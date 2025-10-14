La Lupa | Málaga 3-0 Deportivo: El desorden que dejas

Mario Soriano, superado por Dani Sánchez en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

El Deportivo de Antonio Hidalgo quiere ser un equipo agresivo, que defiende hacia adelante, a muchos metros de su portería. Pero si uno no dispone de las piezas óptimas para ello y enfrente tiene a un rival capaz de encontrarle las vergüenzas, ir a una guerra a campo abierto no parece la mejor idea.

El Málaga, un conjunto con carencias individuales, pero una desbordante energía y un notable funcionamiento colectivo, desnudó las carencias del cuadro deportivista, al que en La Rosaleda le pesaron las bajas de Ximo y Quagliata. Fueron solo dos ausencias, sí. Pero supuso perder a dos perfiles fundamentales para sostener la valiente idea defensiva. No hay mejor forma de comprobar la importancia de alguien que cuando ya no está. El desorden que dejas.

Se perdió el Dépor a la hora de maniatar al Málaga, pues para suplir a Navarro y a Giacomo debió apartar del núcleo defensivo a su capitán general e introducir en el perfil izquierdo a un futbolista radicalmente diferente al italiano.

En un plan extremo con muchos unos para unos es fundamental ganar duelos. Y entre la inseguridad que carcome a Comas, las desconcentraciones de Barcia sin un líder a su lado, el perfil de Escudero o el óxido de Gragera, el equipo no dispuso de ese tipo de defensores. Para ir a la trinchera hacen falta seguridad y coordinación. El Deportivo quiso, pero se quedó a medio camino. En el peor lugar posible.

Volar y boquear

Antonio Hidalgo planteó en Málaga un once idéntico al del inicio liguero, en Granada. Sin embargo, el equipo de Pellicer poco tuvo que ver con aquel de Pacheta.

Con Arnau Comas de vuelta en el centro de la zaga, Loureiro dio un paso a la derecha para ejercer de central-lateral derecho y Luismi Cruz abandonó, de inicio, sus posiciones más interiores de los últimos partidos para volver a jugar en el carril diestro.

De esta forma, el Deportivo se estructuraba a nivel defensivo partiendo de un 3-4-1-2 que, como siempre, iba a presionar de manera agresiva en los reinicios del rival. El plan apuntaba a arriesgado y a las primeras de cambio, una recepción a un balón largo de Chupe ante las dificultades de Comas —con muchas dudas sobre si perseguir a su par al ser el último hombre— generó la primera situación de peligro.

El Málaga logró progresar por la derecha y acabar en la izquierda, aprovechando el enorme espacio frontal que la basculación deportivista y el excesivo hundimiento en el lado débil de Luismi Cruz, sin fundamentos de lateral, le concedieron. Un patrón repetido que pareció desaparecer en los últimos partidos, pero que se reprodujo en La Rosaleda.

La primera situación de gol no activó al Dépor, que siguió buscando un encuentro de ritmo alto contra un rival que abraza el vértigo y, además, estaba más activado. Cuando uno se lleva todos los rebotes, no es casualidad.

El Málaga volaba y el Deportivo boqueaba, pero tampoco buscaba quedarse demasiado el balón para bajarle las pulsaciones al partido. Y en una de esas acciones en las que trataba de coger aire, el conjunto malacitano abrió la primera vía.

Joaquín Muñoz desborda a Loureiro y con Barcia marcando a un rival, Comas acude a la cobertura. Chupe se queda solo, pero Escudero tarda unas décimas claves en reaccionar.

La jugada, relativamente bien defendida a nivel colectivo, fue exitosa para el conjunto malacitano gracias al engaño de Joaquín Muñoz para ganar el espacio sobre Loureiro y al error en el despeje de un Escudero que tardó unas décimas en bascular y llegó demasiado forzado a interceptar ese balón asequible. Chupe se lo agradeció.

Alejar las ayudas

La escuadra malagueña encontró bien pronto el gol, fruto de su capacidad para jugar a otra velocidad. Y el Dépor, a los cinco minutos del 1-0, se reajustó. El staff del Dépor detectó que el Málaga estaba encontrando una vía fácil para superar el bloque alto foráneo a través de su carril derecho.

La presión de la primera línea (Yeremay y Zaka) emparejada con los centrales no impedía que estos jugasen cómodos. Mientras, Soriano ‘saltaba’ a por el pivote Juanpe. Villares y Gragera se situaban en una disposición más zonal, pendientes de los dos interiores Lorenzo y Rafa, pero sin perseguirlos para no desproteger del todo al equipo. Sin embargo, con el extremo Larrubia por dentro fijando a Escudero, el lateral Rafita podía recibir siempre solo. Demasiado lejos de Gragera, de Barcia y del propio Escu.

El Dépor va arriba, pero no incomoda el pase al poseedor y acaba dudando. Rafita recibe fácil y liberado, ya que Escudero persigue a Larrubia. Gragera tiene que salir demasiado fuera.

El Málaga tenía muy claro cómo alejar las ayudas y hacer muy largo a su rival. Así, Hidalgo intervino y mandó a Luismi Cruz a aquel pasillo exterior para que fuese él quien se emparejase con Rafita y seguir controlando a Larrubia con Escudero. Para compensar, Soriano abandonó su puesto por delante del doble pivote a nivel defensivo para caer a la derecha y medirse con Dani Sánchez.

El relevo hizo que el Málaga perdiese esa ventaja, pero el cuadro andaluz logró fabricarse otras. Para empezar, haciendo valer su extraordinaria movilidad, que provocaba que los jugadores deportivistas corriesen detrás de sus pares, pero sin posibilidad de recuperar y provocando un enorme desorden.

Fue evidente ese caos en varias jugadas trenzadas por el rival en carril diestro del Deportivo. El conjunto de Pellicer, muy fino en el pase y la interpretación, ‘bailaba’ a las parejas granates a partir de su constante intercambio posicional y acrecentaba la sensación de espacios.

El intercambio posicional genera caos en el Dépor. Loureiro persigue a Muñoz y queda fuera de sitio. Juanpe, Rafa y Sánchez triangulan al llegar sus pares tarde y acaban atacando la zona del lateral

A mayores, el Málaga volvió a encontrar la forma de progresar de manera más vertical. Lo hizo, de nuevo, alejando las ayudas rivales. Estirando a su rival. Para ello, aprovechó la ausencia de Soriano en el carril central. Con su pivote y un interior, el Málaga atraía a Villares y a Gragera.

A su espalda se quedaba Rafa Rodríguez, en superioridad numérica, demasiado lejos de Barcia y Comas, que llenos de inseguridad, no ‘saltaban’ para evitar dejar al otro en un uno para uno definitivo. Así, el Málaga hacía daño al Deportivo con balón.

El Málaga encuentra una nueva solución haciendo valer la superioridad numérica por dentro. Larrubia va al apoyo y Escu no le acosa bien, por lo que puede dejar pasar la bola para que reciba Rafa

Pero lo que decantó el partido fueron los errores visitantes. Primero, un exceso de confianza de Barcia y la poca contundencia de Gragera y Comas desembocaron en una transición letal del Málaga surgida de un simple despeje a ninguna parte.

Ya en la segunda parte, una pérdida en salida de balón pilló al equipo demasiado abierto. Barcia acudió sin demasiado control sobre Chupe y Gragera no detectó el peligro a su espalda, que era una hectárea libre con Comas muy abierto. Imposible reaccionar con balón si cada vez que lo intentas, concedes demasiado en campo propio.

Ante la pérdida, el Deportivo no se activa y cierra rápido. Barcia sale a banda, Gragera no detecta que debe cubrirle la espalda y Comas no reduce la distancia con sus compañeros: demasiado espacio

A espaldas

De esta forma, el descalabro defensivo aguó la interesante producción ofensiva de un Deportivo que arrancó encontrando la capacidad de progresar sobre Loureiro o Soriano. Para ello, Gragera se posicionaba en la el carril central, cerca de los centrales y Villares, a su misma altura, se lateralizaba hacia la derecha.

Así, el Deportivo lograba atraer a los dos puntas y a Dani Lorenzo, además de emparejar al extremo Joaquín Muñoz con Villares. Era lo que deseaba para poder encontrar la salida exterior con 'Lou' o interior con Mario. La posición de Luismi, intentando fijar a mediocentro (Juanpe) y lateral (Sánchez) daba casi siempre la libertad a uno de los dos para recibir y progresar.

A partir de ahí, la premisa era muy clara: buscar la espalda de la adelantada zaga local con envíos a los desmarques de ruptura de Yeremay y, sobre todo, Zakaria. Lo intentó encontrar de manera constante el Dépor, en un arte que no había sido capaz de explotar del todo la jornada anterior contra el Almería. Y aunque generó situaciones, no terminó de concretarlas.

Con los tres mediapuntas en carril central, el Deportivo encuentra la forma de movilizar al Málaga dentro y darle tiempo y espacio a sus exteriores. Escudero recibe y puede poner el balón a la espalda

Ya con 1-0 y la revolución de Hidalgo, el Dépor varió ligeramente su plan. Gragera se ubicó entre centrales en salida, con Villares por delante y una línea de tres mediapuntas muy por dentro conformada por Soriano, Yeremay —que había partido de exterior para compensar a Escudero— y Cruz. El objetivo era jugar con ellos a espaldas del centro del campo o bien, provocar fijaciones para que los exteriores Loureiro y Escudero recibiesen cómodos.

Logró lo segundo el Deportivo, lo que acabó derivando en una elevada producción de córners. Fueron nueve saques de esquina en la primera mitad, una cifra más alta que la registrada en cualquier otro partido entero del curso.

Tras el descanso, Luismi como mediapunta clave para fijar a cuatro futbolistas del Málaga y aclarar el pase al Yeremay extremo. Su intención es evidente, pues está mirando al canario.

No encontró el acierto el equipo tampoco en área rival y por ahí se le fue igualmente el encuentro. También en una segunda mitad en la que la entrada de Stoichkov por Villares provocó que Soriano se retrasase al doble pivote y Yeremay se abriese de nuevo de forma definitiva.

Con la luz del madrileño para construir y el tino de Luismi Cruz para aparecer entre líneas como mediapunta, el conjunto deportivista logró prolificar tanto por la vía exterior, encontrando a Yeremay en situaciones de uno para uno, como a espaldas de la zaga, como en el 3-1 anulado a Zaka. Pero no era el día.