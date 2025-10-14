La defensa del Dépor quiere rearmarse en Santander

Miguel Loureiro se eleva por encima de varios jugadores del Málaga durante el partido en La Rosaleda Fernando Fernández

El Deportivo evidenció en La Rosaleda una fragilidad defensiva que no había experimentado de forma tan acusada en todo el curso. Los blanquiazules, que encajaron en la derrota ante el Málaga tres goles (los mismos que habían sufrido en total en las últimas cuatro jornadas), recuperarán para el partido contra el Racing de Santander de este domingo a las 18.30 horas a dos piezas más a sumar a la zaga: el internacional belga sub-21 Lucas Noubi y el lateral izquierdo Giacomo Quagliata, olvidadas sus molestias en una cadera.

El objetivo es claro: armar una defensa que sea capaz de volver a ser un muro para los rivales. Una zaga que no solo sea inexpugnable para los adversarios, sino que además sea capaz de no hundirse tanto y defender hacia adelante. Eso pasa en cierto modo por explotar esa capacidad de salir con el balón jugado y romper líneas de Dani Barcia, que además sigue siendo el tercer jugador de Segunda en número de pases completados y totales. También por recuperar esa mejor versión de Miguel Loureiro, volviendo a incrustarlo en el centro de la defensa, posición en la que en pasadas jornadas se erigió entre los destacados de la competición en facetas como intercepciones, recuperaciones o duelos ganados.

La cuestión es quiénes serán los elegidos de cara al choque ante los cántabros. Lo más probable es que regrese Miguel Loureiro al eje de la zaga, como compañero de Dani Barcia, que Quagliata recupere el carril izquierdo y en el derecho compita de nuevo Noubi, que ya había tenido minutos, saliendo desde el banquillo, en el empate en Riazor contra el Almería. Otra posibilidad, que ya ha empleado Antonio Hidalgo en el pasado, sería la de ubicar como carrilero diestro a David Mella. Una opción que, no obstante, supondría restarle peso en el ataque. Otra alternativa sería la de mirar hacia la cantera blanquiazul.

Además de los centrales Samu Fernández y Damián Canedo, habituales desde la pretemporada, se ha incorporado recientemente a la dinámica del primer equipo el lateral derecho del Fabril Quique Teijo, que ya fue convocado para La Rosaleda. Los regresos de Quagliata y Noubi son buenas noticias para una línea de atrás que quedó mermada con la baja de Ximo Navarro. El granadino no volverá a jugar hasta 2026 debido a una lesión con afectación al tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda.

Cambio de piezas

Hidalgo tuvo que darle una vuelta de tuerca a la alineación ante el cuadro boquerón y optó por darle la alternativa en el centro de la zaga a Arnau Comas, desplazar a Miguel Loureiro al carril diestro y contar con Sergio Escudero para el lateral izquierdo. El cambio de piezas no salió bien y la defensa herculina hizo aguas, tanto por las bandas como por el eje de la misma, en el que tampoco Barcia tuvo su mejor noche.

En el caso de Escudero, que se había perdido el duelo ante el Almería debido a unas molestias en los isquiotibiales, reapareció contra el Málaga, aunque él mismo reconoció que no se encontraba al cien por cien. “No estaba para 90 minutos, pero lo principal es que quería estar con el equipo lo máximo que fuese, a intentar ayudar”, indicaba en el postpartido, precisamente en su encuentro 400 como futbolista profesional.