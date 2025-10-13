Las tres claves de Brizzola del Málaga-Dépor

Miguel Loureiro, durante el partido contra el Málaga en La Rosaleda Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la derrota del Dépor en La Rosaleda.

Fallos defensivos al inicio

Cuando el encuentro aún se estaba iniciando se produjeron varios fallos defensivos en cadena. A Loureiro se le escapa Joaquín, Arnau se pasa, Barcia no llega y Escudero no puede despejar ni evitar así que Chupe ponga el 1-0. A partir de ahí, tocaba remar en el partido.

El Dépor iguala en ocasiones

El equipo tuvo oportunidades de marcar: ‘Zaka’ gozó de un mano a mano, tuvo Gragera una opción, tras un cabezazo y Loureiro, tras saque de esquina. Herrero estuvo muy destacado. En medio de estas ocasiones del Dépor llega el 2-0, tras un nuevo fallo defensivo, tras una contra.

Cambios al descanso

Entró Stoichkov por Villares y casi sin tiempo para ver qué pasaba con uno más en ataque llegaba el 3-0. Tiempo por delante con cambios de jugadores, dibujo, posiciones, mismo resultado. El tercer gol mató el partido. El Dépor, a pesar de las ocasiones, sin defensa, ni medular, murió en su confusión.