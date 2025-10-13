La peor racha del curso del Dépor y adiós al invicto

Mulattieri, durante el Málaga-Dépor Fernando Fernández

Ya no quedan invictos en las dos principales categorías del fútbol español, después de que el Deportivo sufriera, en Málaga, su primera derrota de la temporada 2025-26 y se dejara el liderato de la Segunda División que ostentó desde la sexta jornada, tras su goleada sobre el Huesca (4-0) y el empate del Racing de Santander en Córdoba (2-2).

El cuadro coruñés abrió la sexta cita del presente curso. El duelo con el cuadro oscense se jugó el viernes 19 de septiembre. La victoria en Riazor permitió a los blanquiazules dormir como líderes aquella noche, con catorce puntos y dos de ventaja sobre el Racing de Santander, que mandaba en la tabla hasta ese momento y cerraba la jornada el domingo, a las 21.00 horas, en el Nuevo Arcángel. Los cántabros solo fueron capaces de sumar un empate, con lo que se quedaron con trece puntos, a uno de los herculinos, que certificaron su sorpasso, junto con el Cádiz, que ganó en Málaga (0-1) y también alcanzó los catorce puntos, pero el mejor balance goleador dejó al Dépor en cabeza.

El conjunto deportivista mandaba en Segunda once años después. La anterior vez que había ocupado el primer puesto de la categoría de plata había sido el 18 de mayo de 2014, tras disputarse la jornada 39 del curso 2013-14.

Esa goleada ante el Huesca fue el último triunfo del Dépor de Antonio Hidalgo en la presente campaña. La escuadra blanquiazul encadenó dos empates en las siguientes citas, pero aun así mantuvo su liderato, compartido también con el Cádiz en la séptima fecha de la competición y con el Racing de Santander en la octava.

Las derrotas de coruñeses y cántabros este último fin de semana han provocado un cambio en los primeros puestos. Así, el Cádiz es líder en solitario con 18 puntos, mientras que Dépor y Racing persiguen a los andaluces con 16.

El conjunto deportivista atraviesa, además, su peor racha de la presente campaña, con tres jornadas consecutivas sin ganar, en las que ha sumado dos puntos de nueve.

Hasta ayer, el periodo más largo sin saborear el triunfo se produjo en las jornadas segunda y tercera, cuando, después de inaugurar la temporada 2025-26 con un 1-3 en Granada, el equipo de Antonio Hidalgo encadenó sendos empates en Riazor contra el Burgos (0-0) y en Leganés (2-2).

La pasada campaña, la racha más larga sin ganar se produjo entre la octava y la duodécima fecha de la competición, cuando el Deportivo enlazó cinco partidos sin embolsarse los tres puntos, con tres empates y dos derrotas. Además, el bloque herculino despidió el curso 2024-25 con cuatro derrotas consecutivas.

La reflexión de Soriano

“No hemos estado bien, dejamos muchos espacios y el Málaga estuvo bien”, manifestó Mario Soriano, en los micrófonos de la retransmisión televisiva, cuando finalizó el duelo en La Rosaleda. El mediapunta admitió que “es la primera derrota”, pero recordó que “queda mucho y hay que seguir. No es fácil estar muchas jornadas sin perder”.

Sobre la fragilidad defensiva exhibida en La Rosaleda, indicó: “Se vio reflejado en el resultado, ellos llegaron en dos ocasiones y nos hicieron daño en las transiciones. No estuvimos bien en esa tarea defensiva, pero también tuvimos nuestras ocasiones y a seguir cabeza arriba”. Y se pronunció sobre el gol de Eddahchouri que el colegiado anuló, al entender que el delantero hizo una falta sobre un jugador del rival.

“No te puedo decir, dice que Zaka gana la ventaja y sin querer le da el codazo, le da en la boca, y por eso lo anuló, pero no quiero hablar de temas arbitrales”.

Dani Barcia, quien también habló tras el encuentro, representó el sentir de la plantilla.

“Estamos jodidos. Después de nueve jornadas, queríamos seguir sumando, pero tenemos más de 30 jornadas por delante y tenemos que ir el siguiente domingo a por los tres puntos”, indicó el central.

Sobre el hecho de que varios futbolistas jugaran tocados, dijo: “Tenemos un gran equipo y juegue quien juegue, vamos a dar el máximo. Nos ha faltado efectividad, pero creo que el problema fue empezar con mal pie en los duelos que fallamos”.

Escudero, por su parte, señaló que “era muy difícil lo que estábamos haciendo y en algún momento tenía que llegar la derrota. Es dolorosa por cómo ha sido, pero hemos tenido muchas ocasiones para marcar, ellos sí han marcado y ahí ha cambiado el partido”.

El lateral reapareció tras dos partidos sin jugar y cuatro jornadas sin ser titular: “No estaba para 90 minutos, pero lo principal es que quería estar con el equipo lo máximo que fuese, a intentar ayudar y, como siempre, comprometido con mis compañeros, con el míster y con todo el mundo”