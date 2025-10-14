El otoño moja la pólvora del Dépor

El portero del Málaga Alfonso Herrero detiene un remate de Eddahchouri en La Rosaleda (3-0) Fernando Fernández

Toda la potencia y la efectividad ofensiva mostradas por el Deportivo de Antonio Hidalgo durante las seis primeras jornadas de la Liga 2025-26, celebradas en verano, se han esfumado con la llegada del otoño. El cuadro coruñés ha pasado de ser el segundo máximo realizador de Segunda División, durante los seis encuentros disputados en la época estival, a uno de los menos goleadores de la categoría en las tres últimas citas.

Quince dianas materializó la escuadra blanquiazul hasta el 19 de septiembre, cuando completó, en Riazor contra el Huesca, el último de los duelos que disputó durante la estación veraniega. Solo el Racing de Santander, que firmó 17 tantos, mejoró los números en ataque de un Deportivo que exhibió una media de 2,5 goles por partido en las seis primeras jornadas del campeonato. Ocho deportivistas vieron portería en dichos encuentros, además del tanto en propia puerta que se marcó Carrillo y que abrió el camino del 4-0 frente al cuadro oscense.

Bajón evidente

El bajón ofensivo que ha pegado el conjunto de Antonio Hidalgo desde la llegada del otoño ha sido evidente. Solo dos dianas ha anotado el Deportivo, que en la última jornada se quedó sin marcar en su visita a La Rosaleda. La media de goles por encuentro ha descendido hasta los 0,66 y Yeremay ha sido el único capaz de traspasar las porterías contrarias, con un tanto de penalti en Eibar y una genialidad frente al Almería en Riazor.

Los deportivistas han dado un claro paso atrás en el área contraria, y todo ello a pesar de que el bajón en cuanto al número de remates no ha sido tan notable.

90 disparos efectuó el Dépor en las seis primeras jornadas, con una media de quince por encuentro. 38 de ellos fueron entre los tres palos, es decir, 6,33 por duelo.

En las tres últimas citas, han sido 34 las veces que el bloque coruñés ha probado su puntería. Es decir, que el número de remates por partido ha sido de 11,33. Del total de chuts, doce han encontrado el arco contrario, con una media de cuatro por encuentro.

La escuadra blanquiazul se mostró como un rodillo en su estreno de la competición, en Granada. Los pupilos de Antonio Hidalgo remataron quince veces contra la portería defendida por Luca Zidane. Siete balones fueron entre los tres palos. El guardameta rojiblanco atajó cuatro de ellos, pero los otros tres acabaron en gol para que los herculinos se llevaran los tres puntos al imponerse 1-3.

En la segunda cita, contra el Burgos, el Dépor se quedó sin ver puerta por primera vez, pese a chutar en diez ocasiones, aunque solo dos remates fueron a puerta.

Más efectivos se mostraron los blanquiazules contra el Leganés. Trece disparos efectuó el equipo coruñés, seis fueron por dentro y dos acabaron en gol para quedar 2-2.

Los deportivistas lograron un ajustado triunfo contra el Sporting (1-0) en la cuarta jornada, a pesar de que chutaron catorce veces y seis disparos encontraron el arco.

La mayor producción ofensiva de los herculinos se produjo frente al Mirandés, al que le endosaron una manita (1-5). Los de Hidalgo remataron 22 veces y en diez ocasiones atinaron a puerta.

El verano se cerró con otro recital en ataque. Siete de los 16 remates del cuadro blanquiazul contra el Huesca fueron entre los tres palos y cuatro acabaron en gol (4-0).

Eddahchouri, con cinco dianas, Mella (2), Luismi Cruz (2), Mario Soriano (1), Escudero (1), Mulattieri (1), Yeremay (1) y Dani Barcia (1) vieron portería en las seis primeras jornadas.

Caída otoñal

Arrancó el otoño y, en los tres últimos enfrentamiento solo Yeremay ha aumentado su cuenta realizadora.

El canario marcó el tanto deportivista en Ipurua a los catorce minutos al transformar un penalti cometido sobre Stoichkov. El propio ‘10’ falló una clara ocasión en la segunda parte de un duelo que finalizó 1-1. Nueve remates efectuó el Dépor y tres fueron entre los tres palos.

El extremo insular apareció de nuevo en el 1-1 con el Almería en Riazor. En esa ocasión, con un golazo desde la frontal que permitió sumar un punto. Fue uno de los cuatro disparos de los coruñeses que encontraron el arco contrario. Los otros once se marcharon desviados.

El pasado domingo, el equipo de Antonio Hidalgo disfrutó de varias ocasiones claras. Tiró diez veces a puerta y cinco de esos chuts fueron entre los tres palos, pero el arquero Alfonso Herrero los salvó todos. El Málaga ganó 3-0 y el Dépor se quedó sin marcar por segunda vez este curso.