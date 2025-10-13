Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Málaga 3-0 Dépor

"Mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara": La intervención del VAR que anuló el gol de Eddahchouri

El andaluz Luis Milla valoró la jugada tras llamar a Carlos Muñiz al videoarbitraje

Jorge Lema
Jorge Lema
13/10/2025 00:33
Eddahchouri controla el balón durante el partido contra el Málaga
Eddahchouri controla el balón durante el partido contra el Málaga
Fernando Fernández

Tardó nueve jornadas en llegar, pero el día en que el Deportivo se dejó su condición de invicto, se encontró también por primera vez con el VAR. Y, como ya sucedió el año pasado en multitud de ocasiones, fue para mal. Con 3-0 en el marcador, el videoarbitraje anuló cualquier esperanza de remontada al anular un gol de Eddahchouri que había sido decretado como legal en primera instancia.

La intervención del andaluz Luis Milla, como también sucedió la pasada campaña con algún colegiado, es cuanto menos cuestionable. No tanto por poner en alerta a Carlos Muñiz, sino por condicionar al trencilla principal aportando su opinión: "Carlos, te recomiendo una revisión para que valores una falta 'app' (la clásica falta en ataque). Te voy a ofrecer dos cámaras. En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada".

La respuesta del maño fue rápida y clara: "De acuerdo. Hazme zoom en la cara y déjame el loop más largo. De acuerdo. Voy a reanudar con tiro libre directo al favor del equipo local".

Te puede interesar

Escudero, en acción ante el Málaga

Escudero: "Yo no estaba para 90 minutos"
Israel Zautúa
Imagen del Sporting Meicende - Carral

El Sporting Meicende endosa un correctivo al Carral
Santi Mendoza
David Carreira, centrocampista del Montañeros, trata de robar el balón

Empate del Montañeros en Barbadás y gran remontada del Arteixo
Santi Mendoza
Pellicer valoró la resiliencia de sus jugadores

Pellicer: “A estos equipos como el Dépor, de tanto talento, los tienes que mantener lejos”
Armando Palleiro