El Dépor, pendiente de Noubi y el estado físico de Quagliata para la visita a El Sardinero

El regreso de David Mella a los entrenamientos no será la única atracción de los focos a lo largo de la semana para el Deportivo. La enfermería blanquiazul se ha llenado de golpe y a la ausencia conocida desde hace días de Ximo Navarro, frente al Málaga se cayó también a última hora Quagliata.

El lateral notó unas molestias en la cadera tras el entrenamiento del pasado jueves y el viernes trabajó al margen del grupo. Viajó igualmente a tierras andaluzas y se ejercitó con aparente normalidad, pero finalmente fue descartado por Antonio Hidalgo y desde el club confirmaron el dolor en la zona. “No sabemos el alcance. El viernes no se entrenó y era innecesario arriesgar”, apuntó el técnico blanquiazul al término del encuentro en La Rosaleda.

Está por ver ahora si los servicios médicos deciden hacerle pruebas al regreso a A Coruña o esperan su evolución durante los próximos días para determinar si puede volver al trabajo con normalidad y estar en Santander. Estos problemas físicos llegan además en un momento poco oportuno, con Sergio Escudero también renqueante después de sufrir unas molestias que ya lo apartaron del duelo con el Almería. “No estaba para 90 minutos”, apuntó el lateral pucelano, que regresó al once inicial después de haber perdido el puesto en favor del italiano.

No fue un encuentro fácil a nivel de salud para el grupo deportivista. El propio Hidalgo reconoció que Luismi Cruz apenas había podido dormir la noche antes por un proceso vírico, mientras que Gragera volvió directamente al once tras más de un mes fuera de los terrenos de juego por la lesión que había sufrido frente al Leganés. Sus sensaciones después del partido y también la evolución de José Ángel, que continúa sumando minutos, marcarán los efectivos con los que cuenta el técnico deportivista, que necesita volver a ampliar la rotación del equipo cuanto antes.

Lucas Noubi, con Bélgica

Con el que sí espera contar Antonio Hidalgo para el encuentro con el Racing de Santander (domingo, 18.30 horas) es con Lucas Noubi. El central belga fue otra de las bajas en Málaga por compromiso internacional con la sub-21 y profundizó en los problemas en el costado derecho de la defensa. Después de quedarse sin minutos en el partido del pasado viernes, en el que Bélgica goleó a Gales (0-7), el deportivista cuenta con participar hoy en un nuevo encuentro de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de la categoría. A partir de las 20.00 horas se enfrenta a Dinamarca en el último choque antes de regresar a Galicia.

Una vez de vuelta en Abegondo, Noubi tendrá que mentalizarse de que es uno de los jugadores de la plantilla que debe dar un paso adelante ante la ausencia de Ximo Navarro. El club blanquiazul tiene muchas esperanzas puestas en el joven defensor, que hasta el momento no ha tenido apenas participación con el Dépor. No debutó hasta la jornada 5 y todavía no ha sido titular. De momento ha saltado al terreno de juego en tres encuentros para un total de 42 minutos. El día que tuvo mayor presencia fue precisamente ante el Almería por la lesión de Ximo, ocupando ese carril diestro de la zaga.