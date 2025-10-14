Lucas Noubi, sin minutos en la victoria de Bélgica sub-21 ante Dinamarca (2-0)

Lucas Noubi, durante un partido del Dépor con el Huesca en esta campaña Quintana

El defensa del Deportivo Lucas Noubi no tuvo minutos en el partido en el que Bélgica sub-21 se impuso a Dinamarca (2-0). El choque, celebrado en la localidad belga de Westerlo, fue el segundo compromiso clasificatorio para el combinado nacional de cara al Campeonato de Europa de la categoría de Albania y Serbia, que se disputará en 2027. El lateral, tras su paso en blanco con su selección, llegará este miércoles al mediodía a A Coruña y el jueves se reincorporará a los entrenamientos junto al resto del equipo.

El primero de los dos rivales de Bélgica había sido Gales, a la que se impuso por 0-7, en un choque en el que Noubi no tuvo minutos. Esta citación por parte de su combinado nacional le supuso al defensa volver a ser baja (no estuvo ante el Málaga en La Rosaleda), después de haberse ausentado ya en una ventana internacional.

Había sido a principios del mes de septiembre, cuando se perdió el encuentro de la tercera jornada ante el Leganés. Entonces su equipo se midió a Bielorrusia (1-1) en un choque en el que Noubi fue suplente. El defensa ingresó en el campo en el minuto 89 de la contienda. Su equipo ganaba por la mínima a Bielorrusia desde el minuto 39 gracias a un tanto de Bassette. Solo un minuto después de que el deportivista saltase al verde, Simanenko hacía la diana del empate.

Aún pudo ser peor para Noubi, que en el último de los minutos del tiempo añadido concedía un tiro libre por una falta sobre Pyachura que por fortuna no veía puerta.

Antes de esa convocatoria con su país Noubi aún no había debutado con el Dépor y posteriormente lo hizo en la jornada cinco, en el triunfo contra el Mirandés. Volvió a tener minutos, desde el banquillo, en la victoria con el Huesca y el empate contra el Almería. Suma 42 minutos en este curso.