David Mella lleva dos goles y una asistencia en cinco partidos de Liga

El santiagués comenzó el curso desde el banquillo y no fue hasta la quinta jornada, en Mendizorroza ante el Mirandés, cuando Hidalgo descubrió la fórmula del éxito. Luismi Cruz y David Mella por la misma banda. Andaluz y gallego casaron a las mil maravillas. El gaditano firmó su mejor partido como blanquiazul hasta el momento, marcando un doblete. El de Teo, por su parte, se asentó en el once inicial, con su respectivo turno como bigoleador ante el Huesca en Riazor. 

El Mundial sub-20 llegó a Chile, y hacia allá volaron todos los avances que Hidalgo había establecido. Primero Stoichkov y luego Charlie Patiño fueron las alternativas a una alineación que los seguidores herculinos ya comenzaban a recitar de memoria. Sus participaciones fueron poco resaltables, más bien suficientes, y no llenaron el vacío de un carril huérfano de profundidad. 

El equipo arrastró ese problema en sus tres últimas citas en el calendario y el diagnóstico se saldó con dos empates y la primera derrota de la temporada, 3-0 en manos de un Málaga que ocupaba puestos de descenso. El fútbol fue cruel con el Deportivo en La Rosaleda, pero la vuelta de Mella da paso al optimismo

David Mella apunta a titular contra el Racing de Santander en El Sardinero y retrocederá su posición en comparación con cómo estaba jugando bajo las directrices de Paco Gallardo, seleccionador de España en categorías inferiores, quien le situó como extremo zurdo durante la mayor parte del campeonato. Con Antonio Hidalgo le toca mudarse de banda y partir desde más atrás, sobre todo sin balón. Como carrilero parece haber explotado y, aunque todos sabemos cuáles son sus puntos fuertes, Mella vuelve a ser un quebradero de cabezas para sus rivales.

