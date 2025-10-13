Escudero: "Yo no estaba para 90 minutos"

Escudero, en acción ante el Málaga Fernando Fernández

Sergio Escudero, defensa del Deportivo, destacó tras la derrota en Málaga que “era muy difícil lo que estábamos haciendo y en algún momento tenía que llegar la derrota; es dolorosa por cómo ha sido, pero hemos tenido muchas ocasiones para marcar. Ellos sí han marcado y ahí ha cambiado el partido”.

Varios jugadores con problemas físicos: "Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para que cada compañero juegue donde le toque. Hay confianza en toda la gente y lo llevamos demostrando en todos los partidos que nos ha ido bien y hoy no se puede criticar porque hemos perdido. Un partido malo, no hemos metido las que hemos tenido, ellos sí".

Estado físico y árbitro: "Es verdad que yo no estaba para 90 minutos, pero lo principal es que quería estar con el equipo lo máximo que fuese, a intentar ayudar y, como siempre, comprometido con mis compañeros, con el míster y con todo el mundo. Cada uno mira un poco para su lado, hay decisiones que no se pueden entender, hay que dejarles que trabajen, que ellos también se pueden equivocar, y a seguir".

Futuro: "Desde mañana a recuperar bien, trabajar toda esta semana y preparar el partido con las máximas garantías de volver a la victoria".

