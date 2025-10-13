Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves de Brizzola del Málaga-Dépor

El extécnico y exjugador blanquiazul analiza la derrota en La Rosaleda

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
13/10/2025 10:54
Miguel Loureiro, durante el partido contra el Málaga en La Rosaleda
Miguel Loureiro, durante el partido contra el Málaga en La Rosaleda
Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la derrota del Dépor en La Rosaleda.

Fallos defensivos al inicio 

Cuando el encuentro aún se estaba iniciando se produjeron varios fallos defensivos en cadena. A Loureiro se le escapa Joaquín, Arnau se pasa, Barcia no llega y Escudero no puede despejar ni evitar así que Chupe ponga el 1-0. A partir de ahí, tocaba remar en el partido.

El Dépor iguala en ocasiones

 El equipo tuvo oportunidades de marcar: ‘Zaka’ gozó de un mano a mano, tuvo Gragera una opción, tras un cabezazo y Loureiro, tras saque de esquina. Herrero estuvo muy destacado. En medio de estas ocasiones del Dépor llega el 2-0, tras un nuevo fallo defensivo, tras una contra.

 Cambios al descanso 

Entró Stoichkov por Villares y casi sin tiempo para ver qué pasaba con uno más en ataque llegaba el 3-0. Tiempo por delante con cambios de jugadores, dibujo, posiciones, mismo resultado. El tercer gol mató el partido. El Dépor, a pesar de las ocasiones, sin defensa, ni medular, murió en su confusión.

Te puede interesar

Mulattieri, durante el Málaga-Dépor

La peor racha del curso del Dépor y adiós al invicto
Israel Zautúa / Eder Pereira
Martina Alonso

Martina Alonso se cuelga el bronce en el Campeonato de España infantil
María Varela
Una participante en el Trofeo Ferenc Szabó

Dominio alemán en el Trofeo Ferenc Szabó
María Varela
Dava Torres, en el partido contra el Barça de la Supercopa

Un Clásico en la distancia
María Varela