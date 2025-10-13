"Mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara": La intervención del VAR que anuló el gol de Eddahchouri

Eddahchouri controla el balón durante el partido contra el Málaga Fernando Fernández

Tardó nueve jornadas en llegar, pero el día en que el Deportivo se dejó su condición de invicto, se encontró también por primera vez con el VAR. Y, como ya sucedió el año pasado en multitud de ocasiones, fue para mal. Con 3-0 en el marcador, el videoarbitraje anuló cualquier esperanza de remontada al anular un gol de Eddahchouri que había sido decretado como legal en primera instancia.

La intervención del andaluz Luis Milla, como también sucedió la pasada campaña con algún colegiado, es cuanto menos cuestionable. No tanto por poner en alerta a Carlos Muñiz, sino por condicionar al trencilla principal aportando su opinión: "Carlos, te recomiendo una revisión para que valores una falta 'app' (la clásica falta en ataque). Te voy a ofrecer dos cámaras. En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada".

Así fue la actuación del VAR en el #MálagaDépor. pic.twitter.com/1ivofeGtQO — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 12, 2025

La respuesta del maño fue rápida y clara: "De acuerdo. Hazme zoom en la cara y déjame el loop más largo. De acuerdo. Voy a reanudar con tiro libre directo al favor del equipo local".