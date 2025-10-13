Siro López y el verano que acabó en el 'Rivaldazo': "Se marcha de la concentración porque se enfada con Carlos Alberto Silva"

Rivaldo, en un partido con el Deportivo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El que en su día fuera responsable de comunicación del Deportivo, Siro López, participó en una charla del podcast 'La Otra Grada', de la red social Feeberse. Entre otras cosas, el periodista cuenta cómo era su relación con Rivaldo y un conflicto entre el crack brasileño y Carlos Alberto Silva que tuvo lugar el verano que terminó con el por todos recordado 'Rivaldazo' y su salida al Barcelona.

"Yo con Rivaldo hice mucha amistad el año que estuvo en el Dépor. Lo que no mucha gente sabe es que ese verano él abandona la concentración porque se enfada con Carlos Alberto Silva. El entrenador le echa en cara que ha llegado tarde de las vacaciones y coge tal cabreo que deja las maletas y se va. Recuerdo que cené con él y lo intenté convencer diciéndole que ya sabía cómo era el míster y bueno, terminaron arreglándolo".

Unas semanas después llegaría el 'Rivaldazo' y Siro López recuerda que el futbolista era reacio a la idea de abandonar A Coruña. "No se quería ir. Mauro Silva y Bebeto lo aconsejaron diciéndole que le pidiera al Barcelona algo impensable... y le dijeron que sí".