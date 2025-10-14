Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La coraza blanquiazul se viene abajo

El cuadro coruñés, que dejó su puerta a cero en la mitad de las seis primeras jornadas, ha encajado ante Eibar, Almería y Málaga

Israel Zautúa
Israel Zautúa
14/10/2025 11:10
Luismi Cruz y Loureiro, cabizbajos, mientras los jugadores del Málaga celebran un gol
Luismi Cruz y Loureiro, cabizbajos, mientras los jugadores del Málaga celebran un gol
Fernando Fernández

El Deportivo ha pasado de ser el equipo más sólido en defensa de Segunda División tras las seis primeras jornadas a uno de los más frágiles atrás en las tres últimas citas, en las que ha encajado al menos un gol. 

La seguridad atrás fue uno de los pilares sobre los que sustentó sus éxitos el equipo de Antonio Hidalgo en los dos primeros meses de la temporada. La escuadra coruñesa solo concedió cuatro tantos a sus rivales en los seis primeros duelos del curso, durante los que mantuvo su portería a cero en tres ocasiones.

Los blanquiazules estrenaron la temporada 2025-26 con un triunfo en Granada en el que Germán Parreño recibió una diana (1-3).

En la siguiente cita, contra el Burgos en Riazor (0-0), el bloque herculino mantuvo su portería imbatida por primera vez en la presente campaña.

Después de encajar dos goles en Butarque frente al Leganés (2-2) en la tercera jornada de la competición, Germán Parreño se mostró imbatible de nuevo en la visita del Sporting a Riazor en el cuarto duelo del curso (1-0).

El bloque deportivista se impuso al Mirandés (1-5) en la quinta jornada. Un enfrentamiento en el que los blanquiazules solo encajaron uno de los cinco disparos que fueron entre los tres palos de la meta defendida por el arquero del cuadro visitante.

El mejor ejercicio defensivo del curso se produjo en el 4-0 sobre el Huesca. El Dépor dejó su puerta a cero por tercera vez y, además, ninguno de los remates efectuados por su rival fue a portería.

En aquel momento, el equipo de Antonio Hidalgo era el menos goleado, junto con el Valladolid y Las Palmas, con cuatro dianas encajadas.

Fragilidad atrás

Sin embargo, la zaga herculina ha pasado de mostrarse prácticamente infranqueable en los seis primeros duelos, con una media de 0,66 tantos recibidos por partido, a encajar con facilidad en los tres últimos. Cinco goles ha concedido el Deportivo en los duelos frente a Eibar, Almería y Málaga, con una media de 1,66 por encuentro.

Solo el Sporting de Gijón, que ha encajado ocho tantos, y la Real Sociedad B y el Andorra, ambos con seis, han visto su portería traspasada en más ocasiones que el Dépor en los tres últimos compromisos.

Los blanquiazules empataron a uno con el Eibar y el Almería y el pasado domingo cayeron 3-0 en Málaga. Ahora visitan al Racing de Santander, que es el equipo más realizador.

Te puede interesar

Miguel Loureiro, intentando despejar el balón ante la presión de dos jugadores del Málaga

Al Dépor ya le encuentran las fisuras: casi 40 remates en las últimas dos salidas
Xurxo Gómez
Plantilla del OAR durante un tiempo muerto contra Burgos

El OAR ya conoce a su rival en la Copa del Rey
Raúl Ameneiro
Alessandro Scariolo Ares, dos apellidos ilustres en las filas del Palmer

Palmer Basket, del barro al oro en cinco años
Chaly Novo
Keidi Bare del Zaragoza

Una apendicitis pone en duda a Keidi Bare para el encuentro ante el Deportivo
Bea Arrizado