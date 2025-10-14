La coraza blanquiazul se viene abajo

Luismi Cruz y Loureiro, cabizbajos, mientras los jugadores del Málaga celebran un gol Fernando Fernández

El Deportivo ha pasado de ser el equipo más sólido en defensa de Segunda División tras las seis primeras jornadas a uno de los más frágiles atrás en las tres últimas citas, en las que ha encajado al menos un gol.

La seguridad atrás fue uno de los pilares sobre los que sustentó sus éxitos el equipo de Antonio Hidalgo en los dos primeros meses de la temporada. La escuadra coruñesa solo concedió cuatro tantos a sus rivales en los seis primeros duelos del curso, durante los que mantuvo su portería a cero en tres ocasiones.

Los blanquiazules estrenaron la temporada 2025-26 con un triunfo en Granada en el que Germán Parreño recibió una diana (1-3).

En la siguiente cita, contra el Burgos en Riazor (0-0), el bloque herculino mantuvo su portería imbatida por primera vez en la presente campaña.

Después de encajar dos goles en Butarque frente al Leganés (2-2) en la tercera jornada de la competición, Germán Parreño se mostró imbatible de nuevo en la visita del Sporting a Riazor en el cuarto duelo del curso (1-0).

El bloque deportivista se impuso al Mirandés (1-5) en la quinta jornada. Un enfrentamiento en el que los blanquiazules solo encajaron uno de los cinco disparos que fueron entre los tres palos de la meta defendida por el arquero del cuadro visitante.

El mejor ejercicio defensivo del curso se produjo en el 4-0 sobre el Huesca. El Dépor dejó su puerta a cero por tercera vez y, además, ninguno de los remates efectuados por su rival fue a portería.

En aquel momento, el equipo de Antonio Hidalgo era el menos goleado, junto con el Valladolid y Las Palmas, con cuatro dianas encajadas.

Fragilidad atrás

Sin embargo, la zaga herculina ha pasado de mostrarse prácticamente infranqueable en los seis primeros duelos, con una media de 0,66 tantos recibidos por partido, a encajar con facilidad en los tres últimos. Cinco goles ha concedido el Deportivo en los duelos frente a Eibar, Almería y Málaga, con una media de 1,66 por encuentro.

Solo el Sporting de Gijón, que ha encajado ocho tantos, y la Real Sociedad B y el Andorra, ambos con seis, han visto su portería traspasada en más ocasiones que el Dépor en los tres últimos compromisos.

Los blanquiazules empataron a uno con el Eibar y el Almería y el pasado domingo cayeron 3-0 en Málaga. Ahora visitan al Racing de Santander, que es el equipo más realizador.