El Deportivo, de líder a colista en el parcial de las últimas tres jornadas

Luismi Cruz se dirige a lanzar un saque de esquina durante el Málaga-Dépor en La Rosaleda (3-0) Fernando Fernández

La Segunda División tiene su propia lógica —o la propia ausencia de ella— y el Deportivo es un ejemplo perfecto de cómo los números pueden contar historias contradictorias. Tras la jornada 6, el conjunto blanquiazul lideraba la tabla empatado a 14 puntos con el Cádiz. Un rendimiento sólido, un juego ilusionante y la sensación de que, por fin, la regularidad había llegado al equipo de Riazor.

Pero las tres jornadas siguientes (7, 8 y 9) han dibujado un panorama que refleja una contradicción estadística. En la miniclasificación de estos últimos tres partidos, el Deportivo aparece como colista. Solo dos puntos sumados de nueve posibles, mientras equipos de la mitad baja de la tabla disparan sus resultados y comprimen la clasificación. Granada, Castellón, Albacete, Ceuta, Córdoba y Cultural Leonesa, entre otros, se han colado en los primeros puestos de esta miniliga y han demostrado que en la Segunda División cualquier predicción se convierte en papel mojado.

El Deportivo sigue en puestos de ascenso directo, pero la sensación que dejan estas jornadas es distinta. El primer tropiezo de esta serie se produjo en Ipurua ante el Eibar (1-1). Ya sin David Mella, debido a su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial sub-20 de Chile, el Dépor se puso por delante con un gol de penalti de Yeremay, pero no pudo aguantar las numerosas acometidas del Eibar en la segunda parte y encajó el 1-1 en el tiempo añadido.

En la jornada 8 visitó Riazor el Almería. El equipo andaluz se puso por delante con un cabezazo del central Bonini a la salida de un córner, pero Yeremay volvió a ser protagonista al marcar un auténtico golazo para igualar el marcador. El Dépor siguió echando de menos a Mella ante un gran Almería, pero la cosa iba a empeorar una semana más tarde.

A la baja del canterano se unió la lesión de gravedad de Ximo Navarro y las molestias de Giacomo Quagliata. Es decir, tres teóricos titulares sin la posibilidad de ser de la partida en la visita al Málaga en La Rosaleda. El Dépor acusó las ausencias y protagonizó quizá el peor partido de lo que va de curso, aunque también tuvo opciones para marcar en el 3-0 final para los andaluces.

El Granada, a la inversa

La contradicción es completa si se mira al otro extremo de la clasificación parcial. El Granada es el mejor equipo de las últimas tres jornadas, empatado con Almería, Castellón y Córdoba pero con mejor diferencia de goles. Siete puntos de nueve posibles para el equipo que era colista tras la disputa de la sexta jornada de Segunda División.

Deportivo y Granada protagonizan una curiosa historia cruzada que refleja la imprevisibilidad de la Segunda División. El líder de hace tres semanas hoy es el último en esta clasificación alternativa, un recordatorio de que las estadísticas pueden tener varias caras y que la categoría de plata es un manicomio.